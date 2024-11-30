أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، التي تسير رحلات إلى وجهات دولية أكثر من أي شركة طيران أخرى في العالم، عن إنجاز أطول رحلة على متن خطوطها على الإطلاق، مع إضافة وجهة الطيران الجديدة إلى سيدني. ووصلت الخطوط الجوية التركية إلى مدينة سيدني، عبر رحلتها الأولى يوم 29 نوفمبر، محققةً إنجازاً بارزاً . وتشكل مدينة سيدني ثاني وجهة تعتمدها الشركة في أستراليا، ليرتفع عدد الوجهات التي يصل اليها الناقل الوطني إلى 351 وجهة عبر ست قارات ضمن شبكته العالمية.

وستبدأ الخطوط الجوية التركية تسيير رحلاتها إلى سيدني على متن أسطول الشركة الجديد من طائرات إيرباص A350-900 الحديثة، والتي صُممت لتوفير الراحة الكاملة في الرحلات الطويلة، حيث تضم 32 مقعدًا مسطحًا في درجة الأعمال، و297 مقعدًا متكئًا للمسافرين في الدرجة الاقتصادية. كما ستقوم بجدولة رحلات إسطنبول – سيدني أربع مرات في الأسبوع عبر كوالالمبور. وتستغرق الرحلة 19 ساعة بمسار طيران يبلغ طوله 9300 ميل. وستساهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز نمو العلاقات بين تركيا وأستراليا، ودفع مجالات السياحة والتجارة والتبادل الثقافي. كما ستمنح زوار أستراليا الفرصة للاستفادة من شبكة رحلات قوية وتجارب سفر جديدة مع مميزات الراحة والضيافة، التي تشتهر بها شركة الخطوط الجوية التركية.

ويأتي هذا الانجاز بعد إنطلاق أول رحلة لشركة الخطوط الجوية التركية إلى مدينة ملبورن، جنوب شرق أستراليا في الأول من مارس من هذا العام، حيث أصبحت سيدني ثاني مدينة أسترالية تضاف إلى شبكة الناقل الوطني المتنامية باستمرار. كما وتمهد هذه الرحلة الافتتاحية الطريق لتنفيذ خطط شركة الخطوط الجوية التركية المستقبلية، من خلال تقديم خدمات جوية مباشرة بدون توقف من سيدني إلى إسطنبول، ما سيحدث ثورة في قطاع السفر.

وفي معرض تعليقه على هذا الانجاز، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي: "يسعدنا إضافة وجهة سيدني الأسترالية إلى شبكتنا الواسعة من الرحلات، حيث تمثل هذه الرحلة أطول مسار طيران لشركة الخطوط الجوية التركية على الاطلاق. كما ويُشكل وصول أول رحلة لنا من إسطنبول إلى سيدني، دلالة واضحة على التزامنا المستمر بربط المسافرين عبر العالم، وتوفير بوابة سلسة بين أوروبا وأستراليا مع الراحة والضيافة التي تتميّز بها الشركة. وبينما نحتفل بهذا الإنجاز اليوم، فاننا نتطلّع بفارغ الصبر لاستلام طائرتنا القادرة على إجراء الرحلة بدون توقف، للارتقاء بعروضنا الى أعلى مستوى من الراحة في المستقبل القريب مع تسيير أول رحلات مباشرة من أستراليا إلى إسطنبول".

من جهته قال وزير العمل والسياحة، جون جراهام:"يُجسد وصول الخطوط الجوية التركية إلى سيدني، لحظة تاريخية. وستوفر خيارًا جديدًا عالي الجودة للمسافرين المحليين إلى أوروبا وزيادة في أعداد الزوار إلى سيدني. ويعود إنجاز هذا الخط الجديد من إسطنبول، إلى الحوافز المالية التي قدمتها حكومة مينيسوتا. نحرص على توفير الدعم لمطاراتنا، بهدف زيادة قدراتها واستقطاب المزيد من الزوار إلى نيو ساوث ويلز وخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي في وجهاتنا السياحية في جميع أنحاء الولاية. وتندرج عملية استقطاب المزيد من المسافرين عبر مطاراتنا، في إطار خطة حكومة ولاية مينيسوتا لتعزيز الوظائف والنمو في الاقتصاد القائم على السياحة على مستوى الولاية".

كما علّق الرئيس التنفيذي لمطار سيدني، سكوت تشارلتون قائلاً:"نرحب بالخطوط الجوية التركية، مع إطلاق رحلتها الأولى إلى سيدني. ستساهم هذه الخدمة الجديدة، في تعزيز شبكة سيدني الدولية، ما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات ومجالات الربط بأوروبا وخارجها من خلال مركز الخطوط الجوية التركية في إسطنبول. ومع وصول الخطوط الجوية التركية، سنشهد منافسة مُجدية في السوق، لا سيما مع وجود أكثر من 15000 أسترالي من أصل تركي يقيمون في نيو ساوث ويلز، حيث تُعتبر تركيا باستمرار، خيار أول للمسافرين الأستراليين. ونحن على ثقة من أن هذا المسار الجديد سيشهد طلبًا قويًا".

جدول الرحلات الجوية من اسطنبول إلى سيدني

رقم الرحلة البداية (LT) النهاية (LT) أيام (LT) البداية STD (LT) STA (LT) الوجهة TK174 28 نوفمبر 2024 29 مارس 2025 الاثنين، الاربعاء، الخميس، السبت IST 15:15 6:20+1 KUL TK174 29 نوفمبر 2024 30 مارس 2025 الثلاثاء، الخميس، الجمعة، الأحد KUL 07:40 18:30 SYD TK175 29 نوفمبر 2024 28 مارس 2025 الثلاثاء، الخميس، الجمعة، الأحد SYD 20:40 1:55+1 KUL TK175 29 نوفمبر 2024 29 مارس2025 الاثنين، الاربعاء، الجمعة، السبت KUL 03:55 10:15 IST

ستوفر هذه الرحلة بوابة مباشرة بين سيدني وأوروبا، وستساهم في تعزيز العلاقات بين تركيا وأستراليا، إلى جانب إسهامها في تحفيز النمو في برامج السياحة والتجارة والتبادل الثقافي، ودعم الجهود لتوفير 290 فرصة عمل وتحقيق ما يقدر بنحو 53 مليون دولار أسترالي كعائدات على الاقتصاد القائم على السياحة في ولاية نيو ساوث ويلز.

تكتسب مدينة سيدني، أهمية خاصة باعتبارها أكبر مدينة في أستراليا وعاصمة نيو ساوث ويلز، حيث تُشكل مركزًا عالميًا رئيسيًا للأعمال والسياحة والفنون. كما تتميز المدينة باعتبارها موطن دار الأوبرا الشهيرة في سيدني وجسر هاربور، حيث تقدم تجربة فريدة ومميزة لزوارها سواء بهدف العمل أو الترفيه. ومع إطلاق رحلة الخطوط الجوية التركية الجديدة، ستتاح الفرصة أمام المسافرين من حول العالم، للاستمتاع بمدينة سيدني مع أعلى مستويات الراحة والضيافة التي توفرها الناقل الوطني التركي. كما يمكن لزوار أستراليا الاستفادة من شبكة الخطوط الجوية التركية العالمية بطريقة أكثر ملاءمة.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 393 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 342 وجهة حول العالم، منها 289 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 129 دولة.

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نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

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