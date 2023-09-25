المشروع الجديد يضم 48 شقة سكنية حصرية تضم 2 إلى 5 غرف نوم بإطلالات خلابة على الواجهة المائية في منطقة الخليج التجاري وبمساحات تتراوح من 4,064 إلى 16,256 قدم مربع

الشركة تشيّد هرماً خاصاً مؤلفاً من 1,450 حجر كريم ضمن بناء الفندق بالإضافة إلى حديقة كريستالية لتعزيز الطاقة الإيجابية والتوازن والسكينة والعافية لدى السكان

المبنى يستلهم في تصميمه وهندسته المعمارية من شجرة التين البنغالي المعروفة بشجرة الحياة

دبي، الإمارات العربيّة المتحدة : كشفت ر. يفيلوشن، شركة تطوير العقارات الفاخرة الحائزة على جوائز عالمية والتي تتميز بمحفظة تضم 23 مشروعاً مذهلاً في جميع أنحاء العالم، عن مشروعها الأول في دبي والذي يحمل اسم "ايڤا"، وهو بناء سكني حديث من شأنه إعادة تعريف مستقبل الحياة الحضرية في الإمارة.

ويقدم مشروع ايڤا الجديد والفريد من نوعه لسكانه أجواءً مفعمة بالتوازن والسكينة والعافية. ويقع المشروع على ضفاف قناة دبي المائية، ويضم 48 شقة مؤلفة من 2 إلى 5 غرف نوم بالإضافة إلى شقتي بنتهاوس، والتي تتميز جميعها بإطلالات خلابة على قناة دبي ووسط مدينة دبي وبرج خليفة، وتم تصميمها بشكل مدروس لتلائم مختلف أنماط الحياة. وتم تصميم جميع الغرف مع التركيز على مفاهيم العافية، وذلك من خلال بيئة المشروع التي تنسجم مع الطبيعة وتعزز الطاقة الإيجابية. وتتفرد كل وحدة سكنية بالمساحات المعيشية الواسعة، والتي تتضمن غرفاً عائلية، ومطابخ في واجهة المنزل ومطابخ خدمية، بينما تضم غرف النوم خزانات داخلية وحمامات داخلية فاخرة.

ويوظف المشروع معارف وخبرات مفهوم الفاستو شاسترا، وهو مفهوم تكاملي يجمع بين العلم والفن وعلم الفلك، في سبيل تعزيز الثروة والصحة والازدهار والسعادة، حيث سيتم استخدام 1,450 قطعة مختارة من الكريستال والأحجار الكريمة والصخور ضمن هيكل البناء، والتي تفيد في تعزيز أجواء العافية والتوازن في المكان. ويعتبر هذا الهيكل ابتكاراً هو الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز الطاقة الإيجابية وتنقية الطاقات السلبية، والذي سينعكس بالتالي على حياة السكان من حيث تناقص الخلافات في حياتهم، وزيادة التركيز، وتعزيز الصحة العقلية والجسدية (خصوصاً لدى الأطفال).

وتحاكي الهندسة المعمارية المذهلة لمشروع ايڤا تصميم شجرة التين البنغالي، والمعروفة بشجرة الحياة، وتستلهم أيضاً من أحد أهم العجائب الطبيعية في العالم، وهو جبل شهير في الصين من الكوارتز والأحجار الرملية معروف باسم عمود السماء الجنوبي. وسيتميز هذه المبنى الجديد عن كل مباني دبي بأعمدته الدائرية المفتوحة، ونسيج الأغصان الطبيعية، والجذور المتشابكة بمنتهى الجمال.

وتبدو كل زاوية من واجهة المبنى نابضة بالحياة والخضرة، حيث يستقي ايڤا إلهامه من شجرة الحياة من ناحية الشكل، كما يحتفي بسحرها وبمفاهيم الإتقان في العمل والاتحاد مع الطبيعة والاحتفاء باللحظة الراهنة. ويثري المشروع الحواس الخمسة، من حيث المذاق المتميز (حيث يمكن للزوار طلب أطباقهم المفضلة من طاولة الشيف الخاصة بما يتماشى مع ذوقهم وباستخدام المكونات التي يختارونها)، والإضاءة (الضوء الأصفر الخافت الذي يتخلل جميع أنحاء البناء)، والرائحة (الهواء المشبع بالعبير المذهل لغابات بالي). ويسهم هذا المشروع السكني بتأسيس ارتباط وثيق بالعناصر الطبيعية في مساحاته المجتمعية وفي كل شقة، حيث يضفي حفيف أوراق الشجر وخرير المياه المتدفقة شعوراً غامراً بالاندماج مع الطبيعة.

وبالإضافة إلى الباقة المميزة من الشقق السكنية المميزة بالأثاث الفخم والشرفات الواسعة وبرك السباحة الخاصة والشلالات، سيشمل مشروع ايڤا مجموعةً من المرافق الحديثة، كالمساحات الخاصة أو المشتركة المجهزة جيداً، مع سبا فاخر، وسينما داخلية وأخرى في الهواء الطلق، ومكتبة، وثلاث برك سباحة، وحديقة وغرفة ألعاب للأطفال، ومواقد خارجية، وصالة رياضية متطورة وغرفة يوغا.

ومع تصميمه بأسلوب "الفخامة الطبيعية" للباحثين عن تجربة معيشة فريدة وفاخرة وسط العناصر الطبيعية وأجواء العافية والطاقة الإيجابية، يفخر مشروع ايڤا بحصوله على شهادة (LEED) البلاتينية وشهادة (WELL) البلاتينية، مما يضمن التطوير المستدام ويوفر بيئة صحية ويعزز التوازن والعافية لدى السكان.

وسيمثل المشروع الثوري، المقرر أن يكتمل بحلول عام 2026، بوابةً لتجارب نمط الحياة الاستثنائي في قلب مدينة دبي.

وتعليقاً على الموضوع، قال أليكس زاجريبيلني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ر. يفولوشن: "يمثّل مبنى ايڤا السكني دليلاً حقيقياً على التزامنا بالمضي قدماً في طريق الابتكار والتصميم المستدام. ويتميز المبنى بمزيج فريد من أحدث التقنيات والعناصر المعمارية المستوحاة من الطبيعة، مما سيعيد رسم ملامح مفهوم الحياة الحضرية. ونحن متحمسون للكشف عن هذا المعلم الأيقوني الذي يعكس رؤيتنا لمستقبل المدن المستدامة".

وأضاف قاسم منصور، المدير التنفيذي للتطوير والعمليات في شركة ر. يفولوشن: "يشكّل مشروع ايڤا السكني تحفة معمارية بكل معنى الكلمة، ويمثل تحولاً مهماً لشركتنا، فهو ليس مجرد بناء عادي، بل هو تجسيد حقيقي لتركيز الشركة على إنشاء مساحات صديقة للبيئة تتكامل بسلاسة مع محيطها الطبيعي. ومن خلال التصميم الدقيق، واستخدام المزايا المستدامة، مثل الأنظمة الموفرة للطاقة والمساحات الخضراء، يضمن المشروع تعزيز جودة الحياة للسكان، فضلاً عن المساهمة في رسم مشهد حضري متناغم مع البيئة". وتسعى شركة ر. يفيلوشن دوماً لاختيار أكثر الشركاء شغفاً ومهنية لإطلاق مشاريعها، انطلاقاً من إيمانها العميق بأن كل مبنى يستلهم من طاقة الشركاء الذين يسهمون في تأسيسه. وانطلاقاً من هذا المبدأ، يتولى استوديو أوبن إيه دي مهمة ابتكار المفهوم الرئيسي للمشروع، بينما تقوم مجموعة بريور سميث بدور شركة الهندسة المعمارية التنفيذية، والشركة الاستشارية للتصميم، إلى جانب كريستيز الدولية للعقارات دبي، الوسيط العقاري الحصري للمشروع.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول شركة ر. يفيلوشن:

تشتهر شركة ر. يفيلوشن بتصميم العديد من التحف المعمارية على مدار أكثر من 24 عاماً في دول مختلفة مثل لاتفيا، وألمانيا، وإسبانيا، بما يشمل المشاريع السكنية والفندقية والمكتبية ومشاريع البنية التحتية. وتتميز الشركة بمنهجيتها وتصاميمها الهندسية الفريدة في التطوير العقاري، حيث يحمل كل مشروع رؤية ثورية مصممة لتكون جزءاً لا يتجزأ من التطور العقاري في المدينة المضيفة. وتستعد الشركة لبدء نشاطها في دبي، حيث تخطط لتأسيس جيل جديد من بيئات المعيشة المستدامة والمبتكرة وغير التقليدية. وتهدف شركة ر. يفيلوشن إلى تلبية احتياجات المستثمرين والعملاء من خلال التوظيف المدروس بعناية للجوانب المالية، وزيادة المساحة القابلة للاستخدام، والإدارة المهنية وفي الوقت المناسب لعملية التطوير.