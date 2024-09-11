عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات شهدت طلبات بقيمة 134.1 مليار ريال سعودي من المستثمرين المحليين والدوليين

بلغت تغطية الاكتتاب حوالي 132 مرة، مما يعكس إقبال عالي من شريحة المؤسسات

تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024م وتنتهي في نهاية يوم الخميس 19 سبتمبر 2024م

تعلن شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية ("المطاحن العربية" أو "الشركة")، إحدى شركات مطاحن الدقيق الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، اليوم عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 66 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستبلغ 3,387 مليون ريال سعودي (أي ما يعادل 903 مليون دولار أمريكي)، وبلغ إجمالي متحصلات الطرح 1,016 مليون ريال سعودي ( 271 مليون دولار أمريكي) للمساهمين البائعين - شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري (عجلان واخوانه)، وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).

وبهذه المناسبة، قال روهيت تشوغ، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العربية: "يؤكد الطلب الاستثنائي من شريحة المؤسسات ثقة المستثمرين بمستقبل شركة المطاحن العربية، ورؤيتها الاستراتيجية، وقدرتها على تحويل الفرص المتاحة في سوق الدقيق والأعلاف في المملكة إلى نمو مستدام ومربح. كما يشكل ذلك دليلاً ملموساً على ثقتهم بقدراتنا التشغيلية، وتنوع وجودة منتجاتنا، والتزامنا الدائم بالبحث والتطوير والابتكار، وكفاءة فريقنا. نتطلع للترحيب بمساهمينا الجدد قريباً والمضي معاً في المرحلة التالية من نمو وتوسع الشركة، وتحقيق قيمة أكبر لجميع أصحاب المصلحة".

تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد – المؤهلين على النحو المحدد في نشرة الإصدار – في يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024م وتنتهي في نهاية يوم الخميس 19 سبتمبر 2024م. وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في يوم الخميس 26 سبتمبر 2024م على أن يتم رد فائض الاكتتاب في يوم الخميس 3 أكتوبر 2024م. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية ذات الصلة.

تفاصيل الطرح

تحديد سعر الطرح النهائي عند 66 ريال سعودي للسهم الواحد، وبذلك ستبلغ القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج 3,387 مليون ريال سعودي (أي ما يعادل 903 مليون دولار أمريكي).

ريال سعودي للسهم الواحد، وبذلك ستبلغ القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج 3,387 مليون ريال سعودي (أي ما يعادل 903 مليون دولار أمريكي). يبلغ إجمالي حجم الطرح 1,016 مليون ريال سعودي (271 مليون دولار أمريكي).

سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية، على أن يتم الإعلان عن التاريخ في مرحلة لاحقة.

عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 15.394.502 سهماً عادياً ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة المصدر، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة لشركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري (عجلان واخوانه)، وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) (المُشار إليهم مجتمعين بـ "المساهمين البائعين").

تم تخصيص 15.394.502 سهماً عادياً - تمثل 100% من أسهم الطرح - بشكل مبدئي للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. وفي حال وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد (كما هو موضح في نشرة الإصدار)، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 13,855,052 سهماً من أسهم الطرح تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح. ويقوم المستشار المالي- بالتنسيق مع الشركة - بتحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة.

بعد استكمال الطرح، سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع.

فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومنسق عالمي ومدير اكتتاب ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ("المستشار المالي" أو "متعهد التغطية"). وتم تعيين مصرف الراجحي والبنك السعودي الأول والبنك السعودي الفرنسي كجهات مستلمة للمستثمرين الأفراد ("الجهات المستلمة").

لمزيد من المعلومات عن الطرح، يرجى زيارة https://arabianmills.com/ipo.php.

-انتهى-

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