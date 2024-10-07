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مسقط – وقعت شركة النفط العمانية للتسويق يوم الأحد اتفاقية لدعم سيارات الإسعاف التابعة لجمعية إحسان بالوقود، والتي تستخدم لنقل كبار السن وأصحاب الإعاقة من وإلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية.
وتترجم هذه الاتفاقية التزام شركة النفط العمانية للتسويق بمسؤوليتها في تقديم قيمة مضافة من الناحية المجتمعية وخصوصا لفئة كبار السن.
وبهذه المناسبة، قال طارق بن محمد الجنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للتسويق: "يسعدنا كثيرا أن نساهم في دعم الأعمال النبيلة التي تقدمها جمعية إحسان لمجتمعنا. تترجم هذه الاتفاقية حرصنا الدائم على تقديم قيمة مضافة من خلال إطلاقنا لمشاريع خيرية كحملة (عطاء)، وتصميم برامج لتطوير الكفاءات كبرنامج (تمكُّن) وبرنامج (خبرة)"
وتعكس هذه الاتفاقية رؤية كل من شركة النفط العمانية للتسويق وجمعية إحسان بالتزامهم في تحقيق فارق حقيقي في حياة المسنين بالسلطنة.
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