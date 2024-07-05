تقنية IE6 تحقق انخفاضًا بنسبة 20 في المائة في فقد الطاقة مقارنة بمحركات IE5 المماثلة.

تحقق انخفاضًا بنسبة 20 في المائة في فقد الطاقة مقارنة بمحركات المماثلة. تعد المحركات المتزامنة للمقاومة الخالية من المغناطيس جزءًا من مجموعة تقنية واسعة النطاق تتضمن أيضاً محركات متزامنة دائمة ومدعومة بالمغناطيس وتغطي مجموعة واسعة من احتياجات القطاعات المختلفة.

دبي: في ظل أزمة الطاقة العالمية الراهنة يواجه القطاع الصناعي الآن في جميع أنحاء العالم تحديات عدة أهمها زيادة أسعار الطاقة والنقص في إمداداتها، أعلنت ايه بي بي، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة والأتمتة، عن إطلاق أحدث تقنيات المحرك المتزامن للمقاومة المثبت الخالي من المغناطيس magnet-free SynRM design والذي يقدم مستوى كفاءة الطاقة المرتقب الذي طال انتظاره لمحركات IE6وبذلك تصبح ايه بي بي هي أول شركة تقدم هذه التقنية الحديثة استكمالا لشهرتها الواسعة وريادتها في هذا المجال منذ عام 2011.

ومما لا شك فيه أن هذه المحركات ستجذب العملاء الذين يرغبون في حماية محركاتهم في المستقبل من خلال اعتماد أعلى مستوى من كفاءة الطاقة المتاحة تجارياً. فمن خلال اعتماد محركات IE6 فائقة الكفاءة سيتمكن المستخدمون من تحقيق فوائد ملموسة تشمل فوائد تقليل تكاليف الطاقة وزيادة الإنتاجية مما يمكنهم من المضي قدماً في الأهداف الحالية للأستدامة.

وعقب ستيفان فلويك، رئيس قسم محركات الجهد المنخفض التابعة للجنة، قطاع الحركة بايه بي بي على أهمية هذه التقنية الجديدة في تحسين كفاءة المحركات وتوفير الطاقة قائلا: "تعد الأنظمة التي تعمل بالمحركات في المنشآت الصناعية من أعلى النظم استهلاكا للكهرباء، وبالتالي فإن زيادة كفاءتها إلى أقصى حد يوفر فرصا وإمكانات هائلة لخفض الانبعاثات والمساعدة في تحقيق أهداف تغير المناخ. إن استخدام المحركات المتزامنة للمقاومة الجديدة الخالية من المغناطيس magnet-free SynRM motors التي تصل إلى مستويات الكفاءة المرتقبة ل IE6 في المستقبل سينقل أيضاً حلول توفير الطاقة إلى أفاق جديدة." ويتابع قائلا: "يعد المحرك المتزامن للمقاومة مثالاً مثالياً على الالتزام بالابتكار. نظرًا لأن المحرك المتزامن للمقاومة IE6 هو نفس حجم المحرك الحثي IE3 المكافئ، فهو يعتبر بديلا سهلا ومباشرا للمحركات القديمة. وبالتالي فإنه يسمح للعملاء بالترقية إلى منتجات حديثة وعالية الكفاءة مما يضمن استدامة عملياتهم في المستقبل في مواجهة تقلبات تكاليف الطاقة العالمية".

وفي هذا الصدد صرح المهندس أحمد رضوان المدير الأقليمي لقطاع الحركة بأفريقيا و الشرق الأوسط قائلا : " تُعَد المحركات الكهربائية الصناعية مسؤولة عن 70% من اجمالي استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي، مع وجود أكثر من 300 مليون نظام تشغيل يعمل بالمحركات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. بصفتنا شركة رائدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة، نحن ملتزمون بمساندة القطاع الصناعي في رحلة التحول إلى محركات عالية الكفاءة كجزء من التزامنا الراسخ بتقديم حلول ومنتجات طاقة تضمن الكفاءة والاستدامة وذلك من خلال حلولنا ومبادراتنا المبتكرة التي تشمل أنظمة التحكم متغيرة السرعة وتقييمات شركة "إيه بي بي" للطاقة حيث تعطي الأخيرة نظرة ثاقبة مفصلة حول كيفية أداء المحركات الكهربائية، مما يساعد على تقليل متطلبات الصيانة والتكلفة، وتعزيز كفاءة الطاقة للشركات مما يقود إلى فوائد طويلة الأجل من حيث الربحية والاستدامة."

ولقد أرست المجموعة الواسعة من المحركات المتزامنة للمقاومة من شركة ايه بي بي المعايير للتصاميم الخالية من المغناطيس عاما بعد عام حيث تطورت كفاءتها مرورا بإصدارات IE4 إلى إصدارات IE5 التي تم إطلاقها في عام 2019 انتهاءا بتكنولوجيا IE6 المتطورة والذي يمثل الخطوة المنطقية التالية لتطور هذا النوع من المحركات. وبالرغم من عدم اعتمادها بعد في أي من المعايير الصناعية الرسمية حتى الآن، فإن كل فئة كفاءة أعلى في تقنيات IE تقلل من كمية فقد الطاقة من الفئة التي تسبقها بنسبة 20 بالمائة وقد واصلت شركة ايه بي بي هذا النهج في محركاتها المتزامنة ذات المقاومة الجديدة مما يعزز من كفاءة الطاقة ويوفر حلولا مستدامة للقطاع الصناعي.

ويجمع المحرك المتزامن للمقاومة بين أداء محركات المغناطيس الدائم وبساطة المحركات الحثية وسهولة صيانتها لتحقيق كفاءة عالية في استخدام الطاقة والتي تضمن فترة استرداد قصيرة. حيث لا يحتوي الجزء المتحرك على أي مغناطيس أو ملفات، مما يمنع عمليًا أي فقدان للطاقة. كما لا يتطلب التصميم أيضًا أي معادن أرضية نادرة ويوفر مستوى عالٍ من سهولة الاستخدام نظرًا للتوافر الواسع للمحركات متغيرة السرعة المناسبة لتوفير إمكانات التحكم المطلوبة.

والجدير بالذكر أن المحركات المتزامنة للمقاومة هي جزء من مجموعة منتجات شركة ايه بي بي للحلول البيئية ABB EcoSolutions™ التي تمكن العملاء والشركاء من اتخاذ خيارات أكثر استدامة من خلال توفير شفافية معززة حول قيمة التدوير لكل منتج وتأثيره البيئي، حيث تتوافق تلك المنتجات مع مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة في إطار التدوير الخاص بشركة ايه بي بي وتحمل إعلانًا بيئيًا خارجيًا عن المنتج تم التحقق منه من قبل طرف ثالث (أيزو 14025 النوع الثالث).

على مدار ما يقرب من 45 عاما من الخبرة في مجال تكنولوجيا الطاقة والأتمتة، لا تزال ايه بي بي شريكا موثوقا للدولة المصرية داعمة لاستراتيجيتها للطاقة المستدامة المتكاملة (ISES) لعام 2035 لتنويع مصادر الطاقة، وضمان الاستقرار المستمر لإمدادات الطاقة في البلاد من خلال زيادة تحسين ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وفي هذا الإطار تدرك ايه بي بي أن تقنية واحدة ليست الحل الأمثل الملائم لجميع احتياجات العملاء ولهذا السبب، بالإضافة إلى المحركات المتزامنة للمقاومة، يمكن لشركة ايه بي بي أيضًا تحقيق المستويات المتوقعة لكفاءة IE6 المستقبلية باستخدام المغناطيس الدائم وتقنية المحرك المتزامنة للمقاومة بمساعدة المغناطيس الدائم - وهي تقنية هجينة تسهم في توفير الحلول المناسبة ضمن مجموعة شاملة من وحدات بناء التكنولوجيا فائقة الكفاءة التي تلبي كل الاحتياجات الخاصة بالقطاعات والتطبيقات.

نبذه عن قطاع الحركة بايه بي بي

يلعب قطاع الحركة بشركة ايه بي بي ، الشركة الرائدة في مجال المحركات، دورا محوريا في تحول مسار العالم نحو مستقبل أكثر إنتاجية واستدامة. وبدورنا نبتكر وندفع حدود التكنولوجيا لدعم مستقبل منخفض الكربون والمساهمة في تقديم حلول كفاءة الطاقة وحلول إعادة التدوير للعملاء والصناعات والمجتمعات على حد سواء. حيث أنه من خلال المحركات والمولدات الكهربائية والخدمات التي تم تمكينها رقمياً يحقق عملاؤنا وشركاؤنا أداءا وسلامة وموثوقية أفضل. نحن نقدم مزيجاً من الخبرة والتكنولوجيا لتقديم الحل الأمثل للمحركات الكهربائية لمجموعة واسعة من التطبيقات في جميع القطاعات الصناعية. نحن دائماً قريبون من خدمة عملائنا من خلال تواجدنا العالمي وذلك بناء على خبرة تجاوزت أكثر من 140 عاما في مجال المحركات الكهربائية، و 22 ألف من موظفينا الأكفاء في أكثر من 100 دولة حول العالم الذين يزدادون خبرة يوما بعد يوم مما يجعلنا دوما في مقدمة الابتكار، ملتزمون بتقديم الأفضل لعملائنا.

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