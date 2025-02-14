وصلت القيمة الاجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات إلى ما يقارب 243 مليار ريال سعودي من المستثمرين المحليين والدوليين

حقق الطرح العام الأولي لشريحة المؤسسات نسبة تغطية بلغت 162 مرة، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين

تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم الخميس 20 فبراير 2025م وتنتهي يوم السبت 22 فبراير 2025م

الرياض- أعلنت شركة دراية المالية ("دراية" أو "الشركة" أو "المصدر")، المنصة الرقمية الاستثمارية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 30 ريالاً سعودياً للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح المعلن عنه سابقاً، وبذلك ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 7.5 مليار ريال سعودي (حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي[1])، كما يبلغ الحجم الإجمالي للطرح حوالي 1.5 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي).

وبهذه المناسبة، قال طه بن عبدالله القويز، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة دراية المالية: "نحن سعداء جداً بحجم الطلب القوي من شريحة الفئات المشاركة من المستثمرين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. ويُعد الإقبال الكبير على الطرح، مع تغطيته بالكامل خلال دقائق فقط من بدء عملية بناء سجل الأوامر، وتجاوز إجمالي الطلب حاجز 243 مليار ريال سعودي، شهادةً قوية على مكانتنا المهمّة كمنصة رقمية استثمارية مستقلة رائدة في المملكة العربية السعودية. ونتطلع في المرحلة القادمة إلى تحقيق رؤيتنا من خلال دفع عجلة الابتكار، وخلق القيمة للمساهمين، والمساهمة في أجندة التنويع الاقتصادي بالمملكة".

تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025م وتنتهي يوم السبت الموافق 22 فبراير 2025م.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني ipo.derayah.com

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 25 ديسمبر 2024م على طلب الشركة بتسجيل رأس مالها وطرح 49,947,039 سهماً عادياً ("أسهم الطرح")، وهو ما يمثل 20% من الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، وذلك من خلال عملية بيع جزئي من قبل المساهمين الحاليين[2] في الشركة بما يتناسب مع حصص ملكيتهم الحالية ("المساهمون البائعون").

تم تحديد النطاق السعري ("النطاق السعري") للطرح بين 27 و30 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.

بدأت عملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025م وانتهت يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025م، وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب من المستثمرين المحليين والدوليين 243 مليار ريال سعودي، ما يمثل نسبة تغطية بلغت حوالي 162 مرة.

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 30 ريالاً سعودياً للسهم، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 7.5 مليار ريال سعودي (حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي).

ويبلغ الحجم الإجمالي للطرح حوالي 1.5 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي).

سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى الهيئة وتداول السعودية، وسيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج في مرحلة لاحقة.

يمتلك المساهمون البائعون معاً غالبية أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 80% من أسهم الشركة.

سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع. ولن تحصل الشركة على أي من صافي متحصلات الطرح.

بعد الإدراج، يخضع ما لا يقل نسبته عن 60% من أسهم الشركة لفترة حظر لا تقل عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية. ويخضع لهذه الفترة جميع المساهمين الذين يمتلكون 3% أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة (كما هو موضّح في نشرة الإصدار). ولن يخضع المساهمون الجدد لفترة الحظر.

سيتم طرح الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.

وفيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" كمستشار مالي منفرد، ومدير سجل الاكتتاب، ومنسق عالمي، ومدير اكتتاب، ومتعهد التغطية.

تمثل شركة دراية المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الاستثمار كابيتال، وشركة الجزيرة كابيتال، وشركة الخبير المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة العربي المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة جي آي بي كابيتال، وشركة الرياض المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة سهم كابيتال المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة يقين كابيتال كجهات مستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

يتعيّن على المكتتبين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلباتهم عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، وذلك من خلال المواقع والمنصات الرقمية التي توفرها جهات الاستلام، أو من خلال أي قنوات أخرى تقدمها الجهات المستلمة، بما يمكنهم من إتمام عملية الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح المحددة.

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