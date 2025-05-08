أعلنت شركة حلول أعمال الخليج المحدودة،المزود الرائد لحلول التكنولوجيا في المملكة، عن توصلّها إلى شراكة استراتيجية جديدة مع "هواوي كلاود"، في خطوة محورية ضمن استراتيجيها المتواصلة القائمة على الابتكار، وكاستجابةً متقدمة للطلب المتنامي على خدمات الحوسبة السحابية المتخصصة والمتطورة في المملكة العربية السعودية.

وتتيح هذه الشراكة لشركة حلول أعمال الخليج المحدودة توسعة وتنويع محفظتها من حلول الحوسبة السحابية بشكل غير مسبوق، عن طريق الاعتماد على البنية التقنية المتطورة والآمنة والقابلة للتوسعة التي توفرها "هواوي كلاود". ومن شأن هذه الاتفاقية أن تُمكّن الشركة من تقديم خدمات سحابية مصممة خصيصاً لعملائها من القطاعين الحكومي والخاص، مما يساعدهم على تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات، وزيادة المرونة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030".

وفي هذا السياق، صرّح عبدالله الأصقه من شركة حلول أعمال الخليج المحدودة قائلاً: "إننا نعرب عن فخرنا إزاء التوصل إلى هذه الشراكة التي تعكس التزامنا العميق بتقديم حلول مبتكرة وعالية الكفاءة لعملائنا في السعودية. ومن خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة التي توفرها هواوي مع معرفتنا المتجذرة في السوق المحلي، فقد أصبحنا نتمتع بمكانة مثالية تساعدنا على توفير خدمات سحابية آمنة، وقابلة للتوسع، ومصممة خصيصاً، وعلى نحو يضمن تلبية احتياجات كل قطاع على حدة".

وبالمقابل، تكتسب هواوي كلاود شريكاً موثوقاً يمتلك خبرات مرموقة في تنفيذ الحلول السحابية ومشاريع التحوّل الرقمي داخل المملكة، الأمر الذي يُمثّل ميزة كبيرة لها في ظل تنامي الحاجة إلى الحلول المحلية عالية التأثير في قطاعات حيوية، بما في ذلك القطاع المصرفي والصحة والتجزئة والتصنيع والقطاع الحكومي.

نبذة عن شركة حلول أعمال الخليج المحدودة:

تأسست شركة حلول أعمال الخليج المحدودة في العام 2020 كمشروع تكنولوجي في المملكة العربية السعودية، وتتركز أنشطتها في مجالات تقديم الاستشارات وخدمات الأمن السيبراني، وحلول الحوسبة السحابية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة، وإنترنت الأشياء. وبفضل اعتمادها على فريق متخصص يضم أكثر من 500 شخص يبدون أعلى درجات الالتزام بالابتكار والتميز، توفر الشركة الدعم اللازم للمؤسسات الناشئة في المملكة عبر العديد من القطاعات لتحقيق التقدم التكنولوجي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في المشهد التجاري المتطور في المملكة.

وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني gbs-saudi.com، أو مراسلتها من خلال البريد الإلكتروني: info@gbs-saudi.com. ويمكن أيضاً متابعة صفحتها على لينكد إن.

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