دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "هيلتون" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (HLT) و"شركة الصروح للإدارة" اليوم، عن توقيعهما اتفاقية لتنفيذ مشروع فندق "والدورف أستوريا البحرين باي" في قلب العاصمة البحرينية المنامة، كأول فندق لهذه العلامة الفاخرة في البلاد. وسيُقدم فندق "والدورف أستوريا"، الذي يشتهر بتوفير أرقى مستويات الإقامة الفندقية خدماته في منطقة "البحرين باي"، أكثر مشاريع التطوير العقاري تميزاً ونجاحاً في مملكة البحرين.

يقع فندق "والدورف أستوريا البحرين باي"، المقرر افتتاحه في عام 2028، بجانب مجمع الأﭬنيوز، البحرين، وجهة التسوق والترفيه الرئيسية على الواجهة المائية التي تضم مزيجاً متنوعاً وفريداً من المشاريع التجارية والترفيهية الفاخرة. وسيكون الفندق على مقربة من مرفأ البحرين المالي، الحي التجاري الرئيسي في البلاد، مما يتيح سهولة الوصول إلى الطرق التي تربط البحرين بالمملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية قال كريس ناسيتا، الرئيس والمدير التنفيذي لـ "هيلتون":"سعداء بتوطيد شراكتنا طويلة الأمد مع السيد محمد الشايع وفريق "شركة الصروح للإدارة" من خلال توقيع هذه الاتفاقية إيذاناً ببدء مشروع "فندق والدورف أستوريا البحرين باي"، في أول ظهور لهذه العلامة التجارية الفاخرة في المملكة. ومع استمرار مملكة البحرين في النمو وتنويع عروضها السياحية، نرى فرصاً هائلة لتوسيع محفظتنا. وسيجسد "فندق والدورف أستوريا البحرين باي" الفخامة والتميز الذي يتوقعه المسافرون من علامتنا التجارية المشهورة عالمياً، كما نتطلع قدماً إلى افتتاح الفندق في السنوات القادمة.“

سيضم "فندق والدورف أستوريا البحرين باي"، الملاذ الراقي في قلب العاصمة البحرينية، 120 غرفة وشقة فندقية أنيقة التصميم، مع استمرار العلامة الشهيرة في تقديم مستويات عالية من الرعاية الشخصية التي تتفرد بها العلامة التجارية من خلال خدمة تعيين المساعد الشخصي (الكونسيرج)، ما يضمن تجربة إقامة مميزة وخالية من المتاعب، مع التركيز على كل التفاصيل لتوفير أقصى درجات الراحة، ومساعدة الضيوف على التخطيط لجولاتهم السياحية على نحو يناسب اهتماماتهم قبل الوصول إلى ما بعد المغادرة.

وتواصل والدورف أستوريا في تقديم أطباق استثنائية بناءً على سمعتها وتاريخها العريق في مجال الطهي الفاخر، حيث سيقدم الفندق مجموعة مختارة بعناية من المطاعم بما في ذلك مطعم براسيري وبار متخصص على السطح واستراحة "بيكوك آلي"(Peacock Alley ) الشهيرة للعلامة التجارية. كما سيضم الفندق مجموعة متميزة من مرافق الراحة الراقية بما في ذلك مسبحين ومركز للياقة البدنية وسبا وثلاث قاعات حديثة مخصصة للاجتماعات ومجهزة بأحدث التقنيات.

من جانبه قال السيد محمد الشايع رئيس مجلس إدارة شركة الصروح للإدارة: "يسعدنا التعاون مجدداً مع "هيلتون" لجلب العلامة التجارية "والدورف أستوريا" الشهيرة إلى قطاع الضيافة المزدهر في المنطقة، حيث سيكون" فندق والدورف أستوريا البحرين باي" جزءاً من التوسعة لمشروع الأفنيوز-البحرين وسيكون له دور رئيسي ضمن سعينا لتعزيز المشروع كأكثر الوجهات المرغوبة للمتسوقين والمسافرين داخل مملكة البحرين وخارجها."

ويأتي هذا التعاون تأكيداً على تعزيز الشراكة الدائمة بين "هيلتون" ومجموعة الشايع والشركات التابعة لها، والتي تشمل حالياً فندقين في الأفنيوز - الكويت، من ضمنها "والدورف أستوريا الكويت"، وثلاثة فنادق في الأفنيوز - الرياض عبر مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك "والدورف أستوريا" بالإضافة إلى "كانوبي باي هيلتون".

وسينضم "والدورف أستوريا البحرين باي" إلى ثلاثة فنادق أخرى تابعة لـ "هيلتون" في البحرين. لمزيد من المعلومات حول "هيلتون" و"والدورف أستوريا"، يرجى زيارة: stories.hilton.com.

حول فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا

فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا هي مجموعة حائزة على جوائز تضم 35 عقاراً أيقونياً، تخلق إحساساً فريداً بالمكان مع التزامٍ قوي بتقديم خدمةٍ أنيقة وصادقة، وتجارب استثنائية، وإتقان فنون الطهي في وجهاتٍ مميزة مستلهمة من بيئاتها الخالدة حول العالم، توفر فنادق والدورف أستوريا تجربة سلسة لا تُنسى، مما يمنح الضيوف شعوراً حقيقياً بالمكان من خلال العمارة المدهشة، ومقهى "بيكوك آلي" الشهير، ومجموعات الفنون الرفيعة، والمطاعم الحائزة على نجوم ميشلان، بالإضافة إلى وسائل الراحة الراقية في الغرف.

علاوة على محفظتها الفندقية العالمية، تفتخر والدورف أستوريا أيضاً بمحفظةٍ سكنية دولية توفر راحة المنزل الخاص مع وسائل راحة استثنائية وخدمة عالية المستوى. والدورف أستوريا هي جزء من مجموعة هيلتون، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الضيافة.

لتحظى بتجربة إقامة لا تُنسى في فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، يمكنك الحجز عبر الموقع waldorfastoria.com ، أو من خلال تطبيق هيلتون أونورز الرائد في الصناعة، وسيتمكن أعضاء هيلتون أونورز الذين يحجزون مباشرةً من الحصول على مزايا فورية. لمزيدٍ من المعلومات حول فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، يمكنك زيارة stories.hilton.com/waldorfastoria ومتابعتنا على منصات التواصل عبر X و Instagram

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