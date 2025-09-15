الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة حصانة الاستثمارية "حصانة" و" أفيليس" ، شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ومقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، عن إبرام شراكة استراتيجية لإطلاق منصة مشتركة في مجال تأجير الطائرات.

حيث تعزز هذه المبادرة الدور المتنامي للمؤسسات الاستثمارية السعودية في تشكيل مستقبل قطاع الطيران من خلال إتاحة تمويل رأس مالي طويل الأمد لتمويل التوسعات في شركات الطيران السعودية وإطلاق منصات متخصصة للقطاع بما بتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران في المملكة العربية السعودية.

ستمتلك شركة حصانة بموجب هذه الاتفاقية حصة الأغلبية في المشروع المشترك، بينما تتولى " أفيليس" مسؤولية توفير خدمات الطائرات للمنصة. وصُممت هذه الشراكة أيضا لتوفير فرص تمويل لقطاع الطيران من قبل المؤسسات المالية الدولية والمحلية على حد سواء، مع الاستفادة من الخبرة الفنية والقدرات التشغيلية لشركة أفيليس لدعم نمو المشروع المشترك وأدائه.

وفي إطار تفعيل هذه الشراكة، ستستحوذ المنصة على محفظة من عشر طائرات من شركة أفيليس، مؤجرة حاليًا لشركات طيران سعودية. وتتألف محفظة الطائرات من طائرات حديثة وموفرة للوقود مما يعزز جهود المملكة في تعزيز الكفاءة والاستدامة في بنيتها التحتية المتنامية في قطاع الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف ورئيس الاستثمار لشركة حصانة، هاني الجهني: " تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا بالاستثمار في أصول ذات جودة عالية مدعومة بأسس اقتصادية قوية تُولّد تدفقات نقدية مستدامة وطويلة الأجل. من خلال تعاوننا مع أفيليس، نهدف إلى تعزيز حضورنا في قطاع تأجير الطائرات ودعم تطلعات المملكة الأوسع في قطاع الطيران. كما تتماشى هذه المبادرة تمامًا مع التزامنا بالسعي وراء فرص استثمارية واعدة تُسهم في تحقيق أهداف محفظتنا الاستثمارية.

وقال الرئيس التنفيذي لـشركة "أفيليس"، إدوارد أوبريان: "ستسهم شراكتنا مع شركة حصانة الاستثمارية في تعزيز مكانتنا ودورنا الاستراتيجي كإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وتُجسد التزامنا بتحقيق قيمة استثمارية مستدامة على المدى الطويل من خلال إدارة وتأسيس أصول رائدة في فئتها. ويشكل هذا المشروع المشترك، خطوةً جوهريةً في سبيل بناء مشروع قوي ومرن، مصمم لدعم نمو قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية. كما نتطلع إلى تطوير هذه الشراكة من خلال إبرام صفقات مستقبلية وتوسيع نطاق حضورنا وتأثيرنا في سوق تأجير الطائرات على المستوى العالمي."

