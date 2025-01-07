تبلغ تكلفة المحطتين 682 مليون ريال (181 مليون دولار)، وستديرهما وتشغلهما الشركة السعودية للكهرباء.

لتفعيل المحطتين تم تنفيذ مشروعين لمدّ الكابلات بإجمالي تكلفة 484 مليون ريال (129 مليون دولار).

تمثل محطة التحويل المركزية (1707 ميجا فولت أمبير) ومحطة التحويل الرئيسية (200 ميجا فولت أمبير) المزود الرئيسي للكهرباء لمخطط الدرعية، وتتمتع المحطتان بتكنولوجيا متقدمة، وتصميم وفق الأسلوب المعماري النجدي التقليدي للدرعية.

الدرعية: في خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية في الدرعية، أعلنت شركة الدرعية اليوم عن افتتاح محطتين متطورتين لنقل الكهرباء في الدرعية، هما محطة التحويل المركزية بسعة 1707 ميجا فولت أمبير ومحطة التحويل الرئيسية بسعة 200 ميجا فولت أمبير، واللتان ستسهمان في تسريع نمو وتطوير الأصول في الدرعية ووادي صفار، وستشغل الشركة السعودية للكهرباء هاتين المحطتين، اللتين تعدان أولى محطات مشروع التنمية الحضرية التي تتميز بتصميم مستوحى من التراث النجدي.

تبلغ تكلفة محطة التحويل المركزية 605 ملايين ريال سعودي (161 مليون دولار)، وستساهم بقدرة 1707 ميجا فولت أمبير بجهد 380/132/13.8 كيلو فولت في دعم تطوير الأصول في الدرعية وتمكين مجموعة متنوعة من المشاريع الثقافية والتعليمية والتجارية والمكتبية والسكنية والفندقية، بما في ذلك مناطق مثل ميدان الدرعية، وحي قرين الثقافي، والحي الشمالي، ونفذت الشركة السعودية للكهرباء هذه المحطة بالتعاون مع شركة الخدمات السعودية للأعمال الكهربائية والميكانيكية (SSEM).

ولتفعيل عمل المحطة المركزية، عملت الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ مشروع كبير لمدّ الكابلات بقيمة 316 مليون ريال سعودي (84 مليون دولار أمريكي)، وذلك بالتعاون مع شركة المشاريع المدنية والكهربائية للمقاولات (CEPCO).

أما المحطة الرئيسية فتبلغ تكلفتها 77 مليون ريال سعودي (20 مليون دولار أمريكي)، وستكون بسعتها البالغة 200 ميجا فولت أمبير وجهد 132/33 كيلو فولت؛ مصدرًا رئيسيًا للطاقة في مشروع وادي صفار، الذي يتميز بمناظر طبيعية خلابة، ويضم أصولًا عدة في قطاع الضيافة، وأماكن رياضية وترفيهية، تشمل النادي الملكي للفروسية والبولو، وملعب وادي صفار للغولف الذي صممه جريج نورمان. ونفذت الشركة السعودية للكهرباء هذه المحطة بالتعاون مع شركة (MAETEL) للمقاولات.

ولتفعيل هذه المحطة عملت الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ مشروع مدّ للكابلات بقيمة 168 مليون ريال سعودي (45 مليون دولار أمريكي)، وذلك بالتعاون مع شركة دلتا للمقاولات.

وقد صُممت المحطتان وفق الطراز المعماري النجدي التقليدي في الدرعية، لتحاكيا التطوير المعماري المحيط بهما، وللمحافظة على الهوية الثقافية للدرعية. ومن خلال دمج أصالة تراث المملكة مع البنية التحتية المتقدمة؛ تشكل هاتان المحطتان شهادة على التزام الدرعية بالمحافظة على التراث مع بناء مستقبل مستدام.

وقال السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: "يمثل افتتاح هاتين المحطتين الكهربائيتين خطوة مهمة في رحلتنا نحو إكمال الأصول الرئيسية في الدرعية، بما في ذلك العلامات التجارية الفندقية العالمية، والمنازل ذات العلامات التجارية، والمعالم الثقافية، كما يمثل ذلك تأكيدًا إضافيًا على قدرتنا على تنفيذ المشاريع وفق البنود المعتمدة وفي الوقت المحدد، خلال تطوير هذه الوجهة الحضرية العالمية".

ومن جهته، قال المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء: "يمثل افتتاح المحطة المركزية والرئيسية انطلاقة جديدة للدرعية في مشاريع البنية التحتية المتقدمة، تعبر عن رؤيتنا المشتركة لإنشاء مدينة مستدامة على مستوى عالمي، ونفخر بالعمل مع شركة الدرعية لتقديم حلول طاقة موثوقة ومنسجمة مع التراث المعماري للدرعية".

ويأتي افتتاح المحطتين ضمن العديد من الأصول التي تعمل شركة الدرعية على إنشائها في منطقة التطوير الحضري، بما في ذلك بدء العمل في نوفمبر 2024 على سبعة فنادق إضافية والإعلان عن منطقتين بمليارات الدولارات، وهما الحي الشمالي وحي القرين الثقافي.

وتمثل الدرعية أحد المشاريع الخمسة الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، وبحلول عام 2030 سيصل عدد السكّان فيها لنحو 100 ألف نسمة، وستوفر 178 ألف فرصة عمل، كما ستستضيف الدرعية 50 مليون زيارة سنويًا وتساهم بنحو 70 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

لمحة عن الدرعية:

تُعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يعد أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية وتمتد مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

ستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

تأسست شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

تعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني لتصبح الدرعية "مدينة الأرض"، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

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