الرئيس التنفيذي لشركة جراندفوس ، بول دو جينسن، يوقع على تعهد ائتلاف الصمود مائي لتحقيق تأثير ملموس وقابل للقياس بحلول عام 2030

في خطوة تعكس التزامها الراسخ في التصدي لأزمة المياه العالمية انضمت جراندفوس الشركة الرائدة عالميًا في مجال الحلول المتقدمة للمضخات وتكنولوجيا المياه، إلى ائتلاف الصمود المائي وهو مبادرة يقودها الرؤساء التنفيذيون وتحركها الشركات، بهدف مواجهة أزمة المياه العالمية ودعم حلول إدارة المياه المستدامة.

يُعد ائتلاف الصمود المائي مبادرة تابعة لتعهد الرؤساء التنفيذيين في قطاع المياه ، وهو شراكة بين معهد باسيفيك والميثاق العالمي للأمم المتحدة، ويهدف الائتلاف، بحلول عام 2030، إلى توحيد جهود عدد كبير من الشركات لتعزيز مرونة المياه خلال عملياتها وسلاسل توريده ا ، بالإضافة إلى الاستثمار في العمل الجماعي لتحسين صمود المياه في 100 حوض مائي أساسي من الأحواض الأكثر تضرراً من شح المياه على مستوى العالم.

وفي تعقيب على هذا الانضمام قال بول دو جينسن، الرئيس التنفيذي لشركة جراندفوس : "تتطلب أزمة المياه العالمية استجابةً موحدةً وتعاونيةً، وتستحق نفس القدر من التركيز والاهتمام الذي تحظى به أجندة المناخ. ولذلك، يسعدني للغاية انضمام جراندفوس إلى ائتلاف الصمود المائي بجنب الشركات التي تشاركنا شغفنا ورؤيتنا لتسريع أجندة المياه".

وأضاف قائلا: "يسعدني أيضًا أن أعلن عن توقيعي على تعهد ائتلاف الصمود مائي لتحقيق أثر ملموس بحلول عام 2030".

من جانبه، أكد مايكل نيلسن، المدير الإقليمي للمبيعات في الهند وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا لدى جراندفوس ، على أهمية القيادة المؤسسية في معالجة أزمة المياه حيث قائلاً: "إن مرونة المياه ليست مجرد أولوية بيئية، بل هي ضرورة تجارية؛ حيث تُعدّ ندرة المياه من أكثر تحديات الاستدامة إلحاحًا في الشرق الأوسط وتتخذ الحكومات إجراءات حاسمة من خلال استراتيجيات وطنية مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، وبانضمامنا إلى ائتلاف الصمود المائي، تُعزز جراندفوس التزامها بدعم هذه الأولويات الوطنية لحلول إدارة مياه قابلة للتطوير وموفرة للطاقة.

ويضيف: "إن عملنا في المنطقة - من مشاريع متقدمة في تحلية المياه إلى حلول الري الذكية - يتماشى بالفعل مع هذه الجهود، وهذا الالتزام يُمكّننا من تعزيز التعاون مع صانعي السياسات والقطاعات الصناعية والمجتمعات المحلية لتسريع الاستخدام المستدام للمياه."

وقال جيسون موريسون، الرئيس التنفيذي لمبادرة المياه التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة: "إن الزخم الذي نشهده من انضمام أعضاء و قيادات جديدة للائتلاف يؤكد على أن إدارة المياه لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورةً للأعمال والاستدامة".

هذا وانضمت شركة هاليون كذلك إلى ائتلاف الصمود المائي ليرتفع عدد أعضاء الائتلاف بهذا التوسع إلى 40 شركة رائدة، بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 5 تريليونات دولار أمريكي.

يجدر الذكر أن أكثر من 60 شركة تبنت مبادرة المياه التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2025، ليصل إجمالي عدد الشركات إلى 478 شركة، وقد التزمت هذه الشركات بالتقدم المستمر في بناء القدرة على التكيف مع أزمة المياه عبر عملياتها المباشرة وسلاسل التوريد وإدارة مجمعات المياه وغيرها من المجالات.

نبذة عن شركة جراندفوس

تحتلّ شركة جراندفوس موقع الصدارة في مواجهة تحديات المياه والمناخ في العالم، وتسعى جاهدة إلى تحسين جودة حياة الناس على مستوى العالم. وبصفتها المزود العالمي الأول لحلول المضخات والمياه، تلتزم شركة جراندفوس بدعم المياه وحمايتها وتعزيزها. وتحقّق الشركة ذلك من خلال توفير حلول وأنظمة موفرة للطاقة وموفرة للمياه عبر تطبيقات متنوعة لمرافق المياه والمواقع الصناعيّة والمباني. تعمل شركة جراندفوس في أكثر من 56 بلدًا، مع فريق مجتهد يضمّ أكثر من 19000 موظف متخصّص. تلتزم الشركة بتغذية سبيل التغيير الإيجابي والمؤثّر قطرة قطرة.

-انتهى-

#بياناتشركات