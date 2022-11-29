أعلنت شركة الشارقة القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، مؤخراً في مقر الجامعة وبحضور كل من أ.د. حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وسعادة وليد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة، وعدد من كبار موظفي الطرفين.

ورحب الدكتور حميد مجول النعيمي، بهذا التعاون، الذي يبيّن دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع المحلي. مؤكداً أن الجامعة الآن، وبدعم من سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، هي الأولى في دولة الإمارات، كما أنها ضمن فئة أفضل (251 - 300) جامعة في العالم، وفق أحدث نتائج التصنيف العالمي للجامعات. مشيراً إلى سعيها إلى توفير أعلى معايير الجودة في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية، وتنمية مهارات ومعارف الطلبة العملية، وتشجيعهم ليكونوا على تواصل واطلاع مستمرين، على أحدث المستجدات العلمية في تخصصاتهم وتهيئتهم للمهن المستقبلية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات إجراء البحوث والدراسات العلمية والاستشارات المتعلقة بأنشطة برنامج "جاهزين" التابع لشركة الشارقة القابضة. ويعد برنامج "جاهزين" مبادرة مقدمة من قبل الشارقة القابضة وتهدف إلى تجهيز الطلبة والخريجين الجدد للاستعداد لسوق العمل ومواجهة التحديات.

من جانبه قال سعادة وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين ويسعدنا بالتعاون مع جامعة مرموقة مثل جامعة الشارقة، وان نساعد الطلبة فيها بالمشورة والارشادات التي تساعدهم في فهم المجالات والمتطلبات في سوق العمل، او حتى تقديم استشارات حول فرص الاستمرار في دراستهم العليا وغيرها من سبل الدعم"

ويهدف برنامج "جاهزين" إلى تنمية المهارات التعليمية والبحثية للطلاب وتشجيعهم على الحصول على درجات علمية أعلى. حيث يصبح الطالب على دراية بكيفية إجراء بحث علمي باستخدام منهجية مناسبة، وتقديم عمله ونشر أوراقه العلمية بطريقة احترافية.

وتعد شركة الشارقة القابضة نموذجاً فريداً من نوعه للتنمية الاقتصادية، وهي شراكة استراتيجية بين الشارقة لإدارة الأصول وشركة ماجد الفطيم العقارية، وتسعى إلى تطوير نموذج يجمع بين محفزات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة عالية الجودة مع الحفاظ على القيم التراثية المتميزة والشخصية الثقافية بالإضافة إلى تحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية.

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