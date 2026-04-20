- "بارتنرز جروب": الخطط التنموية الطموحة التي تنفذها دولة الكويت تعزز من جاذبية السوق الكويتي وتوفر فرصاً استثمارية واعدة.

- الاستعداد لافتتاح مكتب الكويت يدعم تحقيق أهداف الدولة الاستثمارية بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

- الباز: نرحّب بالسيد/ عبدالله الشملان وانضمامه إلى "بارتنرز جروب" لقيادة جهودنا في سوق يمثّل أهمية بالغة لنمو الشركة إقليمياً.

الكويت – أعلنت "بارتنرز جروب (Partners Group)"، إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الأسواق الخاصة، اليوم عن تعيين السيد/ عبدالله علي الشملان رئيساً لمكتبها المرتقب في الكويت ومسؤولًا عن قيادة جهود التوسع وتعزيز العلاقات مع كبار المستثمرين في المنطقة. ويأتي هذا التعيين في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لدولة الكويت ضمن خطط النمو الإقليمي للشركة، وذلك عقب إعلانها مؤخراً الاستعداد لافتتاح مكتبٍ في الكويت، في إطار التزامها بدعم تحقيق أهداف الدولة الاستثمارية بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. وتستكمل الشركة حالياً إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.

وأشارت “بارتنرز جروب” إلى أن الخطط التنموية الطموحة التي تنفذها دولة الكويت خلال السنوات القادمة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، تعزز من جاذبية السوق الكويتي وتوفر فرصاً استثمارية واعدة على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ عبدالله الشملان، رئيس مكتب الكويت: “يسعدني الانضمام إلى بارتنرز جروب في هذه المرحلة المهمة من نمو الأسواق الخاصة في المنطقة، لا سيما في ظل ما تشهده من تطور مستمر واهتمام متزايد من قبل المستثمرين. وتمثل الكويت سوقًا محوريًا بقاعدة مستثمرين تتمتع بخبرة متقدمة، وأتطلع إلى العمل مع عملائنا لدعم خلق فرص استثمارية مميزة لهم، بالإضافة إلى بناء محافظ استثمارية طويلة الأجل تخدم تطلعاتهم.”

ومن جانبه، قال السيد/ سهيل الباز، رئيس مجلس إدارة "بارتنرز جروب" في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى: “نرحب بانضمام عبدالله الشملان إلى "بارتنرز جروب"، حيث يمثل تعيينه خطوة مهمة في تعزيز حضورنا في الكويت، وهو سوق يتمتع بأهمية بالغة لنمو أعمالنا إقليمياً. ونحن على ثقة بأن خبرته الواسعة في مؤسسات الثروة السيادية والأسواق الخاصة، إلى جانب علاقاته الراسخة في دول مجلس التعاون الخليجي، ستسهم بشكل كبير في دعم توسعنا في المنطقة وتقديم أفضل الحلول الاستثمارية لعملائنا.”

وسيتولى السيد/ عبدالله الشملان قيادة عمليات “بارتنرز جروب” في الكويت، مع التركيز على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير الشراكات الاستراتيجية. وسيعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية وكبار المستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية، بما في ذلك المكاتب العائلية والبنوك، لدعم وصولهم إلى الأسواق الخاصة وبناء محافظ استثمارية طويلة الأجل.

ويتمتع السيد/ عبدالله الشملان بخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في مجال الأسواق الخاصة، تشمل مجموعة واسعة من الاستثمارات البديلة، بما في ذلك المساهمات الخاصة، واستثمارات البنية التحتية، والعقارات. وقبل انضمامه إلى بارتنرز جروب، شغل مناصب في “الوطني للثروات” التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني، كما عمل في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، إحدى أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بما في ذلك مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، حيث ركّز على استثمارات الأسواق الخاصة.

ويأتي الاستعداد لافتتاح مكتب الكويت في إطار استراتيجية "بارتنرز جروب" لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط وتوسيع نطاق خدماتها للعملاء في المنطقة.

نبذة عن "بارتنرز جروب"

تُعد "بارتنرز جروب" إحدى أكبر الشركات العالمية في قطاع الأسواق الخاصة، إذ تضم نحو 2,000 متخصص وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 185 مليار دولار أمريكي عالمياً. وتمتلك الشركة برامج استثمارية متخصصة تشمل الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والبنية التحتية والعقارات وحقوق الملكية الفكرية، مع حضور رئيسي في الأمريكيتين انطلاقًا من ولاية كولورادو، وجذور سويسرية راسخة.

