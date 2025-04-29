الدرعية: تبدأ شركة الدرعية اليوم مشاركتها في فعاليات سوق السفر العربي الذي يقام في دبي ويستمر حتى الأول من مايو 2025، حيث تستعرض من خلاله مشروعها العملاق الذي يقام على مساحة 14 كم وأصولها الثقافية والسياحية التي تهدف إلى جذب أكثر من 50 مليون زيارة سنويًا بحلول عام 2030.

وضمن مشاركتها الفاعلة في سوق السفر العربي تُعلن "الدرعية" عن شراكتها الاستراتيجية مع العلامة التجارية السعودية في مجال السفر "قو زاهد"، حيث يوقع الجانبان اتفاقية شراكة استراتيجية تتضمن تنفيذ حملات تسويقية مشتركة، واستقطاب السياح المهتمين بالثقافة والتراث، وتعزيز الجهود التسويقية للدرعية كوجهة عالمية، وتوفير برامج تدريبية لمنظمي الرحلات، وعقد ورش عمل تعريفية، بهدف تعزيز مكانة الدرعية كوجهة ثقافية وسياحية عالمية.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تحقيق مستهدف الدرعية باستقبال 50 مليون زيارة سنويًا بحلول عام 2030، واستكمال النجاحات التي حققتها باستقبال أكثر من ثلاثة ملايين زائر منذ افتتاح حي الطريف التاريخي ومطل البجيري.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية السيد جيري إنزيريلو "يُسعدنا توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع "قو زاهد"، وهي شركة سفر سعودية ذات صيت دولي مرموق، كما أن هذا التعاون سيُسهم في ضمان تقديم تجربة ثقافية لا تُنسى لزوّار الدرعية، بينما نواصل جهودنا لتطوير إحدى أهم الوجهات العالمية التي تحتضن في قلبها تاريخًا عريقًا يمتد لقرون".

من جانبه، أعرب المدير العام لمجموعة الزاهد للسياحة السيد دانيال بونزو، عن فخره بهذه الشراكة، قائلًا "نعتز بشراكتنا مع شركة الدرعية لإحياء قصة الدرعية العريقة وتقديمها للمسافرين من شتى أنحاء العالم. إن هذا التعاون يجسد التزامنا المشترك بقيم الأصالة الثقافية، والخدمة المتميزة، وتوفير تجارب سفر قيّمة. نتطلع بتفاؤل للترحيب بالعالم في هذه الوجهة الاستثنائية ودعم نموها المستمر كرمز عالمي بارز".

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية على هامش مشاركة الشركتين في معرض سوق السفر العربي في دبي، حيث تُعد "قو زاهد" شريكًا تجاريًا فاعلًا في جناح شركة الدرعية، إلى جانب نخبة من الشركاء التجاريين المرموقين الآخرين في جناح الدرعية، بما فيها: آثار العربية، وأبركرومبي آند كنت، و88 دستنيشن، وتترا بيلون، وبونجور سعودي.

وتخطط الدرعية لتصبح مركزًا حضريًا وثقافيًا عالميًا من خلال تطوير العديد من المشاريع السياحية والثقافية، بما في ذلك أكثر من 40 علامة فندقية عالمية ودار الأوبرا الملكية والدرعية أرينا التي تتسع لـ 20 ألف مقعد.

لمحة عن الدرعية:

تُعَدُّ الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية، وتمتدُّ مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

وستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحّب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

أُطلقت شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدّم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني، لتصبح الدرعية وجهة عالمية، ملتزمة بأعلى معايير التصميم والتطوير، مع الحفاظ على تراثها العريق وفقًا للمعايير العالمية.

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