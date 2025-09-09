دبي: نالت دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، الشركة الرائدة في تصنيع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، علامة غرفة تجارة دبي (ESG) تقديرًا لتميزها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويعكس هذا التكريم المكانة المتقدمة التي تحتلها الشركة في تبني أفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة الرشيدة، إضافة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تتمحور حول الإنسان، بما يعزز التزامها الدائم بإحداث أثر إيجابي ومستدام.

وحصلت دايكن على تقييم بلغ 80%، تقديرًا لجهودها الملموسة في الإدارة المنظمة للطاقة والانبعاثات والمياه والنفايات، إلى جانب مبادراتها المستمرة في مجالات إزالة الكربون وتحسين الكفاءة، والتزامها الكامل بالقوانين البيئية ومعايير الحوكمة المؤسسية. كما أشادت غرفة دبي بثقافة العمل المتميزة في الشركة، وحرصها على الامتثال لمعايير منظمة الآيزو العالمية (ISO)، فضلًا عن مبادراتها في تعزيز الصحة والسلامة، وتطوير برامج التدريب، ودعم التنوع والشمول، وضمان المساواة في الأجور.

واعتمدت غرفة دبي إطار حوكمة دايكن كنموذج للسلوك المؤسسي المسؤول، بفضل سياساتها الواضحة في التعويضات المتوافقة مع السوق، وآليات الإبلاغ عن المخالفات، والتدريب المستمر لأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب التزامها الصارم بمبدأ عدم التهاون مع أي ممارسات مناهضة للمنافسة. كما عززت مبادرات الشركة المجتمعية، التي شملت برامج تنمية الشباب وتوزيع الأغذية والعمل التطوعي، مكانتها كشركة رائدة في مجال الأعمال المسؤولة.

وتتماشى علامة (ESG) من غرفة دبي مع أرقى المعايير العالمية، إذ توفر للشركات إطارًا لتقييم نضجها وتعزيز أدائها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويؤكد هذا التكريم مكانة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا كلاعب رئيسي في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، والتزامها بتحقيق قيمة طويلة الأمد للأفراد والمجتمعات والبيئة.

لمحة عن شركة دايكن

دايكن شركة يابانية رائدة عالميًا في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد (HVAC-R). تمتلك خبرة تتجاوز مئة عام، وتدير عملياتها في أكثر من 170 دولة عبر شبكة تضم ما يزيد عن 103,000 موظف حول العالم. عُرفت دايكن بريادتها في تطوير حلول متقدمة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، وتميزها بكفاءة استهلاك الطاقة، وموثوقية منتجاتها، وأدائها العالي في مختلف الظروف المناخية.

في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، توفر دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا حلولاً متكاملة وخدمات دعم فني لما بعد البيع، تغطي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا. كما تقدم مجموعة واسعة من أنظمة ومعدات التكييف المصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الإقليمية.

