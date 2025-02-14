القاهرة : أعلنت شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت عن حصولها على التراخيص والموافقات اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر لبدء أعمال إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد بمدينة الشيخ زايد. وهو ما يعد نقلة نوعية في عالم الاستثمار الرياضي، مما يعزز من مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية والإقليمية.

ويُعد استاد الأهلي بمثابة "مشروع القرن"، بإعتباره مدينة رياضية متكاملة والتي تصل تكلفة إنشائها 8 مليار جنيه. ومن المقرر أن تتضمن المدينة استاد متكامل بسعة 42,000 متفرج، ومستشفى رياضي مبتكر يقدم خدمات طبية متخصصة للرياضيين، ومتحف رياضي يوثق تاريخ النادي وإنجازاته، بالإضافة إلى جامعة رائدة تساهم في تطوير التعليم الرياضي، ومدرسة رياضية متخصصة لإعداد الأجيال الشابة من الرياضيين الموهوبين بالإضافة إلى فندق.

ومن جانبه، صرح محمد كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت، قائلاً "نحن متحمسون للغاية للبدء في أعمال إنشاء استاد النادي الأهلي بعد الإعلان عن تصميمه للمرة الأولى في حدث الغد. ويعد هذا الاستاد خطوة كبيرة لتنفيذ مشروع المدينة الرياضية والتي تقدم مفهموماً متكاملاً للمنشآت الرياضية بما يعزز من القطاع الرياضي في مصر، وتعزيز من مكانتها على الخريطة الرياضية العالمية والإقليمية".

يسعى مشروع القلعة الحمراء إلى أن يصبح مركزًا عالميًا للحياة الصحية والنشطة، من خلال رؤية متكاملة تدمج بين المنشآت الرياضية الحديثة والمرافق التعليمية والطبية المتقدمة،. هذه الخطوة الطموحة لا تعزز فقط مكانة النادي الأهلي كصرح رياضي رائد، بل تساهم أيضًا في وضع معايير جديدة للاستثمار الرياضي في مصر، وتفتح آفاقًا واسعة لتطوير قطاع الرياضة في البلاد.

نبذة عن شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت:

شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت هي الشركة المسئولة عن إنشاء استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية الملحقة به في مدينة الشيخ زايد، الذي يُطلق عليه مشروع القرن. تم إطسلاق الشركة في يونيو 2024 لتمثل نقلة نوعية في مسيرة الرياضة المصرية، حيث يمثل هذا المشروع نقلة نوعية لتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في تطوير واستثمار البنية التحتية الرياضية. من خلال رؤية استراتيجية وبنية تحتية متطورة، تسعى القلعة الحمراء إلى الارتقاء بمنظومة الرياضة في مصر، وتقديم وجهة متكاملة تجمع بين التميز الرياضي والتعليم والتنمية المجتمعية.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: El Qalaa El Hamraa – Project of the century

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