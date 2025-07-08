تضمّ الشركة نحو 25 مساهماً مؤسساً، بما في ذلك عدد من المؤسسات الإقليمية البارزة والمجموعات الملكية والمكاتب العائلية

ستحتفظ الإدارة بحصة مسيطرة في الشركة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، وهي المنصة العالمية لحلول الاستثمار، انطلقت من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتعمل على نطاق عالمي، عن الإغلاق الناجح لجولة استثمار تأسيسية من قبل دائرة المساهمين المؤسّسين، ما يرفع قيمة أصول الشركة إلى 120 مليون دولار.

شهدت جولة التمويل زيادة في الطلب على الأسهم المعروضة للاكتتاب، وأُغلقت في أقل من ستة أشهر منذ تأسيس الشركة، ما يسلط الضوء على ثقة المستثمرين في الطموحات التجارية لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital). تتكوّن قائمة المساهمين المؤسّسين من 25 مؤسسة ومكاتب عائلية، بما في ذلك بعض أبرز التجار والعائلات المالكة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مجموعة متميزة من قادة المال والتمويل من أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. هذا وقد تمّ توسيع العرض لاحقاً لاستيعاب الاهتمام الإضافي على شراء الأسهم.

وكانت "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) قد أثبتت منذ تأسيسها في نهاية العام 2024، مكانتها كأحد أكثر مديري الأصول العالميين نمواً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتتولى حالياً مجموعة من الأصول المدارة التي تزيد قيمتها عن 650 مليون دولار. كما تجمع الشركة بين فريق قيادي دائم، وفريق استثماري عالمي المستوى مكوّن من 27 شخصاً يعملون انطلاقاً من لندن والبحرين وأبوظبي ودبي والرياض وجدة وسنغافورة وبكين.

تأسست "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) على يد حازم بن قاسم - أحد أقدم وأعرق المستثمرين في الأسهم الخاصة. شغل حازم سابقاً منصب الرئيس التنفيذي المشارك في شركة "إنفستكورب"، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة في منطقة الشرق الأوسط. تولى حازم، الذي عمل في الشركة طوال 30 عاماً، قيادة فرق الاستثمار بشكل مباشر في معظم مناطق العالم، ما ساهم في زيادة قيمة الأصول المدارة للشركة من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 50 مليار دولار.

وفي معرض تعليقه على هذا الأمر، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital): "تشكّل هذه الثقة الساحقة التي حصلنا عليها من 25 مساهماً من أكبر الشركات دليلاً على خبرة فريقنا الاستثماري واستراتيجيتنا لإحداث تغيير جذري ضمن سلسلة القيمة في الأسواق المالية عالية النمو. تشكّل دول مجلس التعاون الخليجي نقطة انطلاق شركتنا، إنما تمتد رؤيتنا ما وراء ذلك لتشمل الجزء الآخر من العالم: إذ تستهدف ربط المنصات المؤسسية بالأسواق المالية المحرومة من الخدمات التي ستساهم في تحفيز الموجة التالية من الازدهار العالمي."

يجمع مجلس إدارة شركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) مجموعة مؤثرة من الأفراد الذين يمثلون المناطق الجغرافية الرئيسية التي تركز الشركة عليها في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والصين. يرأس المجلس الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة (البحرين)، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لصندوق التقاعد الوطني البحريني طوال أكثر من عقدين. في حين يشغل كلّ من اللورد جيري غريمستون، وزير الاستثمار السابق في المملكة المتحدة، والشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح من الكويت، منصب نائبي الرئيس.

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