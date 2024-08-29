الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "سلام “، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في المملكة العربية السعودية، وشركة "إعمار التنفيذية لتقنية المعلومات" عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون واستكشاف فرص العمل المحتملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من قدرات الشركتين في تصميم وتطوير وصيانة شبكات الاتصالات، وأنظمة الأمن، ومراكز البيانات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات تشمل الإنترنت، الاتصالات، الأمن السيبراني، وخدمات الأقمار الصناعية.

تشمل مذكرة التفاهم مجموعة من البنود التي تسعى من خلالها الشركتان إلى تحقيق أعلى مستويات التميز والجودة في جميع المشاريع المشتركة. وفي إطار هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان في مجال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل بناء حلول شبكات التوجيه، شبكات مراكز البيانات، حلول التعاون وعقد مؤتمرات الفيديو، والحلول اللاسلكية. كما يتضمن التعاون بين الطرفين التعاون في مجالات تصميم وتقديم الدعم النشط والصيانة، إلى جانب تقديم خدمات مراكز البيانات مثل UPS، التبريد، الكهربائية الميكانيكية، تصميم ودعم مراكز البيانات، التشغيل والصيانة، إدارة المساحة البيضاء، ودعم التصميم والصيانة لمرافق البنية التحتية بما في ذلك كاميرات المراقبة، وأنظمة الأمن، وتمديد جميع ما يلزم من ربط للأنظمة.

من جهتها، ستقوم شركة "سلام" بتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات، الربط المحلي والدولي، خدمات الأقمار الصناعية (VSAT)، الأمن السيبراني، الخدمات المدارة، الخدمات الصوتية (SIP)، والخدمات السحابية.

وفي تعليق على توقيع مذكرة التفاهم، قال المهندس أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلام": "إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع شركة إعمار التنفيذية لتقنية المعلومات. نحن ملتزمون بتقديم حلول اتصالات مبتكرة تواكب تطلعات السوق وتساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. نؤمن أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير مشاريع رائدة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتمكين المشاريع الحكومية والخاصة في مختلف المجالات."

من جانبه، أضاف عبدالله محمد المعمر، الرئيس التنفيذي لشركة "إعمار التنفيذية لتقنية المعلومات": "نحن سعداء بهذه الشراكة مع شركة سلام. نتطلع إلى تحقيق إنجازات كبيرة من خلال توحيد جهودنا وتبادل الخبرات، مما سيسهم في تقديم خدمات وحلول عالية الجودة تلبي احتياجات عملائنا وتدعم نمو أعمالنا."

هذا وتعد مذكرة التفاهم خطوة أولى نحو تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز الابتكار والنمو في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

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