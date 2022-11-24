بهدف توفير حلول تمويلية مختلفة للعملاء

أعلنت شركة ذاخر للتطوير في مدينة مكة المكرمة، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع "ذاخر مكة" بتوقيع مذكرة تفاهم مع "البنك السعودي الفرنسي".

وأوضحت شركة ذاخر أن المذكرة تتيح لعملاء الشركة مجموعة من الحلول التمويلية المختلفة ومن ضمنها تمويل البيع على الخارطة، في إطار جهود الشركة المستمرة لتلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم بتزويدهم بأفضل الحلول والخدمات والمنتجات.

ووقّع المذكرة كل من السيد كريم هاشم نائب الرئيس للمالية والاستثمار في ذاخر للتطوير، والسيد عطاف فايز رمضان مدير شبكة الفروع الإقليمية لدي البنك السعودي الفرنسي.

وقال السيد كريم هاشم "نفخر بهذا التعاون مع البنك السعودي الفرنسي، والذي يظهر ويؤكد الثقة بالأعمال التطويرية التي تقوم بها ذاخر. كما يأتي هذا التعاون في سياق الشراكات التي تعقدها ذاخر مع الجهات التمويلية وغيرها بهدف توفير أفضل الخيارات والمنتجات لعملائها، لتحقيق أفضل النتائج تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030."

ومن جهته أعرب السيد عطاف فايز رمضان عن سعادته بتوقيع المذكرة مع شركة ذاخر المطور الرئيسي لواحد من أهم المشاريع في مكة المكرمة، وقال "تأتي هذه المذكرة في إطار جهود وحرص البنك السعودي الفرنسي على تعزيز الاقتصاد وتوفير حلول تمويلية متنوعة تناسب كافة العملاء، ودعم وتطوير القطاع العقاري لتحقيق مستهدفات رؤية 2030".

ويدعم مشروع "ذاخر مكة" رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات. ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف. ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من مشروع ذاخر مكة عام 2024.

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نبذة عن "ذاخر مكة":

مشروع "ذاخر مكة" هو أحد أضخم وأهم المشاريع في المملكة العربية السعودية، والذي تقوم بتطويره شركة ذاخر للتطوير التي تهدف لتغيير مشهد التطوير العقاري في مكة المكرمة. وتتمثل رؤية الشركة في المساهمة في التطوير والتنمية المستدامة لمكة المكرمة وأن تصبح الوجهة المفضلة لزوار المدينة المقدسة.

وسيوفر مشروع "ذاخر مكة" 15 ألف فرصة عمل مباشرة و18 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 26 مليار ريال سعودي. يشارك المشروع في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم، بالإضافة لتعزيز التنمية العقارية والاقتصادية للمدينة وتمكين الراغبين من تملك عقار متمّيز داخل مجتمع متكامل الخدمات وبيئة تنبض بالحياة والأمان وعلى مقربة من الحرم المكي الشريف

نبذة عن : " البنك السعودي الفرنسي"

تأسس البنك السعودي الفرنسي، كشركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 23 الصادر بتاريخ 4 يونيو 1977م .تتمثل أهداف البنك السعودي الفرنسي في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية التجارية للعملاء المحليين والدوليين، ونسعى إلى تكوين علاقات عمل وثيقة وطويلة المدى مع كافة العملاء واكتساب ولائهم من خلال تقديم الخبرات المصرفية المتميزة والحلول المالية المبتكرة ويقع مركزنا الرئيسي في مدينة الرياض، وهناك ثلاث ادارات اقليمية في كل من جدة والرياض والخبر.