· تركيب أول طاقة شمسية كهروضوئية في منشأة "دي إتش ال" بالأردن

· إنتاج طاقة تكفي لتغطية 100% من استهلاك المنشأة

· يدعم مشروع الطاقة الشمسية مساعي "دي إتش ال" لتصبح شركة لوجستية خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050

المنامة، البحرين: ضمن إطار مساعيها لتصبح شركة لوجستية خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050، تعتزم شركة "دي إتش ال" إكسبرس، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية، الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية عبر جميع منشآتها الإقليمية. وقد اُستُهِلَت تلك المبادرة في منشأة عمّان بالأردن، حيث تم تركيب الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) والتي من شأنها أن تُساهم بالحد من استهلاك الطاقة بنسبة 100%

وتعاونت شركة "دي إتش ال" مع شركة Yellow Door Energy ، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة لقطاع الأعمال في المنطقة، لتركيب 434 من ألواح الطاقة الشمسية بمنشأتها في الأردن. ومن المتوقع أن تنتج محطة الطاقة الشمسية 294 كيلووات ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الأول من تشغيلها مما يُغطي 100% من احتياجات المنشأة للطاقة مع انخفاض استهلاك الكهرباء إلى النصف.

وتعقيبًا على هذه الخطوة، قال باتشي سبيغا نائب رئيس العمليات في "دي إتش ال" إكسبرس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن نؤكد على التزامنا بالحصول على مستقبل خالٍ من الانبعاثات، حيث تُعد استثماراتنا في أنظمة الطاقة الشمسية جزءًا من استراتيجيتنا طويلة الأمد للحد من استهلاك الطاقة عبر عملياتنا وذلك بغية الاستفادة من الحلول المتجددة وإمدادات الطاقة البديلة. ونظرًا لتصدرها قطاع الخدمات اللوجستية المستدامة، تعمد شركة "دي إتش ال" لتطبيق استراتيجية صديقة للبيئة للحد من الانبعاثات عن طريق ضخ استثمارات مستدامة في جميع الأسواق التي العاملة بها، مما من شأنه أن يُساهم بتحقيق أهدافنا لعام 2050."

يخضع تركيب الطاقة الشمسية الكهروضوئية لاتفاقية الطاقة الشمسية للبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) التي تديرها شركة Yellow Door Energy وذلك بصفتها مطور الطاقة الشمسية وكونها المسؤول عن تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية حتى يتم نقل النظام إلى شركة "دي إتش ال" بموجب الاتفاقية.

ويشتمل نظام الطاقة الشمسية على نظام القياس الصافي لضمان تخزين أيّ طاقة زائدة يتم إنتاجها بواسطة الشبكة الكهربائية ومن ثم إعادتها إلى شركة "دي إتش ال".

ومن جانبه، قال روري مكارثي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة Yellow Door Energy: "نود أن نُثني على مبادرة شركة "دي إتش ال" إكسبرس لإطلاق مشاريع الطاقة الشمسية عبر منشآتها الإقليمية. كما نتقدم لهم بالتهنئة على تشغيل محطة الطاقة الشمسية في منشأة مدينة عمّان بالأردن. ونحن سعداء بتقديم الدعم اللازم لرحلتها اللوجستية المستدامة والمساهمة بتحقيق هدفها لتصبح شركة لوجستية خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050. وباعتبارها الشريك الرائد ضمن مجال الطاقة المستدامة لقطاع الأعمال، تستمر شركة Yellow Door Energy بمساعدة الشركات على الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير لتحقيق أهداف الاستدامة. كما إننا نتطلع لتوفير طاقة نظيفة لشركة "دي إتش ال" على مدى الأعوام القادمة."

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شركة "دي إتش ال" إكسبرس

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تراكس بحرين

شيخة سيادي

البريد الإلكتروني: shaikha.seyadi@traccs.net

نبذة عن شركة "دي إتش ال" (العربية)

"دي إتش ال"– شركة لوجستيات العالم

تُعد "دي إتش ال" الشركة العالمية الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية كونها تقدم خدمات لوجستية لا تُضاهى منها تسليم الطرود محلياً ودولياً، وخدمات التجارة الإلكترونية، والنقل الدولي السريع عبر استخدام الطرق البرية والجوية والبحرية، وخدمات إدارة الأفراد التوريد الصناعية. ومع حوالي 380,000 موظف منتشرين في أكثر من 220 بلد في مختلف أنحاء

العالم، تعمل الشركة على ربط الناس والأعمال بطريقة آمنة ومعتمدة لتحقيق سلاسة سير عمليات التجارة العالمية. كما يُعزز مكانة "دي إتش ال" (كشركة لوجستيات العالم) دون منازع هو حضورها الواسع في الأسواق النامية، وتقديمها حلول متخصصة لنمو تلك الأسواق والصناعات في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحيوية والصحية وعلم الطاقة والسيارات وتجارة التجزئة.

وتعد "دي إتش ال" جزءًا من مجموعة دويتشه بوست "دي إتش ال". وقد حققت المجموعة إيرادات تزيد على 63 مليار يورو في عام 2019. ومع ممارسات الأعمال المستدامة والتزامها تجاه المجتمع والبيئة، تسعى المجموعة للتأثير بشكل إيجابي في العالم، عبر تحقيق لوجستيات خالية من الانبعاثات بحلول العام 2050.