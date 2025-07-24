صلالة، سلطنة عُمان – في مبادرة تعكس التزامها المتواصل بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني، أطلقت شركة النفط العُمانية للتسويق بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معرض "بازار نفط عُمان" المتنقل، الذي يُعدُّ الأول من نوعه على مستوى السلطنة.

وجاء انطلاق المعرض في 17 يوليو الجاري من سهل أتين بولاية صلالة في محافظة ظفار، مستفيدًا من الزخم السياحي الذي تشهده محافظة ظفار خلال موسم الخريف، ليبدأ بعدها جولة تمتد 45 يومًا، تجوب مختلف محافظات سلطنة عُمان حتى 31 أغسطس 2025. ويشارك في المعرض 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تعرض منتجاتها المتنوعة في مبادرة تفتح أمامها آفاقًا جديدة للتواصل المباشر مع الجمهور.

وتسعى هذه المبادرة إلى تمكين رواد الأعمال العمانيين وتوسيع دائرة حضورهم في السوق، فضلًا عن تعزيز المحتوى المحلي وإبراز إبداعاتهم أمام آلاف الزوار من داخل السلطنة وخارجها.

تعليقًا على هذه المناسبة، قال خميس بن ناصر الشعيبي، مدير عام الخدمات المشتركة في شركة النفط العُمانية للتسويق: "نفخر بإطلاق مبادرة "بازار نفط عُمان" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي مبادرة تعكس حرصنا على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنحها منصة للوصول إلى شرائح أوسع من العملاء. ونأمل أن يُسهم هذا المعرض المتنقل في إتاحة فرص واعدة لأصحاب المشاريع لعرض أعمالهم على مستوى السلطنة، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم لزوار خريف ظفار وباقي محافظات سلطنة عُمان".

يُذكر أن "بازار نفط عُمان" يمثل خطوة جديدة في مساعي الشركة لتعزيز شراكاتها المجتمعية ودعم الاقتصاد المحلي، عبر نموذج مبتكر يجمع بين التسويق والتنمية المجتمعية في تجربة فريدة تجوب مختلف محافظات وولايات السلطنة.

حول شركة النفط العمانية للتسويق

تُعد شركة نفط عُمان للتسويق إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول الطاقة، حيث توفر خدمات مبتكرة تركز على العملاء في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون. منذ تأسيسها عام ٢٠٠٣، نجحت الشركة في بناء شبكة واسعة من محطات الخدمة والمتاجر المتكاملة، إلى جانب تقديم منتجات متخصصة تشمل الوقود عالي الجودة، الزيوت، وتجارب بيع بالتجزئة مصممة لتلبية مختلف الاحتياجات. وانطلاقًا من التزامها برؤية عُمان ٢٠٤٠، تدعم الشركة المبادرات التي تعزز الاستدامة والصحة والسلامة، بما يضمن أثرًا إيجابيًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.

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