المهندس بدر المير: هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز قدراتنا التشغيلية

الدوحة \ قطر: في خطوة تُعد محطة فارقة لقطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في دولة قطر، أعلنت شركة الخليج للمخازن (جي دبليو سي) مع مجموعة الخطوط الجوية القطرية عن تجديد شراكتهما طويلة الأمد

وذلك من خلال توقيع اتفاقية خدمات استراتيجية تمتد لخمس سنوات. وقد أُقيم حفل التوقيع الرسمي في الدوحة، حيث جرى التأكيد على التزام الطرفين المشترك بالتميّز التشغيلي، والابتكار، وتقديم أعلى المعايير العالمية في الأداء على الصعيد الدولي.

وتُعد الخطوط الجوية القطرية واحدة من أكثر شركات الطيران حصدًا للجوائز وتقديرًا على مستوى العالم، حيث تواصل ترسيخ مكانتها كمعيار عالمي في التميز في مجال الطيران. وتشتهر الشركة بتفانيها في تقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة، والابتكار المستمر، وقد نالت عدة جوائز مرموقة، من بينها "شركة الطيران الأفضل في العالم"، مع مواصلة توسّعها العالمي انطلاقًا من مركز عملياتها في مطار حمد الدولي المصنّف عالميًا.

لأكثر من عقد من الزمان، تفخر شركة جي دبليو سي بكونها مزود الخدمات اللوجستية لشركة الطيران المرموقة وشركاتها التابعة الرئيسية، بما في ذلك "مطار" و"قطر للأسواق الحرة". ويستند نجاح الخطوط الجوية القطرية على الساحة العالمية إلى ما هو أبعد من تجربة السفر الفاخرة التي تقدمها لركابها، ليشمل أيضًا منظومة لوجستية متكاملة تُدار بكفاءة خلف الكواليس، ما يساهم في دعم أدائها المتميز وازدهارها المستمر.

وصرّح العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي، سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني: "يجسد تجديد هذه الاتفاقية مع الخطوط الجوية القطرية قوة التعاون بين مؤسسات دولة قطر الوطنية، وسعيها المشترك نحو تحقيق التميّز على الساحة العالمية. ونحن في جي دبليو سي نعتز بدعمنا لعمليات شركة الطيران الأفضل في العالم، من خلال تقديم حلول لوجستية متكاملة ترتكز على الابتكار، والكفاءة، والموثوقية. وتُعد شراكتنا الممتدة مع الخطوط الجوية القطرية انعكاسًا للقيم المشتركة التي تجمعنا، وتجسيدًا لالتزامنا الثابت بدعم مسيرة قطر التنموية وتعزيز مكانتها العالمية."

وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسعدنا تجديد شراكتنا طويلة الأمد مع شركة جي دبليو سي، إذ تُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز قدراتنا التشغيلية، ودعم نمونا المستمر على الصعيد العالمي. ومن خلال هذا التعاون المثمر، نؤكد التزامنا المشترك بتقديم خدمات عالية المستوى تغطي مختلف جوانب العمليات، انطلاقًا من رؤيتنا المشتركة للتميّز والريادة".

تتبوأ شركة جي دبليو سي موقع الريادة في قطاع الخدمات اللوجستية في دولة قطر، حيث تقدم حلول سلسلة إمداد متكاملة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل الطيران، والنفط والغاز، والرعاية الصحية، والتجزئة، والتجارة الإلكترونية. وبصفتها المزود الرسمي للخدمات اللوجستية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، أثبتت جي دبليو سي قدرتها على التنفيذ باحترافية وفق أعلى المعايير الدولية، مدعومة بروح الابتكار والمرونة التشغيلية. وتعتمد الشركة في نجاحها على شبكة متينة من البنية التحتية، وسمعة قوية في مجال التميّز التشغيلي، إلى جانب التزام راسخ بدعم رؤية قطر الوطنية. وبفضل ذلك، تواصل جي دبليو سي ترسيخ مكانتها كشريك لوجستي مفضل لدى العديد من المؤسسات العالمية المرموقة.

وأضاف السيد سيد ماز، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة جي دبليو سي: "تجسد هذه الشراكة أسمى معاني الطموح والكفاءة القطرية. إن تقديم خدماتنا لشركة طيران عالمية مرموقة مثل الخطوط الجوية القطرية يُعد مسؤولية نعتز بها للغاية. وهذه الاتفاقية المجددة لا تقتصر على تمديد الخدمات، بل تمثل وعدًا متجددًا بالتمسك بأعلى المعايير الذهبية في قطاع الخدمات اللوجستية، لدعم علامة طيران تحظى بإعجاب عالمي – كل يوم."

بموجب الاتفاقية الجديدة، ستواصل شركة جي دبليو سي تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية، تشمل مناولة الواردات والصادرات، والتخليص الجمركي، والتخزين والتوزيع، وإدارة المخزون، وحفظ الوثائق، وغيرها من الحلول ذات القيمة المضافة. وتهدف هذه الخدمات إلى توفير دعم شامل وسلس لعمليات الخطوط الجوية القطرية على الأرض، بما يعكس تميّزها المعهود في الأجواء.

لا يُمثل هذا التوقيع مجرد تجديد لعقد قائم، بل يُجسد شراكة استراتيجية بين اثنين من أبرز الكيانات الوطنية، يجمعهما التزام راسخ بدعم القدرة التنافسية العالمية لدولة قطر. كما يعزز الاتفاق من مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجالي الخدمات اللوجستية والطيران.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، كما أنها شركة رائدة في القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ تأسيسها في عام 2004، اكتسبت الشركة سمعة استثنائية في مجال التميز التشغيلي والابتكار والاستدامة والموثوقية. وبفضل شبكتها الإقليمية الشاملة ومنشآتها المتقدمة، تقدم الشركة حلولاً منقطعة النظير قائمة على التقنية تشمل التخزين والتوزيع وخدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية المتخصصة. وتعمل "جي دبليو سي" على تمكين الشركات باختلاف أحجامها، من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بما يضمن تعزيز سلاسة العمليات والنمو المستدام. ومن الجدير بالذكر أن "جي دبليو سي" كانت أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجيستي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، ما مكّنها من إثبات قدراتها فائقة التطور على المسرح الدولي.

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