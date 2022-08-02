لتحقيق مستهدفات رؤية 2030:

جدة: في إطار التزامها بدعم الاستراتيجيات والبرامج التنموية الوطنية أعلنت شركة تكنولوجيات الصحراء للصناعة والتي تُعد من أوائل الشركات الوطنية السعودية المُصنّعة والمُصدّرة لألواح الطاقة الشمسية، عن إنضمامها لبرنامج " صنع في السعودية" المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والذي يمثل هوية الصناعة الوطنية ويهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، وتنمية وتعزيز صادرات المملكة غير النفطية إلى الأسواق العالمية، والنهوض بالمنتج الوطني، ودعم سلاسل الإمداد في مجال الطاقة المتجددة، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرنامج الوطني للطاقة المتجددةNREP" " والذي يهدف لتوطين سوق الطاقة الشمسية المتجددة بأعلى المعايير الدولية.

ووفقا للبيان الصادر عن الشركة: يعزز الإنضمام لبرنامج "صنع في السعودية" مكانة الشركة كلاعب مهم في مجال إنتاج وتصنيع وتصدير ألواح الطاقة الشمسية السعودية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما يعزز في ذات الوقت إستراتيجية تكنولوجيات الصحراء للصناعة الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في زيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية، وذلك بعد نجاح الشركة التي بدأت إنتاجها في عام 2011م، الحاصلة على شهادة نظام إدارة الجودة"ISO 90001 " وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية" ISO 45001" وشهادة نظام إدارة السلامة الوظيفية، في التصدير لأكثر من 30 دولة حول العالم منها 15 دولة أفريقية، حيث تمثل منتجاتها من الألواح الشمسية فخرًا للصناعة السعودية.

وبهذه المناسبة قال المهندس ماجد الرفاعي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء للصناعة: تفتخر الشركة بانضمامها لبرنامج صنع في السعودية، وتعتز بتطبيق شعار “صنع في السعودية” على منتجات الشركة المصنعة وفق لأعلى معايير الجودة، كما نفخر بأن نكون جزءً من هذه المبادرة الاستراتيجية الرامية لترسيخ مكانة المملكة كوجهةٍ رائدة للاستثمارات الصناعية، وتحقيق تحول نوعي على مستوى الصناعات السعودية وتوطين الكفاءات، وزيادة تنافسية المُنتجات المحلية وقيمتها المضافة وكفاءة العمليات التصنيعية.

وأضاف الرفاعي:"تماشياً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، نحرص في تكنولوجيات الصحراء للصناعة على بناء شراكاتٍ استراتيجية مع الجهات المعنية والمؤسسات الرائدة ضمن القطاعين الحكومي والخاص، إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تحقيق مستهدفات الرؤى الوطنية الطموحة، وزيادة زخم الصناعات الوطنية وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور المواهب والكفاءات الوطنية باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة.

وأكد الرفاعي: لقد حازت منتجاتنا من الألواح الشمسية على ثقة أكثر الدول تقدما في مجال الصناعة حيث توظف الشركة خبراتها الواسعة لتقديم حلول مبتكرة في مجال الطاقة الشمسية، ونؤمن بأن عملياتنا المحلية والإقليمية والدولية ستساهم وبشكل فاعل في تحقيق رؤية المملكة بأن تصبح قوة صناعية كبرى.

وأشاد الرفاعي: بجهود وزارة الصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبرنامج صنع في السعودية، مضيفا أن شركة تكنولوجيات الصحراء للصناعة توفر منتجات وحلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية للعملاء التجاريين والصناعيين والمنظمات غير الحكومية والحكومة، وتشمل مجموعة منتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لشركة "DT" الأنظمة المتصلة بالشبكة وخارجها وأنظمة تخزين البطاريات والحلول الهجينة وأضواء الشوارع الشمسية وأنظمة ومجموعات الطاقة الشمسية المنزلية وأنظمة البنية التحتية للمركبات الكهربائية لتغطية الطيف الكامل لسوق الطاقة الشمسية.

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