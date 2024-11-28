الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة الموسى الصحية ("الموسى الصحية" أو "الموسى" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، عن نيتها المضي قٌدُماً في إجراء طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول").

في 30 سبتمبر 2024م، أعلنت هيئة السوق المالية ("الهيئة") موافقتها على طلب الشركة لإدراج أسهمها وطرح 13,291,074 سهماً عادياً عن طريق إصدار 9,303,580 سهماً عادياً جديداً ("الأسهم الجديدة") وبيع 3,987,494 سهماً عادياً حالياً ("أسهم البيع") من قبل المساهمين البائعين في الشركة (يُشار إلى الأسهم الجديدة وأسهم البيع مجتمعة باسم "أسهم الطرح"). وسيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وتمثل أسهم البيع 9% والأسهم الجديدة 21% من إجمالي من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، مما يعادل ما مجموعه 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح وزيادة رأس مال الشركة. وقد التزمت شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة بالاشتراك كمستثمرين رئيسيين بنسبة 4.1% و2.5% على التوالي من رأس مال الشركة بعد إتمام الطرح، وقد وافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لهم كجزء من عملية الطرح.

سيتم طرح الأسهم للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والفئات المشاركة، بما في ذلك المستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، المعدل (قانون الأوراق المالية).

سيتم دفع صافي متحصلات الطرح إلى الشركة لاستخدامها في سداد المديونية المستحقة وتمويل الخطط التوسعية للشركة.

وبالتزامن مع الطرح، سيقوم صندوق استثمار بشراء عدد من الأسهم يبلغ حدها الأقصى 131,250 سهماً عادياً لموظفي الشركة، والتي تمثل نسبة تصل إلى 0.30% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال من المساهم البائع. سيقوم صندوق الاستثمار بشراء الأسهم العادية بسعر الطرح النهائي نيابة عن الموظفين الراغبين في الاستثمار في الطرح.

وبهذه المناسبة، قال عبد العزيز الموسى رئيس مجلس إدارة شركة الموسى الصحية: "مع الإعلان عن نيتنا إدراج أسهم الموسى الصحية في السوق المالية السعودية، فإننا نبدأ مرحلةً جديدةً من النمو والابتكار في تاريخ الشركة. ويتماشى هذا الإنجاز المهم مع رؤيتنا طويلة الأمد لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة الشرقية، كما يعكس التزامنا الراسخ بالشفافية وتحقيق التميز في العمليات التشغيلية. تمتلك شركتنا تاريخاً عريقاً يمتد قرابة الثلاث عقود، ويمثل أساساً قوياً لجهودنا المستقبلية. ونهدف من خلال طرح أسهمنا للاكتتاب العام إلى تعزيز قدراتنا ودعم نمونا بشكل أكبر بالاستثمار في التقنيات الطبية المتطورة والاستمرار في تقديم الرعاية الصحية المتميزة لمرضانا. نحن نتطلع للاستفادة من الفرص التي سيوفرها هذا الطرح العام الأولي، مع التزامنا التام بالمساهمة بشكل إيجابي في قطاع الرعاية الصحية المزدهر في المملكة".

من جهته، قال مالك الموسى، الرئيس التنفيذي لشركة الموسى الصحية: "إن الإعلان عن نيتنا إدراج أسهم شركتنا في السوق المالية السعودية يمثلُ إنجازاً مهماً لشركة الموسى الصحية. عملنا على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لما يقرب من ثلاثين عاماً، ونلتزم بمواصلة تقديم خدماتنا، وقيادة الابتكار وتعزيز التحول المجتمعي. ونتبنى اليوم منظومة متكاملة رائدة للرعاية الصحية نقدم من خلالها مجموعةً شاملةً من الخدماتِ للمرضى، كما نسعى لمضاعفة سعةِ الأسرة الحالية، مع التركيز على عدة مجالات رئيسية مثل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الوعي الصحي وتعزيز مكانتنا الرائدة بتقديم الرعاية الصحية المتميزة. في الوقت ذاته، نعمل جاهدين على تحسين حضورنا في السوق وزيادة رضا المرضى من خلال توسيع نطاق التخصصات الرئيسية لدينا وتعزيز برامج التأهيل والرعاية المديدة وإنشاء مراكزَ جديدة للرعاية الأولية. وبفضل التزامنا المستمر بالتميز التشغيلي وتعزيز الكفاءات التي تدعم أداءنا المالي، نرى أن الوقت قد حان لإتاحة الفرصة للمساهمين الجدد للانضمام إلى رحلتنا، والمشاركة في مسيرة نمونا المستقبلية".

نظرة عامة على الشركة وأنشطتها الرئيسية

تعد شركة الموسى الصحية من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تحظى بثقة ملايين العائلات منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

توفر الشركة 730 سريراً عبر مستشفيين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة شاملة من خدمات التي تغطي سلسلة الرعاية بأكملها.

تقدم الشركة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تشمل الرعاية الصحية الأولية والحرجة والتأهيلية في مستشفى الموسى التخصصي (بطاقة استيعابية 430 سريراً) ومستشفى الموسى للتأهيل (بطاقة استيعابية 300 سرير) في مدينة الأحساء.

كما تقدم الشركة خدمات صحية مساعدة مثل الخدمات الصيدلانية والرعاية الصحية المنزلية والطب الاتصالي.

وتوفر الشركة الخدمات الصحية لحوالي مليون مريض سنوياً، بدعم من فريق مكون من 326 طبيباً يقدمون خبراتهم في مختلف المجالات.

تتمتع الشركة بمركز مالي قوي، حيث حققت إيرادات بمقدار 979 مليون ريال سعودي، فيما بلغ صافي الدخل 98 مليون ريال سعودي. وفي التسعة أشهر من عام 2024، أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بقيمة 870 مليون ريال سعودي ودخلٍ صافٍ بقيمة 40 مليون ريال سعودي، ما يعكس مكانتها الرائدة في السوق وربحيتها المتفوقة.

نواحي القوة والمزايا التنافسية

تلتزم شركة الموسى الصحية بتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية من خلال تقديم خدمات متكاملة من خلال فريق متعدد التخصصات مع أحدث التقنيات. حققت الشركة نسبةً كبيرةً من الوعي بعلامتها التجارية لدى قاعدة عملائها، كما تتمتع بموقع استراتيجي في مدينة الأحساء يضمن سهولة الوصول إليها من مختلف أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. كما تركز الموسى على التصاميم القائمة على الأدلة العلمية لمنشآتها الطبية، من خلال دمج المساحات الخضراء لخلق بيئة آمنة ومريحة.

تلتزم الشركة بممارسات الحوكمة الرشيدة والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ودعم المبادرات التعليمية المحلية والوطنية، إضافة إلى ذلك، تدعم الشركة ممارساتِ صديقةِ للبيئة، كما تتبنى مبادئ شهادة "لييد" للمباني الخضراء مع التركيز على الاستخدام الرشيد للطاقة. توظف الشركة أحدث التقنيات لتمكين المرضى وتحسين مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة برعايتهم. وقد حصلت على اعتماد الجمعية الأمريكية من المرحلة السابعة لنظم إدارة المعلومات الصحية (HIMSS)، مما يدل على اعتماد وتكامل التقنية المعلوماتية الصحية المتقدمة. إضافة إلى ذلك، تعمل الإدارة الفعالة للمخزون وسلسلة التوريد على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف وتحسين تجربة المرضى. تلتزم الشركة بمعايير الجودة العالمية، مما أهَلها للحصول على العديد من الاعتمادات العالمية والوطنية المرموقة التي تعكس المستويات الاستثنائية من الرعاية التي توفرها الشركة وحرصها على التحسين المستمر.

أبرز المزايا الاستثمارية

العوامل الاقتصادية التي تدعم نمو قطاع الرعاية الصحية في المملكة

· تتميز المملكة العربية السعودية بتوقعات اقتصادية ايجابية على المدى الطويل، مدفوعة ببرامج تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والتي تشمل العديد من مبادرات التنويع الاقتصادي.

· من المتوقع أن يحقق سوق الرعاية الصحية في المملكة معدل نموٍ سنوي مركب بمقدار 6.5% بين عامي 2023 و2030 ليصل إلى 360 مليار ريال سعودي، مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 25% بحلول عام 2030م، مقارنة بـ 18% في عام 2023.

· من المتوقع أن ينمو عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً بمعدل نمو سنوي مركب بمقدار 10% خلال الفترة من 2022م إلى 2030م، أي ما يقرب من 8 أمثال معدل النمو السكاني الإجمالي.

· تتضمن المنطقة الشرقية، حيث توجد شركة الموسى الصحية، تسعة من أكبر حقول النفط من حيث الاحتياطيات، وتتمتع بمكانة بارزة كمركز رئيسي في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين في المملكة، وهو ما سيؤدي إلى تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية، من الرعاية الصحية الأولية إلى خدمات إعادة التأهيل المتقدمة

· تُعد الشركة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة مع التركيز القوي على متطلبات المرضى من خلال خدمات متنوعة بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والرعاية الحرجة وإعادة التأهيل وخدمات الرعاية الممتدة.

· وتخطط الشركة لافتتاح خمسة مراكز للرعاية الصحية الأولية بحلول عام 2027، تقدم تسع تخصصات مختلفة، مما يوفر شبكة قوية لخدمات الرعاية الشاملة طوال رحلة المريض.

وتهدف الشركة إلى توسيع بنيتها التحتية الأساسية متعددة التخصصات من خلال إضافة مستشفيين جديدين، أحدهما في الهفوف بحلول عام 2027 (بطاقة استيعابية 300 سرير) والثاني في الخبر بحلول عام 2028 (بطاقة استيعابية 400 سرير). وهذا بدوره سيساعد في سد الفجوة في احتياجات الرعاية الحرجة في المنطقة الشرقية، التي تضم حالياً 2.5 سرير لكل 1,000 شخص مقارنة بمتوسط 3.2 سرير لكل 1,000 شخص في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

يركز نموذج "المركز والشبكة الفرعية" الطبي المتكامل على المريض ويتميز بالكفاءة وقابليته للتوسع

قامت شركة الموسى ببناء نموذج رعاية متكامل يمكّنها من تعزيز القيمة المقدمة خلال رحلة المريض. وعملت شركة الموسى على تحسين هذا النموذج على مدار عدة عقود. يوفر النموذج الرعاية الشاملة للمرضى، مما يضمن لهم قدرة الموسى الصحية على مساعدتهم طوال رحلتهم العلاجية بأكملها، مهما كان التشخيص والعلاج. ويضمن هذا النموذج تمكين المرضى من التنقل بسلاسة داخل المنظومة الصحية، وتلبية احتياجاتهم المختلفة من الرعاية الصحية الأولية والحرجة وإعادة التأهيل إلى الرعاية الدوائية والرعاية الصحية المنزلية والطب الاتصالي.

وتضمن استراتيجيات إدارة الرعاية المبتكرة والتقنيات الحديثة تجربة هي الأفضل في فئتها عبر مختلف جوانب الرعاية الصحية، مما يعزز رضا المرضى ويحسن النتائج من خلال الرعاية الشاملة والمخصصة.

تقنيات الرعاية الصحية المتطورة

يستخدم مستشفى الموسى التخصصي في الأحساء أحدث التقنيات لتعزيز مشاركة المرضى وتحسين عمليات اتخاذ القرار في الرعاية الصحية. وتلتزم الشركة بدمج حلول تقنية المعلومات الصحية المتطورة لتسهيل رعاية المرضى بشكل أفضل وتحسين عمليات المستشفى. تقدم الشركة تطبيقاً مخصصاً للمريض لحجز المواعيد وطلب الاستشارات الافتراضية بسهولة. تستخدم الشركة نظامي (HIS) و (Yassii) لإدارة المعلومات الصحية للمرضى وتخزينها واسترجاعها وتحليلها بكفاءة. تم الحصول على المرحلة السابعة من اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة المعلومات الصحية (HIMSS)، مما يدل على اعتماد وتكامل التقنية المعلوماتية الصحية المتقدمة. المعدات الطبية المتطورة:



· أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (Tesla 3): تُستخدم للتصوير عالي الدقة، مما يعزز دقة التشخيص.

· غرف العمليات الهجينة: مجهزة بأحدث التقنيات لإجراء العمليات الجراحية المعقدة.

· الأنظمة المؤتمتة: تتضمن خدمات المختبر والصيدلية، مما يبسط سير العمل ويقلل من معدلات الخطأ.

نتائج مالية قوية مع خطط للنمو وتوسعة الهامش

· حققت إيرادات الموسى نمواً بمعدل سنوي مركب بمقدار 18.1% بين عامي 2021 و2023، مدعومة بأساسيات قوية تتضمن افتتاح وتشغيل البرج الشمالي لمستشفى الموسى التخصصي، والنمو في عدد زيارات مراجعي العيادات الخارجية والمرضى الداخليين، وارتفاع الإيرادات لكل مريض. سجلت شركة الموسى إيرادات بمقدار 979 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2023 و870 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر من عام 2024.

· بين عامي 2021 و2023، تجاوز نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك نمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب بمقدار 37%، مدفوعاً في المقام الأول بتحسين فريق العمل، وزيادة حجم وقيمة الخدمات، وتوسيع الخدمات السريرية.

· تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك لشركة الموسى بمرور الوقت، حيث ارتفع من 15.8% في عام 2022 إلى 20.0% في عام 2023.

· نما صافي دخل الموسى بمعدل سنوي مركب بمقدار 25.4% بين عامي 2021 و2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بالتوسع، ما أرسى أساساً لتحسين الهامش في المستقبل. أعلنت الشركة عن صافي دخل بمقدار 98.2 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2023 و40.0 مليون ريال سعودي للتسعة أشهر من عام 2024.

التوسع الاستراتيجي من خلال تنويع الأصول والتغطية الجغرافية الأوسع

· تتبع شركة الموسى الصحية استراتيجية نمو واضحة، مع خطة لإضافة حوالي 700 سرير بحلول عام 2028، ليصبح لديها 4 مستشفيات تضم 1,430 سريراً و5 مراكز للرعاية الأولية.

· تخطط الشركة لافتتاح مستشفى الموسى التخصصي في الهفوف في عام 2027 بطاقة استيعابية 300 سرير و200 عيادة وصيدلية واحدة.

· وتخطط الشركة بعد ذلك لافتتاح مستشفى الموسى التخصصي في الخبر في عام 2028 بطاقة استيعابية تصل إلى 400 سرير ومراكز تميز عديدة ويضم 300 عيادة وصيدلية واحدة.

· كما تخطط الموسى لإنشاء خمسة مراكز للرعاية الأولية في المنطقة الشرقية، وتحديداً في الأحساء والخبر والدمام من عام 2025 إلى عام 2027.

· استحوذت الموسى على قطع أرض وبدأت أعمال الحفر في كل من مستشفى الموسى التخصصي في الخبر ومستشفى الموسى التخصصي في الهفوف.

شركة يقودها مؤسسها، مع مجلس إدارة وفريق إداري ذي رؤية ملتزمة بالنمو

· يتولى إدارة شركة الموسى الصحية فريق ذو رؤية، بمتوسط خبرة في قطاع الصحة ببلغ حوالي 25 عاماً، بقيادة الرئيس التنفيذي الاستاذ مالك الموسى.

· ويتمتع الرئيس المالي والرئيس التنفيذي للعمليات بخبرة مهنية تبلغ 29 و21 عاماً على التوالي.

· كما يتمتع مجلس إدارة شركة الموسى وفريق الإدارة بفهم عميق لقطاع الرعاية الصحية والسوق السعودية، مع سجل طبي حافل ، بقيادة المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السيد عبد العزيز الموسى.

الاستراتيجية

توفر الشركة 730 سريراً عبر مستشفيين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة شاملة من خدمات التي تغطي سلسلة الرعاية بأكملها. وتركز الخطط الاستراتيجية طويلة المدى للشركة، والتي تهدف إلى مضاعفة قدرتها الاستيعابية الحالية، على خمس مجالات رئيسية:

الاستثمار في الموارد البشرية: تدريب وتطوير المهنيين من ذوي المهارات والكفاءات العالية الذين يقدمون الرعاية الصحية المميزة والمحافظة عليهم. نشر الوعي الصحي: تعزيز الوعي الصحي ونشره بمفهومه الشامل الذي يتضمن جميع الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية ودمج هذه المفاهيم في جميع قرارات الشركة. الريادة والجودة: الريادة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة تضمن سلامة المرضى عبر التطوير الفعال والمستمر للخدمات المقدمة. تعزيز تجربة المرضى: تحقيق الريادة في تطوير تجربة المرضى وعائلاتهم. تحسين الأداء: تحسين الأداء الشخصي والمهني والمؤسسي والمالي من أجل تحقيق رؤية الشركة ورسالتها.

تهدف استراتيجية النمو التي تنتهجها الموسى الصحية إلى تحقيق نمو في الإيرادات وتعزيز الهامش مع توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الشركة بشكل كبير بحلول عام 2028. وتتضمن الاستراتيجية إضافة حوالي 700 سرير، ليصبح لدى الشركة أربعة مستشفيات تضم 1,430 سريراً. وتعتزم الشركة افتتاح مستشفى الموسى التخصصي بالهفوف بحلول عام 2027، بطاقة استيعابية تضم 300 سرير و200 عيادة وصيدلية واحدة، وافتتاح مستشفى الموسى التخصصي بالخبر في عام 2028، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 سرير ومراكز تميز عديدة ويضم 300 عيادة وصيدلية واحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الموسى خلال الفترة 2025-2027 إلى إنشاء خمسة مراكز للرعاية الأولية في جميع أنحاء المنطقة الشرقية، وتحديداً في الأحساء والخبر والدمام. ولتسهيل هذه المشاريع، قامت شركة الموسى بشراء قطع الأراضي اللازمة وبدأت أعمال الحفر في المواقع في الخُبر والهفوف.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

سيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح 443,035,800 ريال سعودي مقسم إلى 44,303,580 سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد نتيجة لزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار وطرح 9,303,580 سهماً جديداً، والتي تمثل 21% من رأس مال الشركة بعد الطرح للاكتتاب العام.

تعتزم الشركة توزيع أرباح سنوية على مساهميها، وسيقوم مجلس الإدارة بالتوصية بتوزيع أي أرباح ضمن تقريره السنوي قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.

ويعتمد أي قرار بتوزيع الأرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والزكاة، وغير ذلك من العوامل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة أهميتها، وذلك فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى. وبالرغم من عزم الشركة توزيع أرباح سنوية على مساهميها، إلا أنه لا توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي للأرباح، كما لا يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في أي سنة.

وزعت الشركة أرباحاً على مساهميها الحاليين بمقدار 48 مليون ريال سعودي، و94 مليون ريال سعودي، و27 مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، و2023م، وفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024م. ولم تقم الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

تفاصيل الطرح

سيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح 443,035,800 ريال سعودي مقسم إلى 44,303,580 سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد نتيجة لزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار وطرح 9,303,580 سهماً جديداً

تتكون عملية الطرح من طرح 13,291,074 سهماً عادياً من خلال (1) طرح 3,987,494 سهماً عادياً من قبل المساهم البائع، و(2) إصدار وبيع 9,303,580 سهماً عادياً جديداً والتي تشمل تعهد ملزم مقدم بالاكتتاب في 2,924,036 سهماً تمثل نسبة 22% من أسهم الطرح، من قبل شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة إلى الشركة والمساهم البائع، والذي التزمت بموجبه شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة بالاكتتاب كمستثمرين رئيسيين في 1,817,397 سهمًا و1,106,639 سهمًا، على التوالي من أسهم الطرح (وتمثل حوالي 4.1% و2.5%، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح)

تمثل أسهم البيع والأسهم الجديدة ما نسبته 9% و21%، على التوالي، من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، مما يعادل ما مجموعه 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح

خصصت الشركة 131,250 سهماً عادياً (0.30% من رأس مالها بعد زيادة رأس المال) لصندوق استثمار الموظفين لشرائها من المساهم البائع بعد تحديد سعر الطرح النهائي. سيتم شراء هذه الأسهم، والتي تختلف عن أسهم الطرح الرئيسية، خصيصاً للموظفين المؤهلين من خلال صندوق استثمار الموظفين. سيتم تخصيص هذه الأسهم للموظفين بشكل متناسب مع استثمارهم في الصندوق. وإذا لم يقم الصندوق بشراء أي أسهم مخصصة، فسيتم إعادتها إلى المساهم البائع.

فيما يتعلق بالطرح: تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي للاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير مشترك لسجل اكتتاب المؤسسات، ومدير للاكتتاب. تم تعيين شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات. تم تعيين شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهم البائع.

يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على تفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للطرح.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين:

· الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements) يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة 13,291,074 سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه)) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 10,632,860 سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للجهات المشاركة من قبل المستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.

· الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، أو أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ"المكتتبين الأفراد"). وسيتم تخصيص 2,658,214 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى للمستثمرين الأفراد، بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

-انتهى-

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