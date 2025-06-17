دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الرمز كابيتال ذ.م.م، عن تعيينها كموفر سيولة لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع المدرجة في سوق أبو ظبي المالي، أكبر شركة للبيع بالتجزئة في مجال التنقل والراحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والرائدة في تسويق وتوزيع الوقود للعملاء التجاريين والصناعيين والحكوميين في البلاد. بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، ستتداول شركة الرمز كابيتال بشكل مستقل على أسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ضمن معايير وضوابط محددة وفقا للمتطلبات التنظيمية من تاريخ ، 17 يونيو2025.

الرمز شركة مرخصة كصانع سوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوق دبي المالي، ناسداك دبي، بورصة مسقط، وبورصة البحرين، وتتمتع بأكثر من 25 عاماً من الخبرة في أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعرف شركة الرمز على نطاق واسع بتقديمها خدمات عالية المستوى في مجال صناعة السوق، إلى جانب أنها أثبتت قدرتها بشكل متواصل في تعزيز السيولة من خلال ترسيخها للعلاقات التعاونية في الأسواق التي تعمل فيها. احتلت شركة الرمز مركز الصدارة منذ إطلاقها خدمات صناعة السوق المتاحة في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوق دبي المالي، ناسداك دبي، بورصة مسقط، وبورصة البحرين.

نبذة عن مجموعة الرمز

تأسست شركة الرمز في العام 1998، وهي شركة مساهمة عامة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة مدرجة في سوق دبي المالي وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وكذلك سلطة دبي للخدمات المالية. تقدم الرمز مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إدارة الأصول وتمويل الشركات والوساطة المالية والتداول بالهامش وصناعة السوق وتوفير السيولة وإدارة الطرح العام والأبحاث المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات