تمكنت الشركة من تحقيق 50% في نسبة التوطين وذلك قبل الموعد المحدد

مسقط: بمناسبة اليوم الوطني الثاني والخمسين لسلطنة عمان، أكدت شركة صناعة الكابلات العمانية، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الكابلات، عن تجديد التزامها تجاه موظفيها وذلك عبر طرح خطة الشركة للأجور المتغيرة والمشاركة في الأرباح. وتستند هذه الخطوة المقدمة من قبل مجموعة بريسميان الشريك الاستراتيجي لشركة صناعة الكابلات العمانية، إلى شروط محددة قائمة على تحقيق مجموعة من الأهداف المحلية والإقليمية، تمكن الموظفين من تملك الأسهم في مجموعة بريسميان.

تتطلع شركة صناعة الكابلات العمانية إلى إشراك فئة واسعة من الموظفين خاصة العاملين العاديين في الشركة، حيث تعتبر إتاحة فرصة المساهمة في الشركة خطوة مهمة نحو تحسين مشاركة الموظفين، تعزيز الشعور بالانتماء، وتشجيعهم على التفاني في عملهم، والمساهمة في الحفاظ على خطط المستقبلية لمجموعة بريسميان. وتعد الخطة جزءًا من رؤية "التمكين والابتكار والتميز" لشركة صناعة الكابلات العمانية، والتي تمتد من منتجاتها وخدماتها إلى الفرص المتاحة للقوى العاملة لديها.

قالت سينزيا فاريسي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية: " يأتي إطلاق خطتنا التي تركز على الأشخاص وتقاسم الأرباح تقديراً لالتزام موظفينا تجاه شركة صناعة الكابلات العمانية وثقافتها، ونحاول أن نجد طرقًا جديدة لمكافأة أصولنا الأكثر تكاملاً من خلال تنوع الشركات وخلق قيمة شاملة. ونحن على ثقة من أنه من خلال ضمان مشاركة جميع الكوادر في المبادرات القائمة على الحوافز، يمكننا الحفاظ على الابتكار وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة، من الموظفين إلى المساهمين ".

وتم إطلاق هذه المبادرة تماشياً مع الأهداف المجتمعية الطموحة لمجموعة بريسميان 2030، والهادفة إلى وصول عدد الموظفين المساهمين في الشركة إلى 50%. وسيتم اختيار الموظفين المؤهلين ضمن خطة تملك الأسهم في شركة صناعة الكابلات العمانية عبر تحويل بعض أو كل مكافآتهم النقدية أو الإنتاجية في أسهم الشركة، مما يحفزهم على المشاركة ويعزز من أداء المجموعة. كما سيحصل الموظفون المؤهلون على نسبة مئوية من استحقاقاتهم النقدية، وهي قيمة معادلة محددة مسبقًا تساوي الأسهم المحسوبة على أساس سنوي وفردي وفقًا لمبالغ المكافأة.

تماشياً مع رؤية "التمكين والابتكار والتميز"، أطلقت شركة صناعة الكابلات العمانية مؤخراً برنامج "SHE STEMS" للتنمية الاجتماعية للمرأة العمانية، الذي يضم 20 طالبة ويهدف إلى إعداد المواهب المحلية في قطاعات التصنيع والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وجاء إطلاق البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة العمل في سلطنة عمان من أجل خلق المزيد من فرص العمل للمرأة العمانية في المجال الصناعي، والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع يتماشى مع رؤية عمان 2040.

تجدر الإشارة إلى أن شركة صناعة الكابلات العمانية قد تمكنت من تحقيق معدل توطين وصل إلى 50% في الربع الثالث من العام، أي قبل الموعد المحدد. وبمناسبة اليوم الوطني الثاني والخمسين لسلطنة عمان، احتفلت الشركة بهذا اليوم المميز مع موظفيها في المقر الإقليمي للشركة، حيث تضمنت الاحتفالات مجموعة من العروض الخاصة بالثقافة العمانية وتراث السلطنة الغني.

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