دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ديفاي تكنولوجيز" (DeFi Technologies Inc) (المدرجة في بورصة ناسداك ورمزها: DEFT) و(المدرجة في البورصة الكندية (CBOE CA) ورمزها DEFI)، و(المدرجة في بورصة فرانكفورت ورمزها: R9B)، وهي شركة تكنولوجيا مالية تعمل على سد الفجوة بين أسواق رأس المال التقليدية والتمويل اللامركزي (DeFi)، عن توسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال التسجيل في مركز دبي للسلع المتعددة باسم (DEFI DMCC) (رقم الشهادة DMCC199558) ضمن مكاتبها في أبراج بحيرات جميرا بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما افتتحت "ديفاي تكنولوجيز" من خلال شركتها التابعة "فالور" (Valour) و"فالور ديجيتال سيكيوريتيز ليمتد) (Valour Digital Securities Limited) (والمشار إليهما معًا باسم "فالور")، وهي شركة رائدة في إصدار المنتجات المتداولة في البورصة (المعروفة اختصارًا باسم "ETPs")، مكتباً للتداول في مركز دبي للسلع المتعددة في دولة الإمارات.

يهدف فريق "ديفاي تكنولوجيز"، وشركتها التابعة "فالور"، إلى دعم الاهتمام المؤسسي المتزايد بالأصول الرقمية في دول الخليج، وتحديدًا في دولة الإمارات. ويعدُّ هذا التوسع في الشرق الأوسط عنصرًا أساسيًا في استراتيجية زيادة العروض من المنتجات والانتشار العالمي.

وبما أن "ديفاي تكنولوجيز" أول شركة إدارة أصول رقمية من نوعها مدرجة في بورصة ناسداك، فإنها توفر للمستثمرين في الأسهم إمكانية المشاركة في استثمارات متنوعة في الاقتصاد اللامركزي الأوسع نطاقًا من خلال نموذج أعمالها المتكامل والقابل للنشر على نطاق أوسع. ويشمل ذلك "فالور" التي توفر إمكانية الوصول إلى أكثر من 65 من الأصول الرقمية الأكثر ابتكارًا في العالم عبر المنتجات المتداولة في البورصة الخاضعة للتنظيم، وهناك خطط لزيادة الرقم إلى 100 أصل رقمي بحلول نهاية عام 2025. وبوجود هذا الزخم التنظيمي والتشريعي وسرعة طرح المنتجات وبما أن "ديفاي تكنولوجيز" تتمتع بالمصداقية المؤسسية، فإن تضافر هذه العوامل يجعل الشركة تحتل مكانة رائدة في عالم الجيل الثالث من الإنترنت (Web3) تضاهي مكانة صندوق "بلاك روك" (BlackRock) في العالم.

وعلى الصعيد العالمي، ثمة تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال المؤسسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) للبتكوين والإيثريوم. وفي الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد، أصبح هذا أيضًا اتجاهًا سائدًا. ومؤخرًا، أعلن صندوق الثروة السيادية الإماراتي "مبادلة" عن زيادة مراكزه في صندوق "بلاك روك" المخصص للاستثمار في البتكوين، وهذا أحدث مثال على تزايد توجه المؤسسات نحو الاستثمارات غير التقليدية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

تسهل صناديق المنتجات المتداولة في البورصة الخاصة ببتكوين زيادة مشاركة المستثمرين الذين كانوا مهتمين بالعملات المشفرة ولكنهم يريدون آلية مألوفة وفعّالة. وقد بلغ إجمالي الأصول المدارة في صناديق المنتجات المتداولة في البورصة للعملات المشفرة حاليًا 176.3 مليار دولار.

وقد صرّح آندرو فورسون، رئيس "ديفاي تكنولوجيز" والمدير التنفيذي للنمو في "فالور"، قائلاً: "نعتقد أن الطلب على صناديق المنتجات المتداولة في البورصة للأصول الرقمية سيزداد ليس على مستوى العالم فحسب، وإنما أيضًا في دول الخليج والشرق الأوسط. فالمستثمرون، سواء كانوا صناديق ثروة سيادية أو مستثمرين مؤسسيين أو مكاتب عائلية أو حتى مستثمرين أفراد، مهتمون بالعملات المشفرة، لكنهم يحتاجون إلى أدوات مألوفة وفعالة لكي يستثمروا عبرها".

وأضاف قائلًا: "يُسهم توفير الأصول الرقمية مثل البتكوين والإيثريوم عبر أدوات مالية منظمة مثل المنتجات المتداولة في البورصة في زيادة عدد المستثمرين في العملات المشفرة ويوفر لدول مثل الإمارات وقطر وعُمان والسعودية إمكانية الوصول إلى الاستثمارات الأجنبية الدولية. كما يمكّن ذلك المستثمرين المحليين والدوليين من الحصول على فرص للاستثمار في هذه الأصول من خلال مزودي خدمات موثوقين مثل بورصة أبوظبي وسوق دبي المالي وغيرهما".

وكانت "ديفاي تكنولوجيز" قد وسعّت أعمالها بالدخول إلى تركيا من خلال تعاون مع "بنك ميسيون" (Misyon Bank) و"ميسيون كريبتو" (Misyon Kripto) للعمل على إدخال المنتجات المتداولة في البورصة. ففي تركيا، يمتلك أكثر من 50٪ من المستثمرين أصولًا رقمية.

في عام 2024، دخلت "ديفاي تكنولوجيز" من خلال شركتها التابعة "فالور" في شراكة مع "غولف كاب إنفيسمنت بنك" (GCIB)، وهو بنك استثماري مرخص، ليكون المستشار الرئيسي للمعاملات من أجل الإدراج المتعدد المقترح للمنتجات المتداولة في البورصة من "فالور" في بورصة نيروبي للأوراق المالية في كينيا، حيث سيسمح الإدراج المتعدد المقترح بتداول المنتجات المتداولة في البورصة التابعة لشركة "فالور" بالشلن الكيني في بورصة نيروبي، وسيمنح المستثمرين في شرق إفريقيا فرصة الاستثمار في الأصول الرقمية الرائدة عبر أدوات استثمارية خاضعة للتنظيم.

في أوروبا، توفّر "فالور" التابعة لشركة "ديفاي تكنولوجيز"، حاليًا أكثر من 65 من المنتجات المتداولة في البورصة للأصول الرقمية المحمية بالكامل في البورصات الأوروبية الرائدة بما في ذلك "إكسيترا" (Xetra) و"سبوت لايت" (Spotlight) و"يورو نيكست" (Euronext).

نبذة عن "ديفاي تكنولوجيز"

"ديفاي تكنولوجيز" (DeFi Technologies Inc) (المدرجة في بورصة ناسداك ورمزها: Nasdaq: DEFT) و(المدرجة في البورصة الكندية (CBOE CA) ورمزها CBOE CA: DEFI)، و(المدرجة في بورصة فرانكفورت ورمزها: GR: R9B)، هي شركة تكنولوجيا مالية تعمل على سد الفجوة بين أسواق رأس المال التقليدية والتمويل اللامركزي (DeFi).

وبما أن "ديفاي تكنولوجيز" أول شركة إدارة أصول رقمية من نوعها مدرجة في بورصة ناسداك، فإنها توفر للمستثمرين في الأسهم إمكانية المشاركة في استثمارات متنوعة في الاقتصاد اللامركزي الأوسع نطاقًا من خلال نموذج أعمالها المتكامل والقابل للنشر على نطاق أوسع. ويشمل ذلك "فالور" التي توفر إمكانية الوصول إلى أكثر من 65 من الأصول الرقمية الأكثر ابتكارًا في العالم عبر المنتجات المتداولة في البورصة الخاضعة للتنظيم؛ و"ستيلمان ديجيتال" (Stillman Digital)، وهي شركة وساطة رئيسية للأصول الرقمية تركز على خدمات التنفيذ والحفظ لصالح المؤسسات؛ و"ريفليكسيفيتي ريسيرتش" (Reflexivity Research)، التي توفر بحوثًا رائدة في مجال الأصول الرقمية؛ و"نيورونوميكس" (Neuronomics) التي تطور استراتيجيات التداول الكمي والبنية التحتية؛ و"ديفاي ألفا" (DeFi Alpha)، وهو النشاط الداخلي للشركة في مجال المراجحة (arbitrage) والتداول. وبفضل خبرة "ديفاي تكنولوجيز" العميقة في أسواق رأس المال والتقنيات الناشئة، فإنها تعمل على بناء البوابة المؤسسية إلى مستقبل التمويل. يمنكم متابعة "ديفاي تكنولوجيز" على منصات لينكدإن (LinkedIn) و"إكس/تويتر سابقًا" (X/Twitter)، وللمزيد من التفاصيل، تفضلوا بزيارة https://defi.tech/

الشركات التابعة لـ "ديفاي تكنولوجيز"

نبذة عن "فالور"

تصدر "فالور" (Valour Inc.) و"فالور ديجيتال سيكيوريتيز ليمتد) (Valour Digital Securities Limited's) (المشار إليهما معًا باسم "فالور")، المنتجات المتداولة في البورصة (المعروفة اختصارًا باسم "ETPs") التي تتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية الوصول إلى الأصول الرقمية بطريقة بسيطة وآمنة عبر حساباتهم المصرفية التقليدية. و"فالور" جزء من أنشطة إدارة الأصول في "ديفاي تكنولوجيز". لمزيد من المعلومات حول "فالور"، أو للاشتراك، أو لتلقي التحديثات، تفضلوا بزيارة valour.com.

نبذة عن "ريفليكسيفيتي ريسيرتش"

"ريفليكسيفيتي ريسيرتش" (Reflexivity Research LLC) ذات المسؤولية المحدودة هي شركة بحوث رائدة متخصصة في إعداد تقارير بحثية متعمقة عالية الجودة عن صناعة البتكوين والأصول الرقمية، بهدف تزويد المستثمرين بمعلومات وبيانات واستنتاجات قيّمة. لمزيد من المعلومات، يرجى التفضل بزيارة: https://www.reflexivityresearch.com/

نبذة عن "ستيلمان ديجيتال"

"ستيلمان ديجيتال" (Stillman Digital) هي شركة رائدة في توفير السيولة للأصول الرقمية تقدم حلول سيولة غير محدودة للشركات، مع التركيز على تنفيذ الصفقات والتسوية والتكنولوجيا بطريقة رائدة في هذا القطاع. لمزيد من المعلومات، يرجى التفضل بزيارة: https://www.stillmandigital.com

نبذة عن "نيورونوميكس"

"نيورونوميكس" (Neuronomics AG) هي شركة سويسرية لإدارة الأصول، وهي متخصصة في استراتيجيات التداول الكمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي بعلم الأعصاب الحسابي والتمويل الكمي لتقدّم حلولاً متطورة تحقق أداءً متميزاً ومعدلاً بحسب المخاطر في الأسواق المالية. لمزيد من المعلومات، يرجى التفضل بزيارة: https://www.neuronomics.com/

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