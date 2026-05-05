الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: وقعت "سندان"، المنصة الوطنية الرائدة في التصنيع المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك أبوظبي، بهدف توسيع آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي، وتطوير الكفاءات، ودعم مسارات التصنيع المتقدم.

وتنص هذه الشراكة الاستراتيجية على إطلاق تعاون وثيق بين الجانبين، يركّز على اختبار المواد وتأهيلها وتوحيد معاييرها، إلى جانب إتاحة فرص تطبيقية للطلبة لاكتساب خبرات متقدمة في تقنيات وعمليات التصنيع الإضافي على نطاق واسع.

كما تشمل مذكرة التفاهم مجالات متعددة من التعاون، من بينها البحث والتطوير والتسويق، إلى جانب توفير برامج تدريب عملي، وورش عمل متخصصة، ومسارات بحثية تُمكّن الطلبة من تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

وقد وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من هيوان هوانغ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سندان، وآرلي بيترز، عميد جامعة نيويورك أبوظبي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، ضمن فعاليات معرض "اصنع في الإمارات" المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة سندان كشركة رائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصنيع المتقدم، كما تمثل جسراً فعّالاً يربط بين القطاع الأكاديمي والصناعي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطبيق الابتكار على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، قال هيوان هوانغ، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة "سندان": "يسعدنا التعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات والمنطقة. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى نقل خبراتنا وتمكين الطلبة من فهم أعمق لإمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتصنيع المتقدم، إلى جانب تزويدهم بالمهارات العملية التي تؤهلهم للنجاح في بيئات العمل الحديثة. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لدفع عجلة الابتكار وتعزيز التميز الأكاديمي."

من جانبه، قال آرلي بيترز، عميد جامعة نيويورك أبوظبي: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بإعداد جيل من المبتكرين القادرين على تطوير حلول عملية لتحديات العالم الحقيقي. ومن خلال تعاوننا مع شركة سندان، سيحظى طلبتنا وباحثونا بفرص مباشرة للتفاعل مع أحدث التقنيات في التصنيع المتقدم، بما يدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويدعم بناء مسارات مهنية مؤثرة. كما تسهم هذه الشراكات في تعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، ودعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات".

نبذة عن سندان

سندان هي المنصة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة للتصنيع المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تقدم حلولاً عالية الأداء في قطاعات الطيران والفضاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والروبوتات، والتنقل، وغيرها من القطاعات الحيوية.

ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية، والمرافق المتطورة، والتصميم الذكي، والإنتاج المحلي، تمكّن "سندان" الشركات والجهات الحكومية من تعزيز سلاسل التوريد، وتسريع الابتكار، ورفع كفاءة التصنيع. وتواصل الشركة تطوير حلول أكثر ذكاءً واستقلالية، مع نهج يضع الإنسان في صميم مستقبل الصناعة.

-انتهى-

#بياناتشركات