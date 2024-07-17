القاهرة، أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن بدء التشغيل التجريبي للخدمات المتكاملة بالحي السكني الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال "شركة العاصمة الإدارية للحلول والخدمات البيئية المتكاملة"، إحدى شركاتها التابعة. بدأ التشغيل بتجربة عملية حضرها المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام الشركة واللواء عادل الزميتي رئيس قطاع خدمات العاصمة، ومن شركة بيئة الاماراتية المهندس خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة الشارقة والمهندس فهد شهيل الرئيس التنفيذي للشركة والأستاذ زهير صبرة المدير المالي للمجموعة والسيد رفائيل سانجورو لوبيز المدير التنفيذي للشركة بهدف متابعة الطاقة التشغيلية للشركة الجديدة بما فيها الأفراد والمعدات، وللاطمئنان على كفاءة التنفيذ.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور مهندس أحمد فهمي " بدأنا التشغيل التجريبي للحي السكني الثالث وسيستمر حتى نهاية الشهر الجاري على أن يبدأ التشغيل الفعلي بداية من شهر أغسطس القادم، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة. نحن نعمل بشراكة مع شركة بيئة الإماراتية لتغطية العاصمة الإدارية بأكملها ونقوم بحملات توعية من خلال منشورات وندوات وأنشطة، لزيادة وعي السكان بأهمية الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة. وأعرب عن تطلعه ان يكون الحي السكني الثالث نموذجًا يحتذى به في تقديم الخدمات الذكية والمستدامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق متصل تابع: "بدأنا بتركيب سبعة آلاف عداد في سبعة آلاف وحدة سكنية، ونحن نهدف إلى جذب آلاف الأسر للسكن في الاحياء السكنية الجديدة، مع تحسين المرافق والخدمات بشكل مستمر."

تجدر الإشارة الي أن إدارة وتشغيل الحي السكني "R3" الذي يقع على مساحة 1000 فدان، ويضم أكثر من 24 ألف وحدة سكنية. تعد بداية التشغيل الفعلي للخدمات المتكاملة على مستوى العاصمة الادارية من خلال شركة متخصصة في أعمال إدارة المخلفات الصلبة والنظافة العامة ومكافحة الحشرات والقوارض وأعمال الصيانة الداخلية والخارجية وصيانة المرافق FM وصيانة الزراعات واللاند سكيب وخدمات الأمن والحراسة على مدار 24 ساعة.

نبذة عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD:

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD هي شركة مساهمة مصرية، تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في إبريل من عام 2016 وتعمل في مجال التطوير العمراني حيث تهدف الي القيام بتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر. وهي شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 44,6 مليار جنيه مصري. وقد حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب 19,8 مليار جنيه وارتفعت قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه.

تم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب،

من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة ما يصل إلى 8,5 مليون نسمة عند الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية بالكامل وأن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع. كما يعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث يفتح أبوابا واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي تتيحها المدينة.

في عام 2023 تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية. كما تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات بالإضافة الي مباني بعض السفارات كنماذج جاهزة للانتقال والسكن بمنطقة الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. كما تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة حي المال والأعمال وهو من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية. هذا بالإضافة الي الأحياء السكنية التي وتضم عدد ضخم من الوحدات السكنية المتميزة والمتنوعة من حيث المساحات وتتميز بتكامل كبير في الخدمات والمرافق العامة.

حرصت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متميزة في كل ما تتضمنه وروعي في تخطيطها أن تكون أول مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م² وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة. تضم العاصمة الإدارية النهر الأخضر الذي يعد أطول محور أخضر في العالم بعد انتهاء كافة مراحله ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان بطول 35 كيلومتر ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية. كما تشمل العاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة والتي تعتبر واحد من أهم الصروح المتكاملة وتحفة فنية ثقافية والتي تقدمها مصر للإنسانية، فضلا عن مدينة المعرفة التي تعد مجمعا للتكنولوجيا والابتكار في مصر وكذلك المدينة الرياضية التي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية نظرا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات تؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.

العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تعتمد على أحدت الأنظمة الذكية، حيث قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بتوقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة. وتستهدف ACUD إدارة البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وخدماتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، كأول مدينة ذكية في الشرق الأوسط.

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