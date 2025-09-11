الكويت: تأكيداً على التزامها الدائم بدعم العلامات المحلية وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، أعلنت "طلبات"، المنصة الرائدة في خدمات الطلب والتوصيل عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن انضمام علامة "زاهي" للفواحات الفاخرة والعطور المنزلية إلى منصتها حصرياً. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود "طلبات" المستمرة لإعادة تعريف مفهوم الراحة والسهولة، عبر بناء شراكات استراتيجية مع قطاعات ناشئة ومتنوعة، بما يتيح وصولاً سهلاً ومتكاملاً إلى تشكيلة واسعة من المنتجات التي تثري حياة العملاء وتبسّط تفاصيلها.

وتم الإعلان عن الشراكة الجديدة خلال حفل توقيع أقيم في فندق جراند حياة في 8 سبتمبر، في خطوة تؤكد التزام "طلبات" بدعم المشاريع المحلية وتمكين رواد الأعمال من الازدهار في ظل الاقتصاد الرقمي المتنامي في الكويت، وذلك من خلال شبكتها الواسعة من شركاء الخدمات اللوجستية، وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، وخدمات التوصيل السريعة والموثوقة.

وانسجاماً مع استراتيجيتها التوسعية، تمضي "طلبات" نحو مجالات تتجاوز توصيل الطعام والاحتياجات اليومية، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من منتجات نمط الحياة التي تواكب تطلعات المستهلك العصري المتجددة. وتُجسّد هذه الخطوة التزام الشركة بتوفير تجربة متكاملة تجمع بين السهولة والسرعة، وتشمل خيارات أوسع من الخدمات والمنتجات.

وبهذه المناسبة، قال بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير العام لشركة طلبات الكويت: "تأتي شراكتنا مع علامة زاهي في إطار جهودنا المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات التي نوفرها على منصتنا، بما يلبّي احتياجات العملاء المتزايدة، ويواكب أسلوب حياتهم المتطور. نحن ملتزمون بدعم العلامات المحلية الواعدة، ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضور المشاريع الكويتية على منصات التجارة الإلكترونية، وتمكينها من النمو والتوسع، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن نجاحها هو امتداد لنجاحنا جميعاً".

ومن جانبه، قال خالد العجيل، شريك مدير لشركة زاهي: "بفضل شراكتنا مع "طلبات"، التي توفّر حلولاً لوجستية متكاملة مدعومة بالتكنولوجيا، أصبح بإمكاننا ايصال منتجات "زاهي" إلى عملائنا في مختلف مناطق الكويت بكل سهولة، مع الحفاظ التام على الجودة والحرفية التي تميز علامتنا. لقد صُممت فواحاتنا العطرية الفاخرة وروائح المنزل بعناية فائقة لتعكس هوية الكويت وتمنح كل مساحة لمسة من الدفء والأصالة والترحاب".

تجدر الإشارة إلى أن "طلبات" وسّعت مؤخراً شبكة شركائها لتشمل قطاعات جديدة وغير تقليدية، تتجاوز نطاق الأغذية والسلع الاستهلاكية السريعة، وذلك بهدف تلبية احتياجات شريحة أوسع وأكثر تنوعاً من العملاء. فمن توصيل الطعام إلى العطور، تواصل "طلبات" إعادة تعريف مفهوم الراحة والسهولة بما يواكب وتيرة الحياة العصرية، مع التزامها الدائم بتوصيل المنتجات المحبّبة للعملاء في اللحظة التي يحتاجونها فيها.

عن طلبات:

منذ إطلاقها في الكويت في عام 2004، تقدم "طلبات"، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام، أو التوصيل، أو الطلبات الخارجية، أو منتجات البقالة، أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلى مستويات الراحة والموثوقية لعملائها.

وتتمتع "طلبات" بجذور محلية عميقة، ما يوفر فهماً حقيقياً لمتطلبات المجتمعات التي تخدمها في ثماني دول في جميع أنحاء المنطقة. ونعتمد على البيانات والتكنولوجيا المبتكرة لتبسيط الحياة اليومية لعملائنا، وتحسين العمليات لشركائنا من المطاعم والمتاجر المحلية، وتزويد سائقي التوصيل بفرص مالية موثوقة يومياً. ونعمل في "طلبات" على إنشاء بيئة مبتكرة تمكّن موظفي الشركة من إحداث تأثير إيجابي في جميع أنحاء المنطقة عبر منصتنا.

