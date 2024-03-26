حكومة رأس الخيمة تعزز ثقتها بالشركة من خلال زيادة حصتها من 5% إلى حوالي 34% بانتظار موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية

عمومية رأس الخيمة العقارية تصادق على توزيع 7% أرباح نقدية وأسهم منحة على خلفية الأداء المالي القوي

المساهمون ينتخبون أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم أول امرأة في مجلس الإدارة السيدة موزة محمد ماجد سالم الزعابي

كشفت رأس الخيمة العقارية، المطور العقاري الرائد في إمارة رأس الخيمة والمدرجة في مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز RAKPROP، عن اختتام اجتماعها السنوي العام الذي أقيم يوم 20 مارس 2024. وشهد الاجتماع مشاركة كبيرة من المساهمين مع دعم جميع القرارات المقترحة بعد عام حافل بالإنجازات، مما يشير إلى مستويات الثقة العالية بالتوجه الاستراتيجي للشركة وحوكمتها.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية صادقت على زيادة كبيرة في رأس المال من خلال إصدار 920 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ درهم واحد لكل منها، مما أدى إلى زيادة رأس المال الخاص بالشركة بمقدار 920 مليون درهم إماراتي. وشاركت حكومة رأس الخيمة في هذا الطرح كمساهم استراتيجي، والذي بدوره أسفر عن زيادة حصتها بالشركة من 5% إلى حوالي 34% بعد الإصدار، بانتظار الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتعليقاً على النتائج، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "يعكس قرار زيادة رأس المال الخاص بنا وتعزيز حصة حكومة رأس الخيمة في الشركة مستويات الثقة العالية برؤيتنا وخطة النمو طويلة الأمد الخاصة بنا. وتساهم هذه الخطوة بتعزيز ميزانيتنا العمومية، وتنسجم مع أهداف التنمية الخاصة بالإمارة.

وتوصلنا من خلال الدعم الحكومي إلى اتفاقية للحصول على أراضٍ بالإمارة، مما سيساهم بتحقيق خططنا التوسيعية الطموحة في فترة الخمس سنوات المقبلة ويمهد الطريق للاستحواذ على أراضٍ جديدة مخصصة للتطوير، وهي إحدى العناصر الأساسية لتوسعنا وتعزيز مشاريع التطوير المستقبلية. كما تضمن هذه الخطوة استدامة مشاريعنا التي ستلبي الاحتياجات المتنامية في سوق إمارة رأس الخيمة".

وشهد الاجتماع العديد من البنود الأخرى المهمة، بما يشمل الموافقة على توزيع أرباح نقدية تبلغ 3% من رأس المال وتصل إلى 60 مليون درهم إماراتي عند 3 فلس للسهم الواحد، بالإضافة إلى أن المساهمين سيستفيدون من أسهم مجانية بنسبة 4% من رأس المال الخاص بالشركة وبقيمة 80 مليون درهم إماراتي. كما انتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم أول امرأة في مجلس الإدارة السيدة موزة محمد ماجد سالم الزعابي. ويتميز أعضاء مجلس الإدارة الذي تم انتخابه حديثاً بخبرات واسعة، ويدعم نجاحنا المتواصل من خلال الإشراف الاستراتيجي. ونستفيد من خبرتهم الاستثنائية في توجيه جهود الشركة في قطاع العقارات المتنامي في رأس الخيمة".

وفي هذا الصدد، قال السيد مهتدي: "سمحت لنا النتائج المالية الاستثنائية التي حققناها عام 2023 بتقديم مكافآت للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وسجلنا مبيعات بقيمة 2.8 مليار درهم إماراتي خلال العام مع زيادة كبيرة في صافي الأرباح. وتحظى ثقة المساهمين بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتقديم أداء مالي قوي ونجاح مستمر.

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