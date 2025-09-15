القاهرة - تعلن شركة زِيلا كابيتال، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إتمام دورها كمستشار مالي حصري لمجموعة الظاهرة "الظاهرة"، الشركة الزراعية العالمية الرائدة، فيما يتعلق ببيع مزرعة الحمضيات المملوكة لها بالكامل في الصالحية إلى مجموعة البنا "البنا"، الشركة الرائدة في سوق صناعة الحمضيات في مصر وواحدة من أكبر مصدري الحمضيات في العالم.

هذه الصفقة تمثل محطة بارزة في قطاع الزراعة في مصر، إذ أسهمت في دعم تركيز مجموعة الظاهرة الاستراتيجي على إعادة الاستثمار في المحاصيل الحقلية واسعة النطاق، وفي الوقت نفسه عززت من ترسيخ مكانة مجموعة البنا الريادية على المستويين المحلي والدولي.

تُعد المزرعة الحمضية، الواقعة في إحدى أهم المناطق الزراعية في مصربالصالحية، من المشروعات ذات السمعة المرموقة بفضل حجمها الكبير وجودة إنتاجها وقدراتها التصديرية، حيث يتم تصدير غالبية منتجاتها نظرًا لتميز جودتها. ويساهم الاستحواذ عليها في تعزيز محفظة مجموعة البنا المتكاملة في مجال الحمضيات، كما يدعم مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة عالميًا في تصدير الحمضيات.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى الشنيطي، الشريك الإداري لشركة زِيلا كابيتال ورئيس قطاع بنوك الاستثمار: " إن بيع المزرعة الحمضية إلى مجموعة البنا يعد دليلاً واضحًا على جودة الأصول الزراعية المصرية ودورها المحوري في سلاسل الإمداد الغذائية العالمية." وأضاف الشنيطي مؤكدًا: "مع استمرار مصر في ترسيخ مكانتها كمركز للتميز الزراعي والتنافسية التصديرية، نفخر بدور زِيلا كابيتال في إتمام صفقة تعزز من الحضور العالمي للقطاع، وفي الوقت نفسه تمكّن عميلنا من إعادة توجيه أولوياته الاستراتيجية."

قاد فريق زيلا كابيتال المستشار المالي لمجموعة الظاهرة كلٌّ من مصطفى الشنيطي وخالد جمال (الشركاء الإداريون ورؤساء قطاع بنوك الاستثمار) إلى جانب فريق بنوك الاستثمار في زيلا كابيتال الذي ضم كل من عمر زكريا (مدير) واحمد محارم (نائب مدير).

تولي مكتب زكي هاشم دور المستشار القانوني الحصري لمجموعة الظاهرة. وقاد الفريق القانوني كل من حسام حافظ (شريك)، يوسف الحديدي (مستشار)، زينة فوزي (مستشارة)، وهديل هاني (مستشارة).

في حين تولي مكتب علي بدران دور المستشار القانوني لمجموعة البنا.

عن زِيلا كابيتال

هو بنك استثماري رائد في مجال الخدمات المالية وإعادة الهيكلة وترتيب الصفقات والتمويل وإدارة الاستثمارات بما في ذلك الاستشارات المالية وإدارة الأصول والأسهم الخاصة وحلول التمويل غير المصرفية والاستشارات الإدارية. ويمتلك البنك كوادر بنكية محترفة وشبكة واسعة من العلاقات بالشركات والمؤسسات الدولية العاملة بمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليتيح لعملائه تحقيق أهدافهم الاستراتيجية من خلال تقديم حلول مالية شاملة ومتكاملة.

عن مجموعة الظاهرة

مجموعة "الظاهرة" من أبرز الشركات العالمية والرائدة في قطاع الأعمال الزراعية، حيث تدير ما يزيد عن ١٠٠ ألف هكتار من الأراضي الزراعية في مصر ورومانيا وصربيا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى. وتختص الشركة في زراعة وإنتاج وتجارة ما يقارب ٣ ملايين طن من السلع الغذائية الأساسية، إضافةً إلى ما يصل إلى ٣ ملايين طن من الأعلاف الحيوانية. ومع قاعدة عملاء واسعة تضم المؤسسات التجارية والهيئات الحكومية، تتمتع "الظاهرة" بحضور جغرافي متنوع من خلال عملياتها في 15 دولة وتقديم خدماتها لأكثر من ٤٠ سوقًا، مع ترسيخ موقعها الريادي في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

عن مجموعة البنا

تأسست مجموعة "البنا" عام ١٩٧٤ ويقع مقرها الرئيسي في مصر، وهي إحدى المجموعات العائلية الرائدة ذات الاستثمارات المتنوعة في مجالات الزراعة والدواجن والصناعات الدوائية وصناعة الورق واستصلاح الأراضي. ومن خلال ذراعها الزراعي "أجرين"، أصبحت المجموعة أكبر منتج ومصدّر للحمضيات على مستوى العالم، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي في دعم سلاسل الإمداد الغذائية العالمية.

