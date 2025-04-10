

القاهرة، مصر: أعلنت شركة سَفِلز مصر، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، عن إطلاق أول برنامج تدريبي لخريجي الجامعات، في خطوة مهمة تعكس التزامها برعاية المواهب الشابة ودفع عجلة تطوير قطاع العقارات في مصر.

يستمر برنامج سَفِلز مصر للخريجين لمدة 12 شهرًا بدوام كامل، ويهدف إلى تزويد الخريجين الجدد بالمهارات العملية، والمعرفة المتخصصة في القطاع، بالإضافة للتجربة العالمية اللازمة للتميّز في مجال العقارات. ينطلق البرنامج رسميًا هذا الشهرمن خلال مشاركة سَفِلز مصر في عدد من فعاليات التوظيف المقامة في مختلف الجامعات ، بدءًا بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) يومي السبت والأحد القادمين . كما ستشارك الشركة في فعاليات توظيف أخرى في كلٍ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، والجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، وجامعة نيو جيزة (NGU).

وصرح كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر: "في سَفِلز، نؤمن بقوة الاستثمار في الإنسان. يعكس برنامجنا التدريبي الجديد رؤيتنا طويلة المدى لبناء جيل من القادة المستقبليين الذين سيساهمون في تشكيل ملامح القطاع العقاري في مصر والمنطقة. نحن متحمسون للقاء خريجين طموحين مستعدين لإضافة طاقة جديدة، وأفكار مبتكرة، وشغف حقيقي لأعمالنا".

ويأتي إطلاق البرنامج التدريبي استكمالًا لمسار النمو المتسارع الذي تشهده شركة سَفِلز مصر، ولدورها المحوري في تطوير سوق العقارات في البلاد. فمنذ دخولها السوق المصري في عام 2019، تضاعف حجم الشركة أربع مرات ليصل إلى أكثر من 185 موظفًا، وتقدم اليوم مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة، تشمل إدارة العقارات، الاستشارات الاستراتيجية، إدارة المشروعات، التسويق، والخدمات الخاصة بالمؤسسات العالمية الكبرى. وبالاستفادة من خبرة تتجاوز 40 عامًا في منطقة الشرق الأوسط، تجمع شركة سَفِلز بين أفضل الممارسات العالمية وفهم عميق للسوق المحلي، مما يجعلها شريكًا موثوقًا لأبرز المطورين العقاريين في مصر.

يوفر البرنامج للمشاركين مسارًا تدريبيًا منظمًا يشمل التنقل بين عدد من الأقسام المختلفة مثل إدارة العقارات، الاستشارات الاستراتيجية، واستشارات البناء وإدارة المشروعات. وسيحظى الخريجون بفرصة العمل على مشروعات فعلية، إلى جانب تلقي الإرشاد المهني من كبار التنفيذيين، والاستفادة من ورش عمل مهنية تهدف إلى تسريع وتيرة نموهم المهني.

وبالإضافة إلى الخبرة العملية المباشرة، يركّز البرنامج على تعريف المشاركين بالمعايير وأفضل الممارسات العالمية التي تتبعها شركة سَفِلز، ما يمنحهم منظورًا دوليًا فريدًا يميزهم عن أقرانهم في الوظائف التقليدية المتاحة لحديثي التخرج. وعند إتمام البرنامج بنجاح، سيكون الخريجون مؤهلين للحصول على فرص عمل دائمة داخل شركة سَفِلز مصر أو في أحد مكاتبها الإقليمية، ما يفتح أمامهم آفاق مسار مهني طويل داخل واحدة من أعرق شركات الاستشارات العقارية في العالم.

برنامج الخريجين من شركة سَفِلز مصر مفتوح أمام المرشحين الذين سيكملون دراستهم الجامعية هذا العام (2025) في تخصصات إدارة الأعمال، العقارات، المالية، الاقتصاد، أو العمارة. ويُفضل أن يتمتع المتقدمون بمهارات تحليلية وتواصل قوية، وروح المبادرة، ومرونة في التكيف، إلى جانب شغف حقيقي بقطاع العقارات.

نبذة عن سَفِلز

سَفِلز هي شركة عالمية تقدم الخدمات العقارية ومُدرجة في بورصة لندن. تتمتع سَفِلز اليوم بحضور عالمي كبير عبر أكثر من 700 مكتبًا وشريكًا وحوالي 39 ألف موظف حول العالم، في كل من الأمريكيتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط. تقدم سَفِلز مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة، إلى جانب الخدمات الإدارية وخدمات المعاملات للعملاء في جميع أنحاء العالم.

تمتلك سَفِلز أكثر من 43 عامًا من الخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك الآن 7 مكاتب في المنطقة بما في ذلك مكتب في مصر.

منذ افتتحت مكاتبها في مصر عام 2019، تضاعف حجم سَفِلز مصر أكثر من أربع مرات، حيث يعمل بها الآن أكثر من 165 موظف. تقدم سَفِلز مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة للسوق المصري تشمل إدارة الممتلكات والاستشارات الإستراتيجية وإدارة المشروعات والتأجير والتسويق وخدمات الشركات. تقدم الشركة حاليًا الاستشارات لكبار المطورين العقاريين في السوق وفي مختلف أنواع العقارات. تدير سَفِلز حاليًا العديد من المشروعات العقارية في جميع أنحاء البلاد، ومنها أركان بلازا ومزار مول ورويال بارك و مجرة .

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