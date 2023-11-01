المنامة، مملكة البحرين: أطلقت شركة الخدمات المالية العربية AFS، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، أحدث ابتكاراتها في مجال المدفوعات الرقمية في البحرين، AFS One. AFS One هو برنامج متكامل لأجهزة نقاط البيع (POS) يقدم تكنولوجيا متطورة وشاملة لمجموعة واسعة من منافذ بيع الأطعمة والمشروبات (مطاعم كاملة الخدمات، تناول الطعام داخل المطعم، الخدمة السريعة، التوصيل أو الطلب من السيارة، في مكان واحد أو عبر فروع متعددة).

يعمل AFS One على تبسيط إدارة المطاعم من خلال تقليل استخدام عدة أجهزة وتسهيل ودمج العمليات الأساسية للحصول على تجربة متكاملة للموظفين والضيوف. تم تصميم النظام الأساسي الرقمي الشامل القائم خصيصًا على السحابة لجميع أنواع وأحجام المطاعم، مع التركيز على سهولة الاستخدام وإمكانية التنقل والكفاءة وقابلية التوسع. AFS One يعزز إدارة المطاعم من خلال حل واحد ويسمح لموظفي المطاعم بتلقي الطلبات وقبولها وتنفيذ معاملات الدفع بالبطاقة في تطبيق واحد. وتشمل الحلول الأخرى تعديلات الطلب بإستخدام جهاز نقطة البيع، والقدرة على تتبع طلبات الضيوف، وطباعة الفواتير الفردية، وإغلاق الفواتير الجزئية، وتقسيم الفواتير بسهولة. يتكامل هذا الحل أيضًا مع شاشات المطبخ والطابعات وبرامج إدارة الحسابات لتمركز المبيعات اليومية والمخزون والمبالغ النقدية.

وقال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية AFS: "تحتاج المطاعم إلى تكنولوجيا مبتكرة وسهلة الاستخدام تساعدها على تحسين عملياتها، وزيادة الإيرادات، وتقديم تجارب متميزة للضيوف. مع AFS One، تقلل المطاعم من الاعتماد على الأجهزة المتعددة المطلوبة لإدارة عملياتها وتسمح بدمجها بالكامل في أجهزة نقاط البيع الحديثة التابعة لـAFS ، وبالتالي تقليل الاستثمارات وزيادة إمكانية التنقل. نحن نركز على تبسيط التكنولوجيا الحالية للمطاعم، ودمج الحلول في منصة مركزية تسمح للمطاعم بتبسيط العمليات وتسهيل المدفوعات لجميع أنواع الطلبات. يسعدنا أن نطرح حل AFS One في البحرين، استجابةً للعديد من تجار المطاعم الذين أفتخر بوجودهم كشركاء لشركة AFS والذين نستمع إليهم وندعمهم دائمًا في سعينا لتزويدهم بالأدوات اللازمة لإستمرار نجاحهم."

يربط AFS One العمليات التجارية الكاملة للمطاعم التي تغطي الواجهة التشغيلية والمطبخ والمدفوعات والتكامل مع شركاء المطاعم. يشمل حل AFS One أجهزة نقاط البيع والعمليات والطلب والتسليم والتسويق وإدارة الفريق، ويتيح للموظفين تلقي الطلبات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يساعد المطاعم على تحسين العمليات والخدمات مع زيادة الكفاءة والمبيعات.

الجدير بالذكر أن شركة الخدمات المالية العربية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفية ABC. وتفتخر الشركة بالعديد من خدمات وحلول الدفع الرقمية الشاملة، والتي تمتد لمعالجة بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات الإسلامية، وخدمات اكتساب التاجر، والتكنولوجيا المالية، ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة المتطورة. ولديها مكاتب ومراكز بيانات في كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصرالعربية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توفير حلول دفع عالية الجودة والموثوق بها من قِبل الشركات، فقد أدت إسهامات شركة الخدمات المالية العربية المتواصلة في ابتكار الخدمات المالية إلى جعلها قوة دافعة في السوق حيث تقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية الشهيرة وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق وحل الرواتب الرقمية الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية وغيرها من الخدمات.

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نبذة عن AFS

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة AFS مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. ويتضح نهج AFS المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك AFS مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.