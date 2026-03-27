أعلنت شركة "صن تك" (إكسيليريت) لحلول الأعمال DMCC، اليوم عن إتمام عملية الانتقال والحصول على شهادة اعتماد الجيل الثالث من شبكة بيبول Peppol G3 بنجاح. وتأتي هذه الخطوة لتعزز جاهزية الشركة لدعم إطار عمل الفوترة الإلكترونية المرتقب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستند إلى معايير بيبول، مع تمكين التبادل الرقمي الآمن والمترابط للمستندات على مستوى العالم.

وقد أتمت "صن تك" جميع اختبارات المطابقة والتحقق من الانتقال المطلوبة، وحصلت رسمياً على شهادات البنية التحتية للمفاتيح العامة للإنتاج (PKI) من الجيل الثالث ، وذلك لكل من "نقطة الوصول" (AP) و"ناشر بيانات الخدمة" (SMP) التابعين لها.

ويتضمن الحصول على شهادة بيبول للجيل الثالث في دولة الإمارات اعتماد إطار عمل جديد للجيل الثالث من البنية التحتية للمفاتيح العامة، وهو أمر إلزامي لنقاط الوصول ومزودي الخدمات الذين يدعمون منظومة الفوترة الإلكترونية الإلزامية القادمة في الدولة. ويجب إتمام عملية الانتقال بحلول الأول من أبريل 2026 لضمان تبادل آمن وغير منقطع للمستندات.

ويؤكد هذا الإنجاز أن نقطة وصول "صن تك إكسيليريت" (XAP) متوافقة تماماً مع أحدث معايير الأمان في شبكة "بيبول"، وتتماشى مع إطار عمل الجيل القادم للشبكة لضمان تبادل مستندات آمن وموثوق وقابل للتشغيل البيني.

وبهذه المناسبة، صرح كلينتون أبوت، رئيس إدارة المنتجات في شركة "صن تك": "يمثل النجاح في إتمام الانتقال إلى معايير 'بيبول G3' محطة جوهرية في مسيرتنا نحو تطوير الفوترة الإلكترونية. ومع تطور الأطر التنظيمية، أصبحت القابلية للتشغيل البيني والأمن ركيزتين أساسيتين في منظومات التجارة الرقمية. وبفضل شهادة الجيل الثالث، باتت منصة 'صن تك إكسيليريت' متوافقة تماماً مع إطار عمل 'بيبول' للجيل القادم، مما يتيح لعملائنا المشاركة في شبكة عالية الأمان وموحدة المعايير لتبادل المستندات بسلاسة عبر الحدود، وهو ما يضعنا في موقع قوي لدعم المتطلبات التنظيمية الناشئة في دولة الإمارات".

وقد تضمنت عملية الانتقال إلى الجيل الثالث عمليات تحقق صارمة شملت:

اختبار التوافق التشغيلي واختبارات الأمان بموجب إطار عمل الجيل الثالث.

التحقق من تبادل الرسائل القائم على بروتوكول (AS4) باستخدام سلسلة ثقة الشهادات الجديدة.

التحقق الشامل من التشفير والتوقيعات الرقمية وسلامة الرسائل.

الموافقة الرسمية وإصدار شهادات البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) للإنتاج من قبل سلطة "بيبول".

ومن خلال هذه الشهادة، تعزز "صن تك إكسيليريت" قدرتها على تمكين التشغيل البيني السلس بين الشركاء التجاريين، مما يضمن اتصالات متسقة وآمنة ومعيارية عبر شبكات الفوترة الإلكترونية العالمية.

ويقدم المنتج الآن الميزات التالية:

الامتثال الكامل لإطار أمن البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) الخاص بالجيل الثالث لبيبول.

الجاهزية لتبادل الرسائل الآمنة القائمة على بروتوكول (AS4) عبر شبكة "بيبول" العالمية.

تعزيز القابلية للتشغيل البيني لدعم تبادل الفواتير عبر الحدود.

المواءمة مع متطلبات الفواتير الإلكترونية الإلزامية القادمة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

ويضع الانتقال إلى الجيل الثالث شركة "صن تك" في مكانة استراتيجية لدعم المتطلبات التنظيمية المتطورة، بما في ذلك إلزامية الفوترة الإلكترونية المرتقبة في الإمارات، مع تمكين اعتماد الفوترة الإلكترونية العابرة للحدود بشكل قابل للتوسع. كما يعزز هذا الإنجاز مستويات الثقة والأمان في تبادل المستندات الرقمية، مما يضمن المشاركة المستمرة في منظومة "بيبول" العالمية.

