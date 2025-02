دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتزم شركة المال للتطوير العقاري الإعلان قريباً عن عزمها توسيع نطاق أعمالها في قطاعات وأسواق دولية جديدة كجزء من خططها الاستراتيجية للنمو لعام 2030. وتستعد الشركة، المعروفة بمشاريعها السكنية والفندقية الفاخرة والمبتكرة، لتنويع أنشطتها في القطاع التجاري من خلال طرح The Smart Space، وهي شبكة من مراكز الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بمرافق من فئة الخمس نجوم. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة المال للتطوير العقاري دخول أسواق جديدة في بالي وتايلاند بصفتها شركة مساهمة في تنمية المجتمعات المحلية من خلال التركيز على مشاريع بناء الفلل والمنازل.

وستتسم عملية التوسع في قطاع العقارات التجارية بإطلاق مشروع The Smart Space، وهو مشروع رائد يوفر مراكز أعمال ذكية متميزة. ستساهم هذه المراكز، المتاحة للبيع التجاري على الخارطة، في تلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية المرنة والمتطورة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 ورؤيتها للنمو المستدام في المناطق التجارية.

وبالإضافة إلى توسعها التجاري، تستعد شركة المال للتطوير العقاري أيضاً للإعلان عن دخولها إلى أسواق بالي وتايلاند، حيث ستتولى الشركة دور المطوّر المجتمعي. وستركز مشاريعها في هذه المناطق على بناء مجتمعات الفلل والمنازل الفاخرة التي تتناغم مع الجمال الطبيعي لمحيطها لتوفير أسلوب حياة استثنائي للمشترين المحليين والدوليين.

في المقابل، تواصل شركة المال للتطوير العقاري إحراز تقدم كبير في مشاريعها الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن يُعيد فندق The Unexpected Al Marjan Island Hotel and Residence في رأس الخيمة، الذي تديره مجموعة Palladium Hotel Group تحت العلامة التجارية The Unexpected Hotels، تعريف الضيافة الفاخرة مع أكثر من 422 غرفة فندقية ووحدات سكنية مُدارة بالكامل، ومن المقرر الإنتهاء من بنائه في الربع الأول من العام 2027. بالإضافة إلى ذلك، أنهت الشركة مشروعها الآخر المرموق، Harrisoni Villas، وهو عبارة عن مجموعة من الفلل الفخمة المؤلفة من 5 غرف نوم والحائزة على جوائز في منطقة "لامير ساوث" La Mer South بدبي، وهي معروضة حالياً للبيع في السوق، بأسعار تبدأ من 100 مليون درهم إماراتي. ويؤكد كلا المشروعين على التزام شركة المال للتطوير العقاري بتوفير مساحات سكنية وفندقية متطورة وعالمية المستوى.

يوضح الإعلان عن هذه المشاريع المقبلة طموح شركة المال للتطوير العقاري في تنمية علامتها التجارية محلياً ودولياً، حيث تواصل الشركة رسم معالم مستقبل القطاع العقاري من خلال توفير حلول مبتكرة ومتطورة.

-انتهى-

#بياناتشركات