الشراكة بين شركة الخليج للاستثمار الإسلامي وشبكة الرعاية الصحيّة الراسخة لشركة العبير الطبيّة المكوّنة من مستشفيات وعيادات وصيدليات ومراكز بصريات تفتح الباب أمام توسيع خدمات الرعاية الصحية المتاحة للمواطنين والسكّان في 6 مدن سعودية مختلفة.

هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 600 مليون ريال سعودي تعزّز محفظة الرعاية الصحية لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي التي تملك بالفعل حصة الأغلبية في سلسلة عيادات المسواك للأسنان والأمراض الجلدية.

وقعّت شركة الخليج للإستثمار الإسلامي اتفاقية للاستحواذ على حصة ملكية كبيرة في شركة العبير الطبية (Abeer)، وهي أكبر شركة مقدّمة لخدمات الرعاية الصحية ميسورة التكلفة في المملكة العربية السعودية في صفقة تُقدّر قيمتها بمبلغ 600 مليون ريال سعودي.

أعلنت شركة الخليج للإستثمار الإسلامي، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار البديل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتدير أصولًا بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي، عن اختيار شركة العبير شريكًا رئيسيًا لتوسيع أصول الرعاية الصحية لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي في المملكة - والتي تقدر حاليا بحوالي 1.6 مليار ريال سعودي وتضم حصة الأغلبية في عيادات المسواك لطب الأسنان، وهي أكبر شبكة عيادات أسنان وأمراض جلدية في المملكة. وتسعى شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، من خلال شراكتها مع شركة العبير، إلى زيادة عدد المستشفيات والعيادات التابعة لها في المملكة، وإطلاق علامات تجارية جديدة لتوسيع نطاق شركة العبير وخدمات الرعاية الصحية المقدمة لسكان المملكة وزوارها.

وفي مطلع تعقيبه على هذه الصفقة، صرّح محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII)، قائلًا: "نحن سعداء بزيادة محفظتنا من خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الأوسع للتوسع في المملكة. وبفضل شراكتنا، ستتمكن شركة العبير من تحقيق طموحها في الوصول إلى المزيد من المدن والقطاعات في المملكة، وذلك بقيادة مؤسسها محمد ألونجال وفريقه المخلص من 2,000 موظف".

وأضاف محمد ألونجال، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العبير، قائلًا: "يفتح استثمار شركة الخليج للإستثمار الإسلامي آفاقًا جديدة أمام شركة العبير لتوسيع شبكة الرعاية الطبية الخاصة بها والمكّونة من 14 مركزًا طبيًا ومستشفيين عامين بالإضافة إلى عياداتهم وذلك من خلال القيام بعددٍ من عمليات الاستحواذ ذات النمو الطبيعي والاستثمار في مرافق الرعاية الصحية الجديدة. ويعدّ هذا الاستثمار خطوة مهمة في رحلة شركة العبير لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وستواصل شركة العبير التزامها بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة"، وذلك على خلفية احتفالها بالذكرى الخمسة والعشرين لتأسيسها هذا العام.

ومن جانبه علق بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII):" تتمتع شركة العبير بإمكانات نمو قوية من خلال مجموعة متنوعة من قنوات الرعاية الصحية، مما يجعلها وجهةً جذابةً للاستثمار لمستثمري شركة الخليج للإستثمار الإسلامي. وتستهدف خطط التطوير التي وضعتها شركة الخليج للإستثمار الإسلامي مضاعفة إيرادات شركة العبير وأرباحها الضخمة على مدار السنوات الخمس القادمة، مما سيؤدي إلى توسيع الخدمات الطبية المتاحة في أنحاء المملكة وتقديم عائدٍ جذابٍ لمستثمرينا".

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نبذة عن شركة الخليج للإستثمار الإسلامي

تُعد شركة الخليج للإستثمار الإسلامي واحدةً من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار البديل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتزيد قيمة الأصول التي تديرها الشركة على 4 مليارات دولار، تسعى من خلالها إلى تقديم عائدات عالية، وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، من خلال الاستثمار في فرص رائعة لتحقيق الدخل والنمو.

تؤمن شركة الخليج للإستثمار الإسلامي بفكرة "الابتكار الهادف لتحقيق الغرض"، وبالتالي تعمل على تحقيق استدامة المنظومة التي تعمل فيها. وتحت قيادة فريق إداري ملتزم يدعمه مساهمون بارزون من المنطقة، توظف شركة الخليج للإستثمار الإسلامي رأس المال الخاص ضمن فئات أصول بديلة متنوعة، مثل العقارات والملكية الخاصة، ورأس المال الاستثماري. وأبرز مستثمرين الشركة هم أصحاب الثروات الضخمة والشركات العائلية والبنوك والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

يقع المقر الرئيسي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع جهاتها في الإمارات لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية.

الموقع الإلكتروني: www.gii.ae‏‏‏‏‏

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ستيفن هاريسون

رئيس قسم الاتصالات، شركة الخليج للاستثمار الإسلامي

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