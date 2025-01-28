ترقية أنكيت شاه، المدير المالي لشركة «سيلكهاوس»، إلى منصب شريك مؤسس وعضو في مجلس الإدارة

تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة، من بينهم عبدالوهاب الحلبي، ونيتين ريين، وحسن الفارسي

قيمة سوق الإيجارات القصيرة الأجل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتجاوز 2.5 مليار دولار، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 46%

زيادة أرباح أصحاب العقارات بنسبة 20% إلى 40% بفضل استخدام نموذج «سيلكهاوس» التكنولوجي لإدارة الإيجارات القصيرة الأجل

الرياض (المملكة العربية السعودية) ودبي (الإمارات العربية المتحدة) : أعلنت شركة «سيلكهاوس» (www.silkhaus.com) الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية، والتي تعمل على تغيير مفهوم سوق الإيجارات القصيرة الأجل في الشرق الأوسط وآسيا، عن إغلاقها جولة تمويلية بملايين الدولارات بقيادة «نواة كابيتال» و«أوراسيا كابيتال» وبمشاركة شركات مثل «Impulse International» و«Yuj Ventures» و«Nordstar» وغيرها من المكاتب العائلية البارزة. سيدعم هذا التمويل جهود الشركة الهادفة إلى التوسع في المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت جاهزة لاستقبال الحجوزات من الضيوف من جميع أنحاء العالم.

يشمل هذا التوسع إطلاق منصة الحجوزات الخاصة بالشركة بقيادة سابين النجار، المديرة العامة ونائب الرئيس للشؤون التجارية في المملكة، إلى جانب بيتر ماي، نائب رئيس قسم العمليات، مما يجعل «سيلكهاوس» الخيار الأول للمسافرين بغرض العمل والترفيه الذين يبحثون عن أماكن إقامة عالية الجودة.

فرصة بمليارات الدولارات في المملكة والإمارات

تتجاوز قيمة سوق الإيجارات القصيرة الأجل في المملكة والإمارات معاً 2.5 مليار دولار، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 46% نتيجةً للطلب المتزايد من الضيوف. في المقابل، يسعى أصحاب العقارات إلى الاستفادة من الزيادة في أعداد الشقق المتوفرة في الدولتين لتحقيق العائدات المالية منها. وتتولى الشركة الآن إدارة عقارات تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار أمريكي سنوياً في دبي وأبوظبي والرياض، وتشمل الفئات الفاخرة والمتوسطة.

ستركز الشركة على تقديم أفضل خيارات الحجز بسهولة تامة للضيوف في المملكة من خلال موقعها الإلكتروني، مع الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز عائدات أصحاب العقارات. ففي الرياض، تشهد أحياء مثل حي الصحافة وحي الندى وحي قرطبة طلباً مرتفعاً، لا سيما على الشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة والتي تسجل أعلى معدلات الإشغال.

قال آهان بوجاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيلكهاوس»: «تأتي هذه الجولة التمويلية تأكيداً على التزام الشركة بإعادة تشكيل قطاع الإيجارات القصيرة الأجل. ونحن نتطلع قدماً إلى توسيع عملياتنا في الإمارات والمملكة، بدعم من فريقنا وشركائنا من المستثمرين، لتقديم حلول مبتكرة لأصحاب العقارات وتجارب مميزة للضيوف. ولنا الشرف أن نكون في صدارة النمو الملحوظ الذي يشهده اقتصاد الإيجارات القصيرة الأجل في منطقة الخليج.»

نمو مضاعف في قيمة الحجوزات بفضل زيادة عدد الضيوف من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا

تشهد قيمة الحجوزات الإجمالية ارتفاعاً مستمراً بنسبة تزيد عن 100% سنوياً منذ إطلاق المنصة، إذ يختار الضيوف من أكثر من 120 دولة أماكن الإقامة التي تعرضها شركة «سيلكهاوس». وتشير بيانات الشركة إلى أنها تستقطب عدداً كبيراً من الضيوف من الأسواق الدولية، وأبرزها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. كما أنها تشهد طلباً إقليمياً مرتفعاً، إذ يأتي ثلث الحجوزات من دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيّما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

أمّا في محفظة عقارات الشركة في دبي، فقد شهدت الأحياء السكنية، مثل مدينة دبي للإنتاج والبرشاء وميناء خور دبي، طلباً كبيراً بمعدل إشغال سنوي يزيد عن 90%. في المقابل، تواصل منطقة‎ إعمار بيتشفرونت باستقطاب الطلب على الوحدات الفاخرة، حيث كان الإنفاق على الإقامة في الليلة أعلى بنسبة 50% من متوسط المدينة. في أبوظبي، تتساوى أسعار الإيجارات القصيرة الأجل لليلة واحدة مع دبي، حيث تحققت أعلى العائدات في مواقع مثل جزيرة ياس وشاطئ الراحة وجزيرة السعديات.

تعيينات في الإدارة ومجلسها لقيادة المرحلة المقبلة من النمو

عملت الشركة أيضاً على تعزيز فريقها الإداري ومجلس إدارتها، وذلك من خلال ترقية أنكيت شاه، المدير المالي لشركة «سيلكهاوس»، إلى منصب شريك مؤسس وعضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى انضمام عبدالوهاب الحلبي، المدير العام لشركة «Embassy Capital» كمدير مستقل. كما انضم إلى مجلس الإدارة كل من نيتين ريين، شريك في «نواة كابيتال» وحسن الفارسي من «أوراسيا كابيتال». وسيتم الإعلان عن تعيينات جديدة في القيادة العليا في الأشهر القادمة.

في هذا الصدد، قال نيتين ريين، شريك في «نواة كابيتال»: «وضع آهان وفريقه رؤية طموحة لمستقبل سوق الإيجارات القصيرة الأجل في الشرق الأوسط، مدعومة بفريق متميز ومجهّز بالكامل لتحقيقها. وتُعد إنجازاتهم في الإمارات العربية المتحدة دليلاً واضحاً على إمكانيات النموذج الواعدة، كما تعزز ثقتنا في إمكانية توسيعه إلى مدن إضافية في المملكة العربية السعودية. نحن فخورون بدعم شركة «سيلكهاوس» في مساعيها لتحقيق المزيد من النمو والتميز في تجارب الضيوف لضمان أفضل إقامة لهم في الأماكن التي تعرضها.»

وأضاف حسن الفارسي، عضو في مجلس إدارة «أوراسيا كابيتال»: «تحظى شركة «سيلكهاوس» بمكانة مميزة في سوق الإيجارات القصيرة الأجل، وتقدم قيمة استثنائية لأصحاب العقارات والمسافرين على حد سواء. ونحن نتطلع إلى دعم رؤية الشركة في ظل توسعها في دول الخليج، بالاستفادة من ازدهار القطاع السياحي، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية من رجال الأعمال، فضلاً عن النمو الاقتصادي. وهذا من شأنه أن يدعم تحقيق رؤية قادة المنطقة الملهمين.»

تأسست شركة «سيلكهاوس» في عام 2021، وسرعان ما أصبحت المشغّل الرائد في سوق الإيجارات القصيرة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي. وهي تقدم منصة رقمية خاصة تتيح لأصحاب العقارات توليد العائدات من ممتلكاتهم وإدارتها بكفاءة، مما يساعدهم في تحقيق أرباح أعلى بنسبة تتراوح بين 20% و40% من نماذج الإيجارات الطويلة الأجل التقليدية.

نبذة عن شركة «سيلكهاوس»

تسعى شركة «سيلكهاوس» إلى تغيير مفهوم قطاع الإيجارات القصيرة الأجل من خلال تطوير نظام تشغيل متقدم يتيح لأصحاب العقارات استخدام أدوات رقمية مبتكرة لإدارة ممتلكاتهم بكفاءة وتعظيم أرباحهم. وفي الوقت عينه، تقدم الشركة تجارب إقامة استثنائية مصممة لتلبية احتياجات المسافرين بغرض العمل والترفيه. أسس آهان بهوجاني شركة «سيلكهاوس» في عام 2021 ويقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة. وهي تعمل حالياً في الشرق الأوسط وتخطط للتوسع إلى مختلف أنحاء العالم. لمعرفة المزيد من المعلومات، تُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.silkhaus.com.

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