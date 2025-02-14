أعلنت شركة توركش تكنيك، مزود خدمات الصيانة والإصلاح والترميم، التابع لشركة الخطوط الجوية التركية، وإحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد والهندسة والتعديل وخدمات الطاقة المصممة وإعادة التكوين على مستوى العالم، إتفاقية جديدة مع طيران الهند إكسبريس، التابعة لمجموعة طيران الهند، ستوفر بموجبها خدمات الصيانة لأسطول طيران الهند إكسبريس من طائرات بوينغ 737-8 و 737-10.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم شركة توركش تكنيك، الدعم للمكونات واحتياجات الحلول لـ 190 طائرة بوينغ 737-8 و 737-10، ما يتيح لطيران الهند إكسبريس الاستفادة من خدمات المكونات كافة مثل التجميع، الإصلاح، الصيانة الشاملة، التعديل، والخدمات اللوجستيات. وتواصل توركش تكنيك، من خلال الاستفادة من شبكة الامداد العالمية الممتدة والخبرة الفنية، في تعزيز القدرة التشغيلية وموثوقية الأسطول الجوي لطيران الهند إكسبريس.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة توركش تكنيك، ميكائيل أكبولوت: "يسعدنا مواصلة تعزيز مجالات تعاوننا مع طيران الهند إكسبريس من خلال هذه الاتفاقية الجديدة. وتجسد هذه الشراكة، دلالة واضحة على التزامنا الثابت في دعم المكونات، والتوريد، وخدمات الحلول. نحن واثقون من قدراتنا وشبكتنا العالمية لمواصة دعم كفاءتها التشغيلية. ونتوجه بالشكر إلى طيران الهند إكسبريس، لاختيارهم لنا كشريك موثوق للحلول. ونتطلع إلى الإسهام في الارتقاء بمكانة الطيران الهندي."

وقال ألوك سينغ، المدير الإداري لشركة طيران الهند إكسبريس: "نحن ممتنون لشراكتنا مع توركش تكنيك بهدف دعم المكونات وخدمات الحلول لطائرات B737-8 وB737-10 . وسيساهم هذا التعاون في تعزيز قدرات الإصلاح والصيانة لأسطول طائرات B737 المتنامي بوتيرة سريعة، ما يؤدي إلى تحسين موثوقية أسطولنا وتوافر المكونات اللازمة لتشغيل الطائرات."

نجحت توركش تكنيك، في الحفاظ على مكانتها الرائدة كشريك موثوق لطيران الهند إكسبريس، حيث قدمت العديد من حلول الصيانة على مر السنين. وتساهم هذه الاتفاقية في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين الشركتين والتزام طيران الهند إكسبريس بالكفاءة التشغيلية، حيث تُعتبر توركش تكنيك، عنصر تمكين لاستمرار العمليات بسلاسة.

نبذة عن توركش تكنيك

تعد شركة توركش تكنيك Turkish Technic (IATP: TKT)، وهي الشركة التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية (المدرجة في بورصة إسطنبول تحت الرمز THYAO)، إحدى الشركات الرائدة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بين مثيلاتها على مستوى العالم، حيث يتم تنفيذ خدمات الصيانة الشاملة من خلال مجموعة أخصائيين ذوي كفاءة عالية تضم 11.500 موظف داخل مطار إسطنبول أتاتورك ومطار صبيحة كوكجن ومرافق مطار إسطنبول في قارتين منفصلتين. وبالاضافة الى أنشطتها الهندسية والصيانة، تدعم شركة توركش تكنيك، مشغلي ومالكي الطائرات على مستوى العالم من خلال تجميع المكونات والتصميم والشهادات وخدمات الإنتاج.

نبذة عن شركة طيران الهند

تأسست شركة طيران الهند على يد رجل الاعمال الأسطورة جيه آر دي تاتا، وكانت رائدة قطاع الطيران في الهند.. منذ أول رحلة لها في عام 1932، أسست طيران الهند شبكة عالمية واسعة تمتد عبر 29 دولة في خمس قارات، تربط الهند بأهم الوجهات في الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، أوروبا، أفريقيا، منطقة آسيا والهادئ، أستراليا، والشرق الأوسط. تم الترحيب بشركة طيران الهند مرة أخرى في مجموعة تاتا في يناير 2022. قامت الإدارة في شركة طيران الهند بقيادة خارطة طريق التحول لمدة خمس سنوات تحت رعاية Vihaan.AI لترسيخ نفسها كشركة طيران عالمية من الطراز العالمي بقلب هندي. ركزت المرحلتان الأولى والثانية من هذا التحول، "التاكسي" و"الإقلاع"، على إصلاح الأساسيات وبناء الأسس للنمو. وقد دخلت الشركة الآن مرحلة "الازدهار"، التي ستركز على تحقيق التميز في العمليات وتجربة العملاء. وباعتبارها عضوًا في "تحالف ستار"، أكبر تحالف عالمي لشركات الطيران الرائدة، توفر طيران الهند التواصل السلس للمسافرين بصفتها خطوط طيران عالمية كاملة الخدمات، بينما تعمل شركتها الفرعية "طيران الهند إكسبريس" المملوكة لها الكامل كخطوط طيران منخفضة التكلفة تشغل اسطولها داخل الهند والدول المجاورة.

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