المنامة، البحرين: احتفلت كل من شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، وجامعة البحرين، الجامعة الحكومية الوطنية للبحرين، بالمواهب الإبداعية والمهارات المبتكرة خلال الحفل الختامي لمسابقة "المجسم الفني" التي أقيمت في مقر الجامعة. وقد حضر الحفل مسئوليين وممثلين الجهات المعنية بالاضافة إلى أهالي الطلبة، بما في ذلك الدكتور فؤاد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، والدكتورة هيفاء آل خليفة عميدة كلية الهندسة في الجامعة، والسيد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، والسيد يوسف النفيعي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة.

تعد هذه المسابقة مبادرة متميزة تستهدف تعزيز الابتكار والإبداع بين الطلاب البحرينيين الدارسين في أقسام العمارة والفنون والتصميم. وتشجع هذه المسابقة الطلاب على اكتشاف نقطة الالتقاء بين الفن والتكنولوجيا، والمساهمة بشكل فعال في دعم قطاع الخدمات المالية متسارع التغير.

وشارك في المسابقة العديد من الطلاب والمجموعات المتنافسة حيث تم اختيار القائمة النهائية لأربعة مشاريع متميزة من خلال لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من الخبراء المختصين: عادل الكوهجي- رئيس قسم التسويق الرقمي والإعلام الإلكتروني في شركة بنفت، لولوة سامي- مدير إدارة الاتصال والتسويق في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد جواد مالك ستديو فكرة للتصميم، وحسن جناحي- مالك معرض Moonlight Gallery.

وخلال الحفل تم تكريم الطالبتين جواهر هجرس وولاء سلطان من جامعة البحرين على تصميماتهما المتميزة ومهاراتهما الإبداعية في المسابقة التي نظمتها شركة بنفت. وقد فاز عملهما الفني الذي يحمل عنوان "ما وراء الحدود نحو المستقبل" بالجائزة، ويعكس هذا العمل القيّم المحورية لشركة بنفت التي تركز على البساطة، الابتكار، المسؤولية، التمكين.

وقد اعتمدت القطعة الفنية على شكل مستطيل بسيط ملفوف بخطوط ملتوية منسابة. ويعكس المستطيل مفهوم الحدود الواقعية الراسخة، بينما تشير الخطوط الملتوية إلى الإمكانيات والحرية اللامحدودة التي يقدمها المستقبل. هذه الصورة تبرز التزام شركة بنفت بدفع الحدود وإطلاق العنان للإمكانيات والفرص التي ينطوي عليها المستقبل. وتقديرًا لتصميمهما المتميز، قامت شركة بنفت بتسليم الفائزتان جائزة نقدية بقيمة 1000 د.ب، مع عرض قطعتهما الفنية الفائزة في مدخل المقر الرئيسي لشركة بنفت بشكل دائم.

تأتي هذه المبادرة كواحدة من سلسلة مبادرات جائزة بنفت للتكنولوجيا المالية، لتؤكد التزام شركة بنفت بدعم المواهب المحلية وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في المملكة. ومن خلال طرح مثل هذه المبادرات والمسابقات الملهمة، تساهم شركة بنفت في تمكين المواهب المحلية للمشاركة بفعالية في تشكيل ملامح مستقبل البحرين.

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