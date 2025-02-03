[الرياض - المملكة العربية السعودية] - كشفت شركة حلول أعمال الخليج المحدودة المزود الرائد لحلول التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، عن هوية علامتها التجارية الجديدة. وفي إطار مبادرتها لتجديد علامتها التجارية على نطاق أوسع، ستوظّف الشركة خبرتها في استشارات وخدمات الأمن السيبراني، وحلول الحوسبة السحابية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة، وإنترنت الأشياء، تأكيداً على التزامها إزاء تطوير دورها باعتبارها أحد المزودين الرواد للحلول التكنولوجية المتكاملة..

ويرمز الشعار الجديد الذي أطلقته الشركة إلى خططها لتحقيق التحول، والتي تؤكدها مهمتها لتمكين العملاء من الحلول المبتكرة المتخصصة، والمساهمة في أجندة "رؤية السعودية 2030". وتمثل هذه الخطوة بداية حقبة جديدة ومثيرة، حيث تعمل الشركة على تعزيز علامتها التجارية، والارتقاء بقدراتها لخدمة احتياجات شركائها بشكل أفضل.

وتعدّ عملية تجديد هوية العلامة التجارية للشركة أيضًا بمثابة تطور استراتيجي في مسيرتها تحت قيادة المهندس عبدالله الأصقه الذي حدد رؤية لترسيخ مكانتها لتكون ركيزة أساسية للتكنولوجيا في المملكة. وفي إطار جهودها الهادفة لإعادة تنظيم أولوياتها، تسعى الشركة إلى تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية، بما في ذلك تطوير المواهب المحلية والحلول المصممة خصيصًا للقطاعات الرئيسية في المملكة.

وفي تعليقه على تجديد هوية العلامة، قال المهندس عبدالله الأصقه: "يعتبر الكشف عن هويتنا التجارية الجديدة مجرد بداية في رحلتنا لإعادة تعريف شاملة لما تمثله شركة حلول أعمال الخليج. إن الهوية الجديدة تتجاوز التعبير عن التغيير البصري، للتأكيد على وعدنا المتجدد بتقديم قيمة وخبرة أكبر للعملاء عبر الحلول المصممة خصيصًا لتوفير احتياجاتهم. وفي الوقت الذي نرسم فيه هذا المسار المتجدد، سنظل ملتزمين بتحقيق نتائج ملموسة، تتماشى مع أهداف التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية".

دعوة للانضمام إلى شركة حلول أعمال الخليج في معرض "ليب 2025"

في إطار رحلتها لتجديد هوية علامتها التجارية، ستشارك شركة حلول أعمال الخليج في معرض "ليب 2025" في القاعة 5 وسيحمل جناحها الرقم (C70). وستعرض الشركة هويتها التجارية الجديدة، وحلولها الجاهزة للمستقبل، وخبراتها المعززة، أمام الجمهور العالمي الذي سيزور العاصمة الرياض لزيارة هذا لحدث.

نبذة عن شركة حلول أعمال الخليج المحدودة

تأسست شركة حلول أعمال الخليج المحدودة في العام 2020 كمشروع تكنولوجي في المملكة العربية السعودية، وتتركز أنشطتها في مجالات تقديم الاستشارات وخدمات الأمن السيبراني، وحلول الحوسبة السحابية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة، وإنترنت الأشياء. وبفضل اعتمادها على فريق متخصص يضم أكثر من 500 شخص يبدون أعلى درجات الالتزام بالابتكار والتميز، توفر الشركة الدعم اللازم للمؤسسات الناشئة في المملكة عبر العديد من القطاعات لتحقيق التقدم التكنولوجي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في المشهد التجاري المتطور في المملكة.

وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني gbs-saudi.com، أو مراسلتها من خلال البريد الإلكتروني: info@gbs-saudi.com. ويمكن أيضاً متابعة صفحتها على لينكد إن.

-انتهى-

#بياناتشركات