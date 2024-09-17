(المنامة، مملكة البحرين): أعلنت شركة العرين القابضة "ش.م.ب"، احدى شركات مجموعة جي إف إتش المالية التي تتولى تطوير مُخطط العرين، عن إطلاقها لحملة ترويجية لمدة عشرة أيام ستسلط من خلالها الضوء على مشروعها السكني الرائد "تلال" الذي سيكون وجهة عصرية للباحثين عن أسلوب حياة استثنائي بالقرب من الطبيعة الخلابة والإطلالة البانورامية لمحمية العرين.

فمن تاريخ 19 سبتمبر ولغاية 29 سبتمبر، ستوفر شركة العرين القابضة عروض حصرية على الوحدات السكنية المُتوفرة في مشروع "تلال" السكني والذي يمتد على مساحة شاسعة على أكثر من 93 ألف متر مربع ستحتضن فلل فاخرة ومنازل تاون هاوس تتميز بتصميمها العصري الفاخر، ومساحاتها المتنوعة، مع توفر خيارات ما بين 3، و4، و5 غرف، في حين تضم أغلب منازل التاون هاوس 3 غرف نوم، وتختلف أنواعها بحسب مساحاتها ضمن تصاميم حديثة تتماشى مع التوجهات العصرية حيث تم مراعاة أسلوب الحياة الفريدة للأسرة البحرينية ومتطلباتها كما وتتميز كل وحدة بتشطيباتها عالية الجودة مع مراعاة الاستدامة في البيئة.

وستوفر شركة العرين القابضة خلال الحملة الترويجية معلومات شاملة حول المشروع، بما في ذلك تفاصيل عن المرافق والخدمات المتاحة، مثل الحدائق المشتركة، ومسارات المشي، ومساحات للعب الأطفال ، بالإضافة إلى أجواء المجتمع الراقية التي تعزز من جودة الحياة. كما وسيحظى المهتمون بالتملك بالمشروع أيضاً بخيارات تمويل مُتنوعة مُقدمة من خليجي بنك تتماشى مع تطلعاتهم.

وفي هذا السياق، قال السيد أحمد خلفان الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة العرين القابضة والرئيس التنفيذي لمشروع تلال السكني:"نحن متحمسون لإطلاق هذه الحملة الترويجية لمشروع تلال، الذي يمثل إضافة قيمة للسوق العقاري في البحرين. نحن نؤمن بأن هذا المشروع سيشكل وجهة متميزة لكل من يبحث عن أسلوب حياة متكامل ومتميز في بيئة طبيعية خلابة. سيتاح لنا خلال هذه المناسبة تسليط الضوء على المقومات الفريدة والمتميزة التي يحتضنها المشروع." وأضاف: "ندعو الجميع لزيارة منصتنا في مجمع سيتي سنتر البحرين خلال فترة الحملة والاستفادة من العروض الحصرية المتاحة، حيث يمثل مشروع تلال فرصة متميزة للتملك والاستثمار في قلب الطبيعة."

الجدير بالذكر إن مشروع "تلال" السكني يقع في المخطط الرئيسي للعرين الذي سيضم مدينة جديدة تحتضن المكاتب والمحلات التجارية، ومركز التسوق والترفيه الداخلي، والمطاعم والمقاهي المميزة، وفنادق، ومرافق صحية وتعليمية، ومجموعة من المجتمعات السكنية. ويتميز المشروع بقربه من محمية العرين للحياة البرية في المنطقة الجنوبية من مملكة البحرين، وعلى مقربة من حلبة البحرين الدولية ومسرح الدانة. كما يضم المخطط الرئيسي فندق رافلز قصر العرين، وحديقة جنة دلمون المفقودة.

نبذة حول شركة العرين القابضة:

شركة العرين القابضة هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين، وهي متخصصة في إنشاء مشاريع سكنية وتجارية وضيافة استثنائية. مع الالتزام بالجودة والابتكار والاستدامة، تسعى شركة العرين القابضة جاهدة لتجاوز توقعات العملاء والمساهمة في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين. وتعرض محفظة المشاريع المتنوعة للشركة خبرتها ورؤيتها لمستقبل القطاع العقاري في المملكة.

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