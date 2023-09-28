دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أدين، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية اليوم عن إطلاق "داتا كونكت للتسويق" (Data Connect for Marketing) في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد هذا المنتج حلاً مبتكراً يمكّن تجار التجزئة متعددي القنوات من الاستفادة من بيانات المدفوعات لتحسين مبادرات التسويق لديهم وفهم العملاء بشكل أفضل.

باستخدام مُعرِّفات الملف الشخصي الفريدة، يمكن للشركات ربط معاملات المتجر التي لم يتم تحديدها مسبقاً بملفات تعريف المتسوقين، مما يكشف عن مجموعة واسعة من الفرص التسويقية القائمة على البيانات. فمن خلال فهم متطلبات العملاء بشكل أدق، يمكن للشركات تقديم تجارب مخصصة أكثر، ومكافأة العملاء على ولائهم، وتقديم قيمة مضافة لهم.

ومع حدوث غالبية المعاملات وبنسبة تصل إلى 76 بالمئة1 في المتاجر التقليدية ولكن دون تحديد هوية العميل، يواجه تجار التجزئة في دول الإمارات صعوبة كبيرة في فهم متطلبات وتفضيلات عملائهم. ولكن مع "داتا كونكت للتسويق" يمكن سد هذه الفجوة عن طريق توفير مجموعة من البيانات التي يمكن دمجها بسهولة مع الأدوات الخارجية للشركات، مثل منصات بيانات العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء. وقد قامت شركة "سيلز فورس" (Salesforce) الأمريكية الرائدة في مجال البرمجيات السحابية، بتوفير آليات لتمكين هذا التكامل من أجل تقديم ملفات تعريف غنية ببيانات الدفع لقاعدة عملائها.

وقال ساندر مارتينز، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة أدين: "كثيراً ما تواجه متاجر التجزئة متعددة القنوات صعوبات في فهم سلوك العملاء بدرجة تسمح بتقديم تجارب فريدة وتفاعلية خاصة بهم داخل المتاجر، الأمر الذي يؤدي إلى تجاهل بيانات قيّمة وفقدان فرص للحصول على معلومات مفيدة. يمكن أن يساعد "داتا كونكت للتسويق" التجار في دولة الإمارات على بناء صورة متكاملة لعملائهم بواسطة ربط المعاملات عبر جميع قنوات البيع باستخدام مُعرِّفات دفع فريدة، مما سيفتح الباب أمام مجموعة كبيرة من البيانات التي يمكن لتجار التجزئة استخدامها لتقديم تجربة تسوق مخصصة، وتعزيز ولاء عملائهم، وتحسين استراتيجية التسويق الخاصة بهم".

بدلاً من الاعتماد على بيانات أطراف ثالثة في محاولة فهم العملاء، يمكّن "داتا كونكت للتسويق" الشركات من الاستفادة من بيانات المدفوعات الخاصة بهم للتعرف على العميل وراء كل معاملة وبناء رؤية شاملة لهم. وتوفر هذه القدرة فرصة كبيرة للشركات لتحسين عروض الولاء الخاصة بهم، حيث تكشف بيانات شركة أدين أن 78 بالمئة2 من المستهلكين في دولة الإمارات ذكروا أنهم يرغبون في رؤية المزيد من الخصومات المخصصة من تجار التجزئة الذين يتسوقون معهم بانتظام. وبالمثل، يفضل ما يقرب من نصف المستهلكين (67 بالمئة) تجار التجزئة الذين يتذكرون تفضيلاتهم وسلوكيات التسوق الخاصة بهم لإنشاء تجارب تسوق أكثر ثراءً.

ويساعد منتج "داتا كونكت للتسويق" من أدين في تعزيز برامج ولاء العملاء الخاصة بمجموعة الأزياء العالمية "إيه دبليو دبليو جي" (AWWG)، وهي تُمثل علامات تجارية عالمية مرموقة مثل "بي بي جينز لندن" (Pepe Jeans London) و"هاكيت" (Hackett) و"فاشنبل" (Façonnable).

من جانبه، قال أنخيل فازكيز كابيزاس، رئيس قسم خدمة العملاء لمجموعة "إيه دبليو دبليو جي" (AWWG): "نضع فهم عملائنا على رأس أولويتنا، ويساعدنا منتج "داتا كونكت للتسويق" في التعرف على العملاء الذين يتسوقون معنا عبر قنوات متعددة، أحياناً باستخدام بيانات تسجيل مختلفة، ما يعني أننا يمكننا التواصل معهم بشكل أفضل وتقديم تجارب مخصصة لهم في الوقت المناسب".

لمزيد من المعلومات حول منتج "داتا كونكت للتسويق"، يرجى زيارة: https://www.adyen.com/data-connect.

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نبذة عن شركة أدين

أدين "Adyen " هي منصة الدفع المفضلة لدى العديد من الشركات الرائدة في العالم، ولديها بنية تحتية حديثة وشاملة متصلة مباشرة بـ فيزا وماستركارد؛ وهي أيضاً طريقة الدفع المفضلة عالمياً لدى المستهلكين. جدير بالذكر أن أدين توفر شبكة مدفوعات مثالية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك وداخل المتجر. ومن خلال مكاتبها الموزعة في جميع أنحاء العالم، تدعم شركة أدين شبكة عملائها بما في ذلك فيسبوك، وأوبر، وH&M​، وeBay، ​ومايكروسوفت.

نبذة عن تقرير أدين المحلي

يتضمن التقرير التجاري الذي أطلقته أدين على نتائج عالمية ومحلية من استطلاع عبر الإنترنت لـ 12,000 تاجر من مختلف أنحاء 26 دولة و36,000 مستهلك، وقامت به Censuswide وOpinium خلال شهري فبراير ومارس 2023.