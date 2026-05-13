• يحظى "سيتادل بلازا" بموقع استراتيجي خارج نطاق المنطقة الأثرية لكنه مطل على قلعة صلاح الدين، في واحدة من أكثر مناطق القاهرة الكبرى مركزية، بما يعزز الربط بين شرق القاهرة وغربها.

• يمتد المشروع على مساحة تقارب 60 ألف متر مربع، ويضم وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الضيافة والثقافة والترفيه والمكاتب والمعارض والمساحات العامة.

• من المتوقع أن يضيف "سيتادل بلازا" نحو 550 غرفة فندقية و70 شقة فندقية متكاملة الخدمات، بما يعزز جهود تنشيط السياحة وزيادة مدة إقامة الزائر في القاهرة.

القاهرة، مصر: كشفت الكان للتنمية العقارية، الذراع العقارية لمجموعة الكان القابضة، عن مشروعها "سيتادل بلازا"، الوجهة الجديدة في قلب القاهرة وملاصقة للقاهرة التاريخية والمطلة على قلعة صلاح الدين.

ويأتي "سيتادل بلازا" في إطار توجه الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، بهدف إعادة دمجها كجزء أكثر حيوية وسهولة في الوصول ضمن نسيج المدينة، وتعزيز دورها في النشاط السياحي والاقتصادي. ويُطوَّر المشروع بالتنسيق مع اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التاريخية، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لإحياء المنطقة وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والعمران في القاهرة.

ويقع المشروع شرق القلعة، في أحد أكثر المواقع مركزية وأهمية في القاهرة الكبرى، ليشكّل وجهة متكاملة تجمع بين الضيافة والثقافة والترفيه والأعمال والمعارض، إلى جانب منصة مخصصة لدعم المصممين المصريين والمشروعات الصغيرة.

وعلى مساحة تقارب 60 ألف متر مربع، صُمم "سيتادل بلازا" ليكون وجهة حيوية تعزز سهولة الحركة والوصول، وتدعم استمرارية النشاط والحياة على مدار اليوم.

بوابة سياحية لإحياء القاهرة التاريخية

صُمم "سيتادل بلازا" بما يواكب توجهات الدولة لتعزيز قطاع السياحة، خاصة من خلال زيادة مدة إقامة الزائر في القاهرة، وإثراء تجربته بما تقدمه المدينة من مقومات ثقافية وسياحية متنوعة وتلبية الطلب المتزايد عالمياً للسياحية التجريبية والتراثية.

ومن المتوقع أن يضيف المشروع نحو 550 غرفة فندقية و70 شقة فندقية متكاملة الخدمات، بما يعزز الطاقة الفندقية في منطقة مركزية تشهد اليوم مخطط تطويري من الدولة يتضمن رفع كفاءة المنطقة التاريخية وتحويل المباني القديمة لفنادق ومزارات. وبفضل طابعه متعدد الاستخدامات، صُمم "سيتادل بلازا" كعنصر مكمل لمخطط الدولة في المنطقة وليحافظ على حيوية مستمرة على مدار اليوم وحتى المساء، بما يخلق وجهة نابضة بالحياة تخدم السياح والزوار وقطاع الأعمال، وتسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة.

وفي هذا السياق، قال المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الكان القابضة: "يمثل سيتادل بلازا بالنسبة لنا التزامًا طويل الأمد بمستقبل القاهرة التاريخية. فهذه المنطقة تُعد من أهم مناطق المدينة، وتمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للقيام بدور محوري في المشهدين السياحي والاقتصادي للقاهرة. وتحقيق هذه الإمكانات يتطلب نهجًا مستدامًا ومنضبطًا، إلى جانب توافق وثيق مع توجهات الدولة. ومن خلال هذا المشروع، نستثمر برؤية واضحة وقناعة راسخة لإطلاق القيمة الكامنة للمنطقة، وتعزيز دورها في مستقبل المدينة."

تطوير يراعي خصوصية القاهرة التاريخية ويواكب المعايير الدولية

يجري تطوير "سيتادل بلازا" بالتنسيق مع اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التاريخية، بما يضمن توافقه مع الأطر التخطيطية والمعمارية والتنظيمية الخاصة بالمناطق ذات القيمة التراثية ومحيطها، وبما يتماشى مع معايير اليونسكو لتطوير مواقع التراث العالمي.

وقال اللواء أركان حرب دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التاريخية :"تسهم مشروعات مثل سيتادل بلازا في دعم توجه الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، من خلال تقديم نموذج تطوير يراعي الطابع التراثي للمنطقة، ويعزز في الوقت نفسه سهولة الوصول إليها ودورها الاقتصادي. ونحرص على أن تلتزم المشروعات داخل هذه المنطقة بإطار تخطيطي وتنظيمي واضح، يحافظ على هويتها، ويدعم تفعيلها بصورة مستدامة."

ويستند تصميم المشروع إلى خصوصية الموقع وسياقه العمراني، مستلهمًا عناصره المعمارية وخاماته من طبيعة المنطقة وقربها من قلعة صلاح الدين، مع الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة للتطوير في المناطق التراثية.

الثقافة كجزء من النشاط الاقتصادي للوجهة

في قلب المشروع، يأتي "درب الفنون" كمنصة ثقافية تدمج الحرفيين والمصممين ورواد الأعمال المبدعين ضمن التجربة الرئيسية للوجهة.

وصُممت المنصة لتكون مساحة تجمع بين الإبداع والنشاط التجاري، بما يتيح للحرفيين والعلامات الناشئة وأصحاب الخبرات تقديم منتجاتهم وتجاربهم مباشرة إلى الجمهور والسياح.

ولدعم هذا التوجه، استعانت الكان بـ "كوميونيتاس"، وهو ستوديو متخصص في تطوير الهوية الثقافية وصناعة المكان، للمساهمة في تطوير هوية المشروع واستراتيجية تفعيله، بما يعزز حضور النشاط الثقافي ضمن تجربة الوجهة.

إعادة دمج القاهرة التاريخية في الحياة اليومية للمدينة

يشكّل "سيتادل بلازا" جزءًا من رؤية أشمل لإعادة دمج القاهرة التاريخية كجزء أكثر سهولة في الوصول، وتنظيمًا، وحيوية ضمن نسيج المدينة.

وقد صُمم المشروع لتعزيز سهولة الوصول وانسيابية الحركة، من خلال توفير سعة كبيرة لمواقف السيارات، إلى جانب منظومة واضحة لتنظيم الحركة داخل الوجهة وفي محيطها. ويسهم هذا النهج في استيعاب حركة الزوار بكفاءة، ودعم تنظيم المنطقة المحيطة، والارتقاء بتجربة التنقل والحركة بها.

وقال الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة: "يعتمد التطوير طويل الأمد للقاهرة التاريخية على تكامل التخطيط العمراني والبنية التحتية والنشاط الاقتصادي ضمن رؤية واضحة ومتسقة. ويعكس "سيتادل بلازا" هذا التوجه، من خلال توفير المقومات التنظيمية والبنية اللازمة لدعم منطقة أكثر حيوية، تكون السياحة أحد محركات نموها الرئيسية."

تنفيذ "سيتادل بلازا" وفق مراحل مدروسة

يجري تطوير "سيتادل بلازا" على مراحل، على أن تكتمل المرحلة الأولى بحلول الربع الرابع من عام 2027، تليها المراحل اللاحقة، بما في ذلك مكون الضيافة، والمقرر استكماله بحلول الربع الرابع من عام 2029.

ويتيح هذا النهج تفعيل الوجهة تدريجيًا، من خلال طرح كل مرحلة ضمن تسلسل مدروس يعزز استمرارية الزخم، مع الحفاظ على رؤية متكاملة وواضحة للمشروع على المدى الطويل.

إعادة تعريف التطوير في البيئات العمرانية التاريخية

بصفته المشروع الرئيسي لالكان العقارية، يقدّم "سيتادل بلازا" نموذجًا معاصرًا للتطوير في محيط البيئات العمرانية ذات القيمة التاريخية، من خلال تحقيق توازن بين حجم المشروع واحترام السياق العمراني المحيط، وبين النشاط الاقتصادي والبعد الثقافي.

ومن خلال الدمج بين السياحة والتراث ووظائف المدينة اليومية، يسهم المشروع في خلق منطقة أكثر حيوية واستدامة اقتصاديًا، بما يعزز حضور القاهرة التاريخية ضمن النسيج العمراني الأوسع للقاهرة الكبرى.

