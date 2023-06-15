تعكس قيم الطموح والتميز المشتركة وترسخ فخر الانتماء الوطني

الرياض : أعلنت شركة الطائرات المروحية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وأول مشغل محلي للطائرات المروحية التجارية في المملكة، عن توقيع اتفاقية رعاية رسمية مع نادي الهلال السعودي الذي يعد من أبرز نوادي كرة القدم في السعودية والمنطقة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الفرص المتبادلة للنمو والتقدم من خلال الجمع بين جهتين مرموقتين ورائدتين في المملكة. وبموجب الاتفاقية، سوف تقدم شركة الطائرات المروحية دعمها لنادي الهلال لكرة القدم في إطار سعيها لقيادة رياضة كرة القدم محليًا ودوليًا، إضافةً إلى التزامها بتقديم خدمات جوية استثنائية للعملاء في جميع أنحاء المملكة. كما تعكس الاتفاقية التزام الطرفين في توطيد أطر التعاون من أجل تعزيز قطاع الرياضة وقطاع الخدمات الجوية بما يتماشى مع محاور رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال الكابتن أرنو مارتينيز، الرئيس التنفيذي لدى شركة الطائرات المروحية: ’’تعد شراكتنا مع نادي الهلال السعودي لكرة القدم دليلًا راسخًا على قيم الانتماء الوطني، والطموح، والسعي الدائم للتميز في الأداء لدى المؤسستين السعوديتين الرائدتين في مجالاتها. ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى إلهام عشاق كرة القدم ومحترفي الطيران المروحي على حد سواء، في حين نواصل تقديمنا لخدمات جوية متميزة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ونتطلع قدمًا إلى مستقبل واعد مع نادي الهلال السعودي ونأمل تحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة‘‘.

وعبّر الرئيس التنفيذي لنادي الهلال المهندس عبدالله الجربوع عن سعادته بتوقيع الرعاية مع شركة الطائرات المروحية التي سوف تسهم بتعزيز قطاعي الرياضة والطيران المروحي في المملكة بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تتماشى مع أهداف النادي الساعية إلى التنوع في استثماراته التجارية مع مختلف القطاعات.

وتعد رعاية نادي الهلال الأولى من نوعها بالنسبة لشركة الطائرات المروحية. وتم تحديد تفاصيل الاتفاقية بعد مقاربة العلامات التجارية والقيم والأهداف الخاصة بالشركتين. ونظرًا لسجله الحافل من الإنجازات وقاعدة مشجعيه الواسعة، يمثل نادي الهلال روح الأداء العالي والطموح والفخر الوطني مما يتناسب مع قيم شركة الطائرات المروحية التي سوف تسعى مع النادي إلى تخطي حدود التميز والنجاح.

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أسعد المصري

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نبذة عن شركة الطائرات المروحية:

تعد شركة الطائرات المروحية والمملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، أول مشغل محلي للطائرات المروحية التجارية في المملكة، والتي تم تأسيسها ضمن إطار تنويع اقتصاد المحلي تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وكجزء من استراتيجيتها لتفعيل القطاعات الواعدة، عبر إيجاد منظومة متكاملة وجديدة لقطاع الطيران التجاري، وإثراءه بتقديم خدمات النقل الجوي الآمنة والكفؤة التي تطال المناطق السعودية كافةً.

وتعد أول شركة محلّية مشغّلة لطائرات الهليكوبتر التجارية على مستوى المملكة حيث قامت بتشغيل رحلاتها منتصف عام 2019م. يضم أسطول الشركة حالياً أكثر من 35 طائرة مروحية لتخدم قطاعات مختلفة بما في ذلك خدمات الإسعاف الجوي (EMS)، والأعمال الجوية، ورحلات النقل الخاصة، والرحلات السياحية في أرجاء المملكة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع: https://www.thehelicoptercompany.com.sa/

نبذة عن نادي الهلال:

تأسس نادي الهلال السعودي في الرياض في 16 أكتوبر 1957 وهو النادي الأكثر نجاحًا في السعودية وقارة آسيا برصيد 66 بطولة.

على الصعيد المحلي، يحمل الهلال رقمًا قياسيًا مع حصوله على 18 لقبًا في الدوري السعودي، و13 لقبًا في كأس ولي العهد، و6 ألقاب لكأس الاتحاد السعودي، وعشرة ألقاب لكأس الملك، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر، فضلاً عن كأس المؤسس السعودي.

على الصعيد الدولي، يحمل الهلال أيضًا الرقم القياسي في عدد البطولات القارية في آسيا بثمانية ألقاب؛ بما في ذلك دوري أبطال آسيا في أعوام 1991، 2000، 2019 و2021، وكأس الكؤوس الآسيوية في 1997 و2002، وكأس السوبر الآسيوي في 1997 و2000.

بالإضافة إلى ذلك، حصل الهلال رسميًا على لقب "نادي القرن الآسيوي" من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم في عام 2009، كما حصل على جائزة "نادي العقد الآسيوي" من 2001 إلى 2010 من قبل الاتحاد ذاته عام 2012.

الهلال، الملقب بكبير آسيا، هو النادي الآسيوي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التأهل كأس العالم للأندية خمس مرات أعوام 2001 و2019 و2021 و2022 و2025، ويحمل أكبر عدد من المشاركات في كأس العالم للأندية ثلاث مرات في 2019 و2021 و2022، كان آخرها حصوله على المركز الثاني ووصافة العالم في النسخة الأخيرة.

علاوة على ذلك، فاز الهلال بسبعة ألقاب رسمية على المستوى الإقليمي منها 4 ألقاب عربية، ولقبان خليجيان، وكأس السوبر السعودي المصري.