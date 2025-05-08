أعلنت شركة صحبة لإدارة الضيافة عن خططها الاستراتيجية للتوسع في أسواق الفنادق الثانوية والثالثية غير المخدومة بالكامل، وذلك في جميع أنحاء مصر والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر نموذج تشغيلي مبتكر قابل للتطوير ومصمم خصيصًا للعقارات المتخصصة ومتوسطة الحجم والمناطق السياحية الجديدة. ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاق الشركة مؤخرًا في سوق السفر العربي 2025 في دبي. تملك شركة صحبة خبرات عميقة في مجال السياحة وتوزيع خدمات السفر واستراتيجيات الضيافة بفضل فريقها القيادي ذي العلاقة الوطيدة مع محفظة توماس كوك تورز.

وفي معرض حديثه عن الشركة، قال الدكتور سامي الحسيني، عضو مجلس الإدارة ورئيس القسم القانوني والاستراتيجي في شركة صحبة لإدارة الضيافة: "صُممت شركة صحبة لإدارة الضيافة بتركيز على المرونة والتجانس الإقليمي. نرى فرصًا كبيرة غير مستثمرة في الأسواق التي تحتاج إلى شركاء مرنين مع خبرة عميقة في إدارة العلامات التجارية. صُمم نموذجنا بشكل خاص لمثل تلك المشاريع ليدعم العمليات بشكل متخصص ومتوافق مع العلامة التجارية في المجالات التي تتطلب ذلك".

تم تطوير صحبة لإدارة الضيافة كشركة إدارة فنادق ذات علامة بيضاء، وقد صُممت لإدارة العقارات نيابة عن المالكين مع العمل مع العلامات التجارية العالمية الرائدة بموجب اتفاقيات الامتياز. ويشمل نهج صحبة لإدارة الضيافة اتفاقيات إدارة قصيرة إلى متوسطة الأمد، تهدف إلى تحقيق استقرار العمليات الفندقية ومواءمتها مع معايير العلامة التجارية العالمية، فضلًا عن بناء أسس تجارية وخدمية متينة. ويُعتبر نموذج الشركة المتخصص الشركة والمرن للغاية مثاليًا للعقارات في مختلف المناطق التي تكتسب أهمية متزايدة في استراتيجيات التنمية السياحية الوطنية.

وعلى سبيل المثال، في مصر، أعطت وزارة السياحة والآثار الأولوية للتنمية الإقليمية ضمن استراتيجيتها للتنمية السياحية المتوافقة مع رؤية مصر 2030. ومع التوسع في البنية التحتية في محافظات مثل أسوان والعلمين الجديدة والفيوم وشمال سيناء، تبرز فرص لتطوير الفنادق خارج القاهرة وريفييرا البحر الأحمر. تستطيع صحبة بفضل بنى عقودها المرنة والتفاهم الإقليمي القوي تفعيل هذه الأصول بسرعة، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للمالكين والمستثمرين المحليين.

وبالمثل، في المملكة العربية السعودية، ترى الشركة فرصة كبيرة لدعم رؤية 2030، لا سيما في مواقع مثل العلا وأبها والمدن الساحلية على طول البحر الأحمر. تحتاج هذه الوجهات الناشئة إلى مشغلين يتمتعون بالمرونة والخبرة المحلية وقادرين على العمل بفعالية ضمن أطر العلامات التجارية العالمية مع مراعاة كل من توقعات الضيوف المحليين واحتياجات المالكين.

بقيادة فريق يتمتع بعقود من الخبرة الدولية في مجال الضيافة، تشكّل صحبة جسرًا بين إمكانيات العلامات التجارية العالمية الكبرى وواقع مالكي الفنادق المحليين في الوجهات سريعة النمو. وتهدف صحبة من خلال الجمع بين المعايير الدولية والأصالة الثقافية والاستجابة لخصوصيات السوق إلى زيادة القيمة لدى المستثمرين مع دعم طموحات التنمية السياحية في المنطقة.

نبذة عن صحبة لإدارة الضيافة

تأسست شركة صحبة لإدارة الضيافة مع شغف لتحقيق التميز في قطاع الضيافة، حيث توفر خدمات إدارة فندقية متميزة حسب الطلب ومصممة لتوليد أكبر قيمة ممكنة للمالكين والفنادق على حد سواء. تجمع صحبة التي أسسها خبراء يملكون خبرة إقليمية ودولية مكثفة بين المعايير العالمية والأصالة المحلية متخصصةً في عمليات الفنادق ذات العلامة البيضاء والتابعة لشركات الضيافة الرائدة عالميًا. تقدم صحبة من خلال مزيج مثالي من مبادئ الضيافة التقليدية والاستراتيجيات المبتكرة نتائج مخصصة ومدفوعة بالأداء لتمهد الطريق للعقارات نحو النجاح المستدام.

-انتهى-

#بياناتشركات