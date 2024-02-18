

مستفيداً من مجموعة المواهب المتوفرة في المنطقة وبراعة قياداته، سيعمل المكتب الجديد لشركة روتشيلد اند كو في الرياض على تعزيز أعمال المجموعة من خلال تقريب إمكانية الحصول على المشورة الاستراتيجية لقاعدة عملائها المتنامية في المنطقة.

أعلنت شركة روتشيلد اند كو، افتتاح مكتبها الجديد في الرياض اليوم، كجزء من توسعها الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، مما يعزز وجودها في منطقة الشرق الأوسط. وتعكس هذه الخطوة التزام روتشيلد اند كو وإيمانها بإمكانيات النمو في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الصدد، يقع مقر المكتب الجديد في مركز الملك عبد الله المالي، وسيمكّن روتشيلد اند كو من تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الاستشارية، من بينها عمليات الدمج والاستحواذ واستشارات الديون وإعادة الهيكلة وحلول أسواق الأسهم.

وسيقود مكتب الرياض الجديد، ناصر العيسى، المدير العام ورئيس روتشيلد اند كو في المملكة العربية السعودية، إلى جانب فريق من المصرفيين الخبراء الذين سيجلبون ثروة من الخبرات والمعرفة إلى المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال سعيد العور شريك ورئيس منطقة الشرق الأوسط في روتشيلد اند كو: " متحمسون لترسيخ وجودنا في الرياض، حيث يعد افتتاح مكتبنا في الرياض علامة بارزة على جهودنا المستمرة لتوسيع نطاق تواجدنا الإقليمي في الأسواق الرئيسية والحيوية. وتمثل المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا في منطقة الشرق الأوسط. ويسعدنا أن يكون ناصر العيسى معنا لقيادة مكتبنا إلى جانب عدد من المصرفيين الذين سينتقلون إلى المملكة لدعم النمو الاقتصادي المستمر وزيادة أنشطتنا في المملكة."

ومن جهته قال ناصر العيسى، المدير العام ورئيس روتشيلد اند كو في السعودية "سعيد لاختياري لقيادة جهود روتشيلد اند كو في المملكة، والتي تعد ركيزة اقتصادية أساسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد الرياض تحولات متسارعة نحو تأسيس مكانتها مركزاً مالياً واقتصادياً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط.

وسيمثل مكتبنا في الرياض قاعدة رئيسية لأعمالنا في الشرق الأوسط. وسينضم إلينا في الرياض، عدداً من الخبراء المصرفيين، الذي سيدعمون قناعتنا بأهمية حصول العملاء على أفضل خدمة على أرض الواقع ومن داخل المملكة. وأنا متحمس جداً لقيادة جهودنا ومواصلة دعم عملائنا والمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية في المملكة."

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-انتهى-