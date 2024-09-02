نجران، المملكة العربية السعودية: نيابةً عن سمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران، افتتح الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي وكيل إمارة منطقة نجران، أول عيادات "النهدي كير" في المنطقة الجنوبية، والتي تسعى شركة النهدي الطبية من خلالها للمساهمة في تعزيز جودة الحياة الصحية لسكان المنطقة وضيوفها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إذ تسعى شركة النهدي الطبية إلى إعادة مفهوم تقديم الخدمات الصحية الشاملة بالتكامل بين كافة خدماتها من شبكة فروع الصيدليات والخدمات الصحية الأولية والخدمات التقنية، بهدف المساهمة في رفع معايير جودة نظام الرعاية الصحية الأولية من خلال توفير العيادات التخصصية تحت إشراف الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين لضيوف العيادات، كما تمنحهم إمكانية طلب خدمة الرعاية الصحية المنزلية للحصول على مجموعة من خدمات الرعاية الصحية الأولية في منازلهم كخدمات التطعيم وخدمات المختبر والتمريض وغيرها، إلى جانب توفير خدمة الاستشارات الطبية المتخصصة عن بُعد من أي مكان في أرجاء المملكة، ويدعم هذه المنظومة الصحية الشاملة مجموعة صيدلياتها المنتشرة في المنطقة وتتضمن صيدلية النهدي المتواجدة في مقر عيادات "النهدي كير" التي تستقبل الضيوف على مدى 24 ساعة، وتقدم خدمات التسوق أون لاين والتوصيل المنزلي بكل يسر وسرعة.

وبهذه المناسبة علق المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية قائلاً: "نحتفل اليوم بافتتاح أول عيادات "النهدي كير" في المنطقة الجنوبية، والعيادات التاسعة على مستوى المملكة، ونتطلع لافتتاح المزيد في المنطقة للمساهمة في تعزيز جودة الحياة الصحية لضيوفنا من خلال تقديم خدماتنا بأعلى مستويات الجودة، وتنويع الخدمات المبتكرة من خلال تفعيل قدراتنا التقنية، ومنح الضيوف تجربة رعاية صحية فريدة متكاملة بهدف إضافة النبضات إلى حياتهم كل يوم".

تضم عيادات "النهدي كير" في حي المخيم بمدينة نجران قسماً للطوارئ يعمل يومياً على مدار الساعة، إلى جانب 19 عيادة تخصصية منها طب الأطفال، وأمراض النساء، والجلدية، وطب الأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسرة، وعيادة الباطنية، وعيادة البصريات، وتقويم العظام وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة، وقد تم تجهيز عيادات "النهدي كير" بأفضل الأجهزة والتقنيات كأجهزة الأشعة وأجهزة الليزر، والأجهزة البصرية، وغيرها من تقنيات ترتقي بتجربة الضيف وتمنحه الرعاية الصحية بأفضل المعايير العالمية.

للمزيد من المعلومات حول عيادات "النهدي كير" في مدينة نجران، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لعيادات "النهدي كير" أو تحميل تطبيق عيادات "النهدي كير"، أو الاتصال على الرقم الموحد 920024673، كما يمكن للضيوف زيارة عيادات "النهدي كير" أثناء مواعيد عمل العيادات الطبية من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 9 مساءً في العيادة الواقعة في حي المخيم، طريق الملك سعود علماً بأن قسم الطوارئ يعمل على مدى الأربع وعشرين ساعة.

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