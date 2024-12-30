الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة الموسى الصحية ("الموسى الصحية" أو "الموسى" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، عن انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد بنجاح وذلك في ضوء طرحها العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها في السوق الرئيسي للسوق المالية السعودية.

شهدت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت خلال يومي الـ 23 و24 ديسمبر 2024م اكتتاب 395,986 من المستثمرين الذين اكتتبوا على أسهم الشركة بسعر الطرح النهائي والمحدد بمبلغ 127.00 ريال سعودي للسهم الواحد مما أدى إلى تغطية شريحة اكتتاب المستثمرين الافراد بواقع %408.71 مرة محققة اجمالي طلبات اكتتاب بقيمة 1,4مليار ريال سعودي. تتكون شريحة المستثمرين الأفراد من 2.66 مليون سهم تمثل 20% من إجمالي حجم الطرح. سيتم تخصيص ما لا يقل عن 6 سهم لكل مستثمر في شريحة المستثمرين الأفراد، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مستثمر فرد وذلك مقارنة بإجمالي الأسهم المتبقية المكتتب بها وبعامل تخصيص متوسط وقدره3.33 %.

ووفقاً للإعلان السابق، جذبت عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالفئات المشاركة اجمالي طلبات قدرها 173 مليار ريال سعودي وتغطية بواقع 103 مرة. تفاصيل الاكتتابات من المستثمرين المؤسسيين هي كما يلي:

المستثمرون المحليون: إجمالي الاكتتابات 168 مليار ريال سعودي، مما يعني تجاوز الاكتتاب بمقدار 99.7 مرة، من 1,412 مؤسسة .

مليار ريال سعودي، مما يعني تجاوز الاكتتاب بمقدار مرة، من مؤسسة المستثمرون الدوليين: إجمالي الاكتتابات 5.5 مليار ريال سعودي، مما يعني تجاوز الاكتتاب بمقدار 3.3 مرة، من 39 مؤسسة .

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية لسوق الأسهم السعودية بعد استكمال جميع المتطلبات والإجراءات القانونية ذات الصلة وسيتم الإعلان عن تاريخ بدء التداول للأسهم على موقع السوق المالية السعودية (www.saudiexchange.sa).

نظرة عامة على الشركة وأنشطتها الرئيسية

تعد شركة الموسى الصحية من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تحظى بثقة ملايين العائلات منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

توفر الشركة 730 سريراً عبر مستشفيين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة شاملة من خدمات التي تغطي سلسلة الرعاية بأكملها.

تقدم الشركة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تشمل الرعاية الصحية الأولية والحرجة والتأهيلية في مستشفى الموسى التخصصي (بطاقة استيعابية 430 سريراً) ومستشفى الموسى للتأهيل (بطاقة استيعابية 300 سرير) في مدينة الأحساء.

كما تقدم الشركة خدمات صحية مساعدة مثل الخدمات الصيدلانية والرعاية الصحية المنزلية والطب الاتصالي.

وتوفر الشركة الخدمات الصحية لحوالي مليون مريض سنوياً، بدعم من فريق مكون من 326 طبيباً يقدمون خبراتهم في مختلف المجالات.

تتمتع الشركة بمركز مالي قوي، حيث حققت إيرادات بمقدار 979 مليون ريال سعودي، فيما بلغ صافي الدخل 98 مليون ريال سعودي في عام 2023. وفي التسعة أشهر من عام 2024م، أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بقيمة 870 مليون ريال سعودي ودخلٍ صافٍ بقيمة 40 مليون ريال سعودي، ما يعكس مكانتها الرائدة في السوق وربحيتها المتفوقة.

تفاصيل الطرح

تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي للطرح ومدير للاكتتاب كما تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمتعهدي التغطية ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات. وتم تعيين شركة ليثم أند واتكنز للمحاماة كمستشار قانوني للشركة وشركة محمد الضبعان وشركاه للاستشارات القانونية كمستشار قانوني لمتعهدي التغطية، وتم تعيين شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهم البائع.

سيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح 443,035,800 ريال سعودي مقسم إلى 44,303,580 سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد نتيجة لزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار وطرح 9,303,580 سهماً جديداً

يتكون الطرح من 13,291,074 سهمًا عاديًا، من خلال (1) طرح 3,987,494 سهمًا عاديًا مُقدمًا من قِبل المُساهم البائع، و(2) إصدار وبيع 9,303,580 سهمًا جديدًا عاديًا. تمثل أسهم البيع والأسهم الجديدة نسبة 9% و21%، على التوالي، من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، مما يعادل ما مجموعه 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

خصصت الشركة 131,250 سهماً عادياً (0.30% من رأس مالها بعد زيادة رأس المال) لصندوق استثمار الموظفين لشرائها من المساهم البائع بعد تحديد سعر الطرح النهائي. سيتم شراء هذه الأسهم، والتي تختلف عن أسهم الطرح الرئيسية، خصيصاً للموظفين المؤهلين من خلال صندوق استثمار الموظفين. سيتم تخصيص هذه الأسهم للموظفين بشكل متناسب مع استثمارهم في الصندوق. وإذا لم يقم الصندوق بشراء أي أسهم مخصصة، فسيتم إعادتها إلى المساهم البائع.

سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 29 ديسمبر 2024م، وسيتم رد مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) في موعد أقصاه 2 يناير 2025م.

سوف يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة مع كل من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

الجدول الزمني المتوقع للطرح

الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح 29 ديسمبر 2024 إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) 2 يناير 2025م الإدراج في السوق المالية السعودية (مشروط) يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسي بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية والانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa)

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