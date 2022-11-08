يوفر المركز الجديد خدمات وقائية وعلاجية تلبي احتياجات أهالي المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة "صحة"، عن افتتاح مركز الشامخة الصحي بأبوظبي بهدف توفير خدمات وقائية وعلاجية لتلبية احتياجات المراجعين في مناطق الشامخة والشوامخ وشخبوط والرياض.

تعليقاً على الإطلاق قالت الدكتورة نورة الغيثي، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، "يسرنا الإعلان عن افتتاح مركز الشامخة الصحي في أبوظبي بمجموعة متكاملة من الخدمات العلاجية والوقائية التي تتناسب مع احتياجات أهالي المنطقة. ينضم هذا المركز إلى شبكة مراكزنا الصحية المنتشرة في أنحاء إمارة أبوظبي والتي تمكن المراجعين من الوصول إلى خدماتنا بسهولة ويسر وبالتالي تساهم في تحسين صحتهم، لا سيما أننا نولي للخدمات الوقائية أهمية كبرى ونوفر مجموعة واسعة من الفحوصات الوقائية لكافة فئات المجتمع."

وأضافت الدكتورة مريم المنهالي، أخصائية طب الأسرة ومديرة المركز، قائلة "نوفر خدمات وعيادات تخصصية متنوعة ومصممة بحسب احتياجات مراجعينا من سن الطفولة وحتى كبار المواطنين والمقيمين. خدماتنا ميسرة وفي متناول الجميع حيث نعمل على مدار ستة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الجمعة وبساعات عمل تمتد من 7 صباحاً حتى 10:30 مساءً كما نقبل بطاقات التأمين من أكثر من 30 شركة."

وسيوفر المركز خدمات متعددة تشمل الطب العام وطب الأسرة وعيادة الأمراض المزمنة وصحة المرأة وصحة الطفل والعناية أثناء الحمل والمسح الصحي والتطعيمات وفحص السائقين وبرنامج الفحص الشامل "افحص". بالإضافة إلى خدمات تخصصية تشمل الأنف والأذن والحنجرة وفحص السمع والعيون وفحص النظر والطب الباطني وعيادة أمراض القلب والجلدية وأمراض النساء والولادة وطب الأطفال والعلاج الطبيعي وطب الأسنان العام وتقويم الأسنان وتركيبات الأسنان وطب أسنان الأطفال والتغذية وخدمات مساندة مثل الأشعة والأشعة فوق الصوتية والمختبر والصيدلية.

ويمكن حجز موعد عن طريق مركز اتصال صحة 80050 أو الواتس آب 000241022 أو تطبيق "صحة".

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شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"بيورهيلث" أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 14 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae